Kvržica, madež ili neka druga promjena na koži? Ovo su znakovi da trebate liječniku

8. DERMATOFIBROM: Najčešće ćete ih pronaći na rukama i nogama, a mogu biti ružičaste ili smeđe boje. Kvržica se sastoji od vlaknastog ožiljkastog tkiva, koje se može pojaviti kao reakcija na ugriz kukca ili uraslu dlaku. Poput visećeg fibroma ili angioma trešnje, i ovi su potpuno bezopasni. Ali budući da mogu izgledati kao madež, poželjet ćete da dermatolog pogleda kako bi utvrdio o čemu se radi, jer se madeži mogu pretvoriti u melanom, ali dermatofibrom ne.