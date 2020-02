Kupnja većih pakiranja isplati se ako je proizvod kvalitetan

Odlazite li u kupnju bez popisa potrebnih namirnica, gotovo je sigurno da ćete se vratiti s nečime što vam nije potrebno.

Najisplativije je odlaziti u tjedne ili mjesečne nabave, i to onda kad niste gladni ili pod stresom. Veća pakiranja hrane i sredstava za čišćenje često su jeftinija, no to možete provjeriti jedino tako da uspoređujete cijenu po jedinici mjere (kilogramu ili litri). No kupnja većih pakiranja isplati se samo ako je riječ o proizvodu za koji ste sigurni da je kvalitetan i potreban.

Obratite pozornost i na druge troškove. Pri odabiru paketa telekomunikacijskih usluga (telefon, mobitel, internet), raspitajte se kod različitih operatera koje se sve mogućnosti nude. Možda paket usluga koji ste prvotno odabrali više nije najbolji, a usluge se često i mijenjaju.

Ne kupujte preskupe mobitele, osobito djeci koja ih mogu brzo izgubiti. Izračunajte i koliko na mjesec trošite na kavu s prijateljima - možete je skuhati i kod kuće za puno manje novca.

