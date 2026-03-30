Lana Jurčević: 'Zbog šećera u trudnoći ne smijem sve jesti, kad rodim natući ću 300 kila'

Lana Jurčević već je stupila u 38. tjedan trudnoće i bliži se pomalo terminu poroda, no još ima puno volje za komunikaciju sa svojim obožavateljima. Tako je u novom storyju na Facebooku odgovarala na njihova pitanja, pa otkrila i da joj je u trudnoći dijagnosticiran poseban tip dijabetesa, trudnički dijabetes, zbog kojeg mora paziti na prehranu.

Koja hrana ti je omiljena u trudničkoj fazi - pitala ju je obožavateljica iz Dubrovnika, na što je pjevačica u šali odgovorila: "Sva koju ne smijem".

- Kad kažem da bih jela sve što ne smijem jesti, imam vrstu dijabetesa koja se inače javlja samo u trudnoći. To znači da treba jako paziti što jedeš i imati male obroke, tako da sam si već počela slagati listu hrane koju želim nakon što rodim. Mislim da ću imati preko 300 kilograma nakon toga - našalila se Lana pojašnjavajući zašto ne smije jesti baš sve što želi. No ako to još nije čula, Lanu će dijabetolog sigurno upozoriti da nakon trudnoće itekako mora nastaviti paziti na prehranu i voditi računa o kretanju (što njoj sigurno neće biti problem jer je poznata po svojoj posvećenosti fitnessu), jer trudnički dijabetes nosi povećan rizik od razvoja dijabetesa kasnije.

Lanin story pogledajte OVDJE.

Po riječima prof. dr. sc. Marine Ivanišević, ginekologinje čija je uža specijalnost fetalna medicina i opstetricija iz Zavoda za perinatalnu medicinu u KBC Zagreb, gestacijski, ili trudnički dijabetes obično nema simptoma i najčešće se otkrije tek na redovnim pregledima. Zato je jako važno da trudnice redovito obavljaju kontrole, naglasila je u posebnom prilogu o dijabetesu koji smo objavili lani. Ako nije pod kontrolom, to stanje može biti opasno i za majku i za dijete.

- Neke žene s gestacijskim dijabetesom mogu kontrolirati razinu šećera u krvi pravilnom i zdravom prehranom, redovitom i laganom tjelovježbom. Ovakav način života može spriječiti pojavu gestacijskog dijabetesa u kasnijim trudnoćama i razvijanje dijabetesa tipa 2 kasnije u životu. Jako je važno da šećer bude pod redovitom kontrolom, kod liječnika, ali i kućnim testovima. Ako uz prehranu i kretanje šećer nije dobro reguliran, po preporuci endokrinologa trudnica može biti prebačena i na liječenje inzulinom, da bi ta kontrola bila bolja i da se smanje rizici za nju i dijete - istaknula je prof. dr. sc. Ivanišević.

Dobra kontrola šećera važna je jer se time smanjuje rizik od komplikacija za majku, poput preeklampsije (stanje u trudnoći koje može dovesti do oštećenja bubrega te ugroziti majku i plod), urinarnih infekcija, čestih infekcija ponovnog razvoja gestacijskog dijabetesa (u idućim trudnoćama), do komplikacija pri porođaju. Kada dijabetes nije dobro kontroliran, često se razvija i povećani porast porođajne težine bebe, što može dovesti do komplikacija i češće završava carskim rezom. Kod bebe, pak, raste rizik od hipoglikemije (naglog pada šećera u krvi koji izaziva grčeve) i respiratornog distresa (problema s disanjem zbog nezrelosti pluća) odmah nakon poroda, te rizik od pretilosti i razvoja dijabetesa tip 2 u kasnijoj dobi.

Kako je gestacijski dijabetes jedan od čimbenika razvoja dijabetesa tip 2, majka i nakon poroda mora voditi računa o kontroli šećera u krvi, odnosno paziti na prehranu i redovito se kretati. Naime, istraživanja pokazuju da unutar 5 do 10 godina nakon poroda čak oko 50 posto žena koje su imale trudnički dijabetes može razviti dijabetes tip 2, a s vremenom se taj rizik kumulativno povećava. Dakle, velike su šanse da će se kasnije i razviti, no s kvalitetnom prehranom i redovitim kretanjem te održavanjem optimalne tjelesne težine razvoj bolesti značajno se može odgoditi, odnosno često držati pod kontrolom i bez lijekova.

Obožavatelji su nasmijali Lanu s pitanjem mogu li očekivati njen koncert u ljetnim mjesecima. Nije potpuno odbacila tu ideju, no ipak je naglasila kako to možda i neće biti moguće, pa će si dati vremena da uživa u majčinstvu. Jer majčinstvo je prekrasan osjećaj, kazala je.