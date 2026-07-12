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ŠTO JE OPASNO?

Kvržica, madež ili neka druga promjena na koži? Ovo su znakovi da trebate liječniku

Ako redovito pregledavate kožu, sigurno ćete tu i tamo naići na neku novu mrlju. No, poznavanje o kojoj se mrlji radi i je li potencijalno zabrinjavajuća važno je za cjelokupno zdravlje. Najčešće mrlje nisu opasne, no svaku promjenu treba provjeriti.
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Fotolia
Samo je nekoliko zaista zabrinjavajućih stanja. Evo kako ih razlikovati i prepoznati. | Foto: Fotolia
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Samo je nekoliko zaista zabrinjavajućih stanja. Evo kako ih razlikovati i prepoznati. | Foto: Fotolia
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