Kvržica, madež ili neka druga promjena na koži? Ovo su znakovi da trebate liječniku

Ako redovito pregledavate kožu, sigurno ćete tu i tamo naići na neku novu mrlju. No, poznavanje o kojoj se mrlji radi i je li potencijalno zabrinjavajuća važno je za cjelokupno zdravlje. Najčešće mrlje nisu opasne, no svaku promjenu treba provjeriti.
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Samo je nekoliko zaista zabrinjavajućih stanja. Evo kako ih razlikovati i prepoznati.
| Foto: Fotolia
Samo je nekoliko zaista zabrinjavajućih stanja. Evo kako ih razlikovati i prepoznati. |
Foto: Fotolia
Samo je nekoliko zaista zabrinjavajućih stanja. Evo kako ih razlikovati i prepoznati.
| Foto: Fotolia
1. CHERRY ANGIOM: Može izgledati kao mala crvena kvržica ili ležati potpuno ravno na koži. Zapravo je to samo skup proširenih krvnih žila. Pojavljuju se više kako starimo i uglavnom su nasljedna osobina. Dobra vijest: Potpuno su benigni.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
2. PSORIJAZA: Često autoimuno stanje u kojem tijelo ubrzano proizvodi stanice kože, uzrokujući njihovo nakupljanje na površini. Iako postoji nekoliko vrsta psorijaze, 80 do 90% ljudi ima plak psorijazu što rezultira crvenim upaljenim izbočinama prekrivenim bijelim ili srebrnim ljuskicama koje svrbe ili bole. Najčešće se pojavljuju na laktovima, koljenima, donjem dijelu leđa i vlasištu.
| Foto: Alejandro Bartolome
3. KERATOZA PILARIS: Poznata i kao pileća koža. Ako primijetite sitne, hrapave crvene mrlje na koži - posebno na nadlakticama, bedrima, obrazima ili stražnjici - moguće je da se radi o keratozis pilaris, čepovima mrtvih stanica kože, prema Američkoj akademiji za dermatologiju (AAD). Uobičajeno je potpuno bezopasno, ali može uzrokovati svrbež i suhoću. Pogoršavaju se zimi, zahvaljujući nižoj vlažnosti zraka. Redovito nanošenje losiona za tijelo ili hidratantnih krema koje sadrže kemijske pilinge poput mliječne ili salicilne kiseline može pomoći
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4. VISEĆI FIBROMI: Akrohordoni su bezopasne mesnate izrasline koje se često pojavljuju u skupinama. Mogu biti dosadne, posebno ako se nalaze oko naramenice grudnjaka ili na mjestu o koje se vaša odjeća trlja. Izgledaju kao komadići kože koji vise. Ne pokušavajte ih ukloniti sami nesterilnim alatima
5. FOLIKULITIS: Infekcija ispod folikula dlake, može izgledati kao iznenadna akna. Stanje može biti bolno, ali i potpuno bezbolno, jer simptomi jako variraju. Infekcija također može učiniti kožu malo otečenom i svrrbjeti. Sve što oštećuje folikule dlake - nošenje uske odjeće, često trljanje kože, trenje, brijanje ili boravak u prljavom jacuzziju - može olakšati bakterijama izazovu infekciju. Folikulitis će obično proći ako prestanete raditi ono što ga je uzrokovalo. Primjena toplih obloga i nošenje široke, prozračne odjeće također može pomoći.
6. EKCEM: Krovni naziv za skupinu kožnih stanja koja uzrokuju crvene, svrbežne, suhe, otečene mrlje bilo gdje na tijelu, ali posebno na rukama, stopalima, licu, obrazima ili unutarnjoj strani koljena ili laktova. Ekcem također može učiniti da koža postane hrapava i ispucala, lomljiva te s mjehurićima. Postoji nekoliko vrsta ekcema, a sve ih uzrokuju različite stvari - od okoliša do stresa i genetike. Atopijski dermatitis, najčešći je tip ekcema, povezan s upalom i imunološkim sustavom, dok kontaktni dermatitis uzrokuje alergen ili nadražujuća tvar.
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7. BRADAVICE: Mogu biti vrlo tvrdoglave. Uzrokuje ih humani papiloma virus (HPV), koji se sastoji od nekoliko sojeva koji mogu utjecati na različite dijelove vašeg tijela. Dobra vijest je da su obično bezopasne i bezbolne ako se pojave na drugim dijelovima vašeg tijela, osim genitalija, poput ruku ili lica. Plantarne bradavice mogu se razviti na tabanima, što može postati bolno. Oduprite se porivu da ih sami iščupate, jer to samo otvara vrata infekciji.
8. DERMATOFIBROM: Najčešće ćete ih pronaći na rukama i nogama, a mogu biti ružičaste ili smeđe boje. Kvržica se sastoji od vlaknastog ožiljkastog tkiva, koje se može pojaviti kao reakcija na ugriz kukca ili uraslu dlaku. Poput visećeg fibroma ili angioma trešnje, i ovi su potpuno bezopasni. Ali budući da mogu izgledati kao madež, poželjet ćete da dermatolog pogleda kako bi utvrdio o čemu se radi, jer se madeži mogu pretvoriti u melanom, ali dermatofibrom ne.
9. SOLARNI LENTIGO: Poznajete ih pod uobičajenijim nazivom: sunčane pjege (ili staračke pjege). Izgledaju kao nakupina madeža koji se pojavljuju na područjima izloženim suncu poput ruku, lica, vrata, gornjeg dijela prsa i nogu. Iako su povezani s količinom izloženosti suncu, ne razvijaju se u rak kože. Ipak, teško ih je razlikovati od madeža koji bi mogli postati kancerogeni, pa se preporučuje jednom godišnje obaviti pregled kože kod dermatologa.
10. SEBOREIČNA KERATOZA: Taman, ljuskav, benigni krastasti izrast gornjeg sloja kože. Uobičajeni su kako dostižete srednju dob. Može ih se ukloniti rezanjem, korištenjem tekućeg dušika ili tretiranjem laserom.
11. LIŠAJ: Može izgledati kao mali crveni madež znak ili promjena boje - gotovo kao mrlja na koži. Ali te su mrlje zapravo vrsta gljivične infekcije. Dolazi u različitim oblicima i veličinama, a vrsta koja inficira vašu kožu može se proširiti (i zaraziti druge ljude) ili pogoršati ako se ne liječi. Nasreću, liječenje je često jednostavno kao pranje zaraženog područja sapunom ili šamponom na recept.
12. BAZALNI KARCINOM: Najčešći je oblik raka kože, koji nastaje iz stanica u donjem dijelu epidermisa, a primarni uzrok mu je dugotrajno i nezaštićeno izlaganje UV zračenju. Rastu vrlo sporo i gotovo nikad ne metastaziraju, pa nisu toliko smrtonosni kao melanom. Za razliku od benignog madeža, često izgledaju crveno, ljuskavo ili biserno.
13. MELANOM: Iako čini samo oko 1 posto karcinoma kože, daleko smrtonosniji ako ga ne otkrijete rano. Da biste uočili melanom, koristite "ABCDE" trik: potražite madeže koji su asimetrični, imaju nepravilan ili manje definiran rub, izgledaju neujednačeno u boji, veći su od veličine zrna graška u promjeru i koji se s vremenom mijenjaju. Ako dovoljno rano otkrijete sumnjivi madež, vaš dermatolog ga može ukloniti i spriječiti širenje raka na druge dijelove tijela - što vam može spasiti život.
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14. TOPLINSKI OSIP: Također poznat kao miliaria, toplinski osip je vrsta iritacije kože koja se javlja kada se znoj zarobi u vašoj koži, što može uzrokovati pojavu crvenih mrlja. Pomoći će rashlađivanje organizma i zaustavljanje znojenja. Nosite laganu, široku odjeću i izbjegavajte vježbanje na otvorenom kada je jako vruće.
15. AKNE: Naravno, vjerojatno vam akne nisu stranac, ali postoji nekoliko vrsta i svaka može uzrokovati mrlje drugačijeg izgleda. Ako ste razvili akne na dijelu tijela na kojem ih niste imali u prošlosti ili imate oblik s kojim se nikada prije niste susreli, razumljivo je da vas to mjesto baca u začarani krug.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
16. ŽULJ: Mjehurasta izbočina ispunjena tekućinom na vanjskom sloju kože. Obično nastaju zbog trljanja, topline ili kožnih bolesti. Zacijelit će sam, ali možete staviti jednokratni zavoj preko njega kako biste ga zaštitili od prljavštine.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
17. VODENE KOZICE: Bolest koju uzrokuje virus varicella zoster. Uzrokuje osip nalik mjehuru koji svrbi i obično se pojavljuje na prsima, leđima i licu prije nego što se proširi po cijelom tijelu. Mogu uzrokovati izbočine zvane papule koje izbijaju tijekom nekoliko dana. Nakon njih slijede mali mjehuri ispunjeni tekućinom koji se formiraju otprilike dan prije pucanja. Konačno, preko puknutih mjehura formiraju se kraste i kore.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
18. HERPES: Uzrokuje ga virus herpes simpleksa tipa 1 (HSV-1), a većina ljudi ih razvija tijekom djetinjstva ili rane odrasle dobi. Počinje crvenilom, oticanjem i svrbežom, nakon čega slijede mjehurići ispunjeni tekućinom koji se obično pojavljuju na usnama ili ispod nosa. Mjehurići će procuriti i postati rane. Nakon četiri do šest dana, rane će početi stvarati krastu i začepljenost.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA