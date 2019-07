Kušec: Opet hodam uspravno, noge me slušaju, a i glava radi!

Kad je pjesnik, pripovjedač i novinar Mladen Kušec prije dvije godine slavio 80. rođendan, mnogi su pisali o njegovom vedrom duhu i vitalnom tijelu. No prije par mjeseci Kušec je odlučio da je tijelo 82-godišnjaka počelo 'zaostajati' za mlađahnim duhom, pa se u jednoj teretani na Dubravi popeo na sprave koje izbjegavaju i neki više desetljeća mlađi 'dečki'.

Nakon tri mjeseca vježbanja književnik priznaje da nije bilo lako i da se na početku itekako mučio, ali se sada zato da osjeća izvrsno. Čak mu je, priznaje, žao što počinju ljetni godišnji odmori, pa će na povratak u teretanu morati pričekati do jeseni.

A iako mu tijelo, kaže, zbog teretane 'opet stoji uspravno, na čemu mu zavide neki vršnjaci', Kušecov duh i um nikada nisu trebali teretanu. Pa ako su mnogi i pomislili da u 82. godini zasluženo odmara, izdao je knjigu prošle godine (sto i neku po redu), a sada već radi na idućoj.

- Lani su izašle 'Tajne Medvednice', a odličan je posao napravio i prof. Siniša Reberski koji je zaslužan za njene krasne ilustracije. Sada radim na novoj knjizi 'Srebrne priče', a sadržavat će zbirku priča iz rata, ali i iz mira. Htio sam, naime, prikazati kako su rat doživljavala djeca koju sam tada upoznavao, putujući kao fotoreporter HRT-a.

Svaku će 'ratnu priču' pratiti i priča, odnosno događaj ili sjećanje nastalo u mirnom vremenu - priča Kušec i dodaje da je i u ovom njegovom djelu naglasak na, 'majci, ocu, baki i djedu', odnosno na 'djetetu i onima koji s njim žive njegovu svakodnevicu'.

Priprema za naslovnicu nove knjige "Tajne Medvednice"... nadamo se da će kroz mjesec dana knjiga oživjeti! ;) Objavljuje Mladen Kušec u Petak, 2. veljače 2018.

Našeg smo najplodonosnijeg pisca za djecu pitali i što misli o tezi da djeca danas premalo čitaju.

- Mislim da klinci danas dovoljno čitaju, pogotovo do petog razreda osnovne kad je i u školi naglasak na čitanju i pisanju. Kasnije se možda malo 'pogube', ali većinu roditelji ili dobar učitelj mogu ponovno pravilno usmjeriti. Najbolji je primjer za to brojka od 350 do 400 djece, koliko ih se ljeti prijavi na radionicu 'Maštaonica' u Novalji. Riječ je o radionici čitanja, pisanja, novinarstva i crtanja koju sam prije par godina organizirao zajedno sa gradom Novalja, Centrom za kulturu grada i TZ-om. Vidim da se djeca tome vesele, a mislim i da djeca generalno vole takve sadržaje.

Na nama odraslima je, naravno, koliko ćemo im smislenih sadržaja ponuditi. Sigurno je da se danas teško izboriti sa svom dostupnom tehnologijom i da djeci treba ograničiti vrijeme provedeno pred raznim ekranima i s njima što više razgovarati.

A da je puno naučio od djece i da se s djecom stalno treba pričati, književnik ponavlja stalno. I vjerojatno će uvijek ponavljati, dok je god živ ili dok svi odrasli ne nauče dovoljno uvažavati djecu. Kaže i da, ako s djetetom nitko nije prokomentirao pročitanu knjigu, isto je kao da ju nije ni pročitalo.

- Dijete treba znati što je baka radila dok je bila mlada, čega se kao dijete igrala i s kim se kasnije družila. Djed mu treba ispričati da je proživio pet ratova, kakvo mu je bilo djetinjstvo, predočiti mu da je i on nekad bio dijete, pa ako treba ispričati mu i da se i on nekad popiškio u gače - zaključuje Kušec.