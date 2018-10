Lana Mihić Klingor najavljuje novu sezonu Gastro zvijezde!

1. Iz pjevačke si karijere uplovila u kulinarske vode, što ti je draže? Je li kuhanje nešto što bi mogla raditi do kraja života?

- Kada razmislim, poslije pjevačke karijere sam uplovila u PR vode, agencijski poslovi, odnosi s javnošću i medijima, a onda se dogodila ljubav. Prvo Masterchef, i sve poslije što je obogatilo moj život na najljepši mogući način. Kuhanje ću i raditi do kraja života (smijeh). Ima li išta lijepše od dobre hrane, novih recepata i otkrivanja čarobnog svijeta gastornomije. Za mene nema.





2. Kako napreduje sLANA KUHArica? Imaš li nekih novih planova? Ljudi reagiraju pozitivno?

- Projekt sLANA KUHArica je moje dijete koje kvalitetno i ubrzano raste i jako sam ponosna na sve postignuto u ovom kratkom vremenu. Jer ne zavaravm se da sam došla do maksimuma, malo sam tek odškrinula vrata, još je dalek put ispred mene, puno je izazova, ali u tome i je čar ovog projekta i svega vezanog uz njega. Zapravo sam sretna i zahvalna sponzorima koji su prepoznali sve što radim, pa su uz mene od prvog dana Zvijezda, Bosch Home, DM, Mesna industrija braće Pivac, Kotany, Nestle, Meggle i kao šećer na kraju Miva galerija vina, koja uz svako jelo izabere nešto da upotpuni cijelu priču. Planova je puno, za početak je tu svojevrsna Kulinarska akademija, škole kuhanja, koje će donijeti nešto novo na tržištu, imat će specifičan koncept i vjerujem privući veliki broj ljubitelja gastro scene. A ljudi su mi i najveća snaga i potpora. Njihovi pozitivni, pa i kritički komentari me usmjeravaju i pokazuju što radim dobro, gdje se mogu popraviti, ali su zadovoljni i vole moje recepte (smijeh).



3. Tvoja je hrana jednostavna i već poznata, no ponekad na meni ubacuješ i pokoji egzotični sastojak, kako odabireš što ćeš sljedeće skuhati i tko pobogu pojede svu tu hranu nakon snimanja?

- Hranu pojede Ante (suprug), ali i snimateljska ekipa pronađe nešto po svom guštu. Kao što sam rekla, svako novo jelo je izazov, pa se volim igrati sa začinima, a Kotany je u tom segmentu nenadmašiv, tako da ima i egzotike i klasike, ali trudim se da jela ne budu prekomplicirana, da se lako mogu pripraviti i da ljudi na kraju krajeva uživaju kada sami rade recimo repliku moga jela. Najsretnija sam kada mi šalju fotografije jela koja su napravili po mom receptu i kada su oduševljeni kako im je ispalo i kako je ukusno. Nije li to najveća satisfakcija moga posla (smijeh).



4. Što se ne jede u vašoj kući? Imaš li neku namirnicu koju ne koristiš?

- Malo ste me zatekli s ovim pitanjem. Sve se jede u našoj kući, jer trudim se da na svoju djecu prenesem strast prema hrani, a do sada nisu pokazale odbojnost prema nečemu. Naravno da su i kod njih, kao vjerujem i kod sve druge djece meso, krumpirići i tjestenina favoriti, ali to ne znači da ne zakorače u svijet sushija ili sirove ribe i jednako uživaju u svemu što pripremam. Od namirnica, koristim apsolutno sve, ali izbjegavam ljuta jela jer ipak imam još uvijek malu djecu, a i ja nisam ljubiteljica preljuto začinjene hrane.



5. Što tvoje curice kažu na čitav projekt sLANE KUHArice? Imaju li možda one neke želje za kuhanjem? Pomažu li ti?

- Dječja znatiželja nema kraja, pa su Marla i Mika trenutačno u fazi da ih sve zanima. Vole kameru, pa im je to glavna okupacija. Hrana je manje bitna (smijeh). Kiara već pokazuje neke afinitete, krenula je s hrenovkama, pa jaja na oko, kajgana. Polako, neka sam odluči koliko se želi posvetiti kuhinji i čarima koje ona nosi. Vole one sve što radi sLANA KUHArica, hvale se po vrtiću i školi, malo se prave važne, ali zašto ne, dok su pozitivne i dobre, sve im je dopušteno (smijeh).



6. Što se najčešće nalazi na vašem obiteljskom stolu?

- Zapravo nema pravila. Ovisi o vremenu, mogućnostima, aktivnostima djece. Ima tu svega, od punjenih paprika, tjestenina s raznim umacima, rižota, piletine, krumpirića, do klasičnih sendviča sa Zvijezda majonezom i kečapom. Sve je na stolu i sve se jede.





7. Prošle si godine bila u žiriju Gastro Zvijezde, kako bi opisala to iskustvo? Je li bilo teško u moru sjajnih blogera izabrati one najbolje?

- Iskreno, imala sam tremu, jer nije jednostavno ocjenjivati druge i biti svojevrsni kritičar nečijeg rada. Ali bila je super ekipa, iskustvo je bilo odlično i stvarno sam uživala u cijelom projektu. Uvijek je teško izabrati tko je bolji od nekoga, presuđuju sitnice, ali vjerujem da smo bili korektni i pravični.



8. Što očekuješ od ovogodišnjih kandidata? Hoćeš li biti još stroža nego prošle godine?

- Od kandidata očekujem da budu kreativni, da im jela budu autentična i da neka klasična jela imaju neki njihov kako se to kaže, potpis, što ih čini drugačijim od drugih. Nisam ja nikada stroga, iskrena prije svega, ali ja sam manje bitna, neka kandidati pokažu zašto vjeruju da su bolji od drugih.



9. Možeš li nam opisati jedan tvoj radni dan, i čime se sve u njemu baviš. Slobodno pohvališ i svog legendarnog supruga!

- Mihića ni ne trebam više hvaliti, jer gotovo svi znaju da imam divnog muža. Zapravo je najvažnije da me Ante u svemu podržava, pomaže u svakodnevnim obavezama, kako bi se mogla posvetiti kuhanju, snimanju, novim receptima… A radni dan, kreće oko 7:30 ujutro s kavom, a onda puno toga ovisi o planovima i obavezama koje me čekaju vezano za djecu i kuću. Uglavnom se sve svodi na hranu, snimanje, kuhanje, edukaciju, traženje novih recepata, istraživanje, ali i uređenje novog studija i kuhinje za «slanu kuharicu».



10. Gdje te se sve može naći do kraja godine i na kojim sve mrežama te možemo pratiti.

- Instagram je moja najveća platforma, no tu su i FB i YT kanal. Sresti me možete eventualno na nekim događanjima u organizaciji mojih partnera, pročitati neku moju gastro priču u magazinu MISS7 gdje uređujem gastro rubriku, uskoro u mojoj maloj gastro akademiji, na placu, u dućanima s građevinskom opremom… Svugdje, lako me je pronaći… možda se susretnemo i na semaforu. Prepoznat će te moju crvenu SEAT Atecu, pa trubnite «slanoj kuharici».