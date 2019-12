Lara (11) iz Vinkovaca: Tešku bolest pobijedila sam crtanjem

Dok druga dvogodišnja djeca nisu znala ni držati olovku u ruci, Lara Brčić (11) iz Vinkovaca već je crtala svojega Čiča Glišu, priča nam majka Morena.

- Odmalena silno voli u rukama imati bojice i olovke. Već prvi njezini crteži pokazivali su da je riječ o slikarskom i crtačkom talentu koji nije naslijedila od nikoga u obitelji, nego se, naprosto, s njim rodila - govori majka.

Prije nekoliko dana, na svoj 11. rođendan, Lara je u vinkovačkom Walkow Centru kulture otvorila prvu samostalnu izložbu “Šareni svijet” i javnosti pokazala odabranih 40-ak radova. Izložba za Laru ima posebnu važnost iz više razloga, a jedan je i taj što je njome zapečatila dugogodišnje liječenje od limfoblastične leukemije.

- Lara je leukemiju dobila kad je imala tri i pol godine. U svibnju 2012. počela se žaliti da je boli trbuh. Hitna nas je odvezla u bolnicu i već se iz krvne slike posumnjalo na leukemiju. Poslani smo u Zagreb i nakon punkcije je potvrđeno da je riječ o leukemiji tipa B - kaža nam majka.

Bio nam je to jako veliki šok. Idućih devet mjeseci Lara je provela u bolnici. Ležala je na odjelu onkologije s Norom, s kojom se i sprijateljila. Iako ih je dijelilo staklo između krevetića i nisu se mogle igrati, jedna su drugoj crtale crteže i pisale poruke, prisjeća se majka jedne od najtežih faza u životu. Dodaje kako je Lara prva dva mjeseca stalno bila na aparatima primajući kemoterapije.

- Imala je faze kad joj je bilo jako loše i kad je povraćala, ali i faze kad je bila dobro. Ona je veliki borac i nije se predavala. Kad god bi joj bilo malo bolje, ona je crtala, od svega napravila igru i zabavu. Oduvijek je hiperaktivna - priča nam mama Morena. Cijela obitelj je bodrila Laru u njezinoj bolesti. U nekom trenutku, kad su zatrebali financijsku pomoć za boravak u Zagrebu, cijela Hrvatska se uključila u sakupljanje novca za liječenje malene Lare. A Lara se s bolešću nosila i kroz crteže kojima je pokazivala kako se osjeća. Gotovo uvijek je crtala životinje, ali u liku doktora koji joj rade bolnu punkciju dok ona leži na krevetu. Tako je ona vidjela taj svoj bolnički svijet. No sve što je tamo proživjela se isplatilo jer je iz bolesti izašla kao pobjednik.

- Bili smo na terapijama koliko je potrebno. Kasnije smo redovito išli na kontrole, pazili na prehranu i sve što su nam doktori rekli. Sa strahom smo prošli remisiju i vrijeme od 5 do 7 godina nakon bolesti, jer to je period kad se ta leukemija može vratiti. Nama je sedma godina bila sad u svibnju i Lara

je i dalje posve zdrava. Šanse da se opet razboli su joj sad kao i bilo kome drugome - kaže mama Morena. Njezina kći je, kaže, u tom periodu znala crtati svaki dan, no bilo je i perioda kad mjesecima nije taknula bojice. Larin rad je na izložbi prokomentirao i poznati stripaš Dubravko Mataković, za kojega je Lara rekla da joj je uzor, pa mu je i pokazala neke svoje radove. - Njezini crteži napravljeni su bez pripreme, bez skice olovkom, crta kao mali printer, onako kako je to posložila u glavi. Crta flomasterima kod kojih nema ispravaka i brisanja, a ulazi u takve detalje i kompozicije da je to nevjerojatno za njezinu dob - ističe Mataković.

- Prije mi je Mataković bio uzor, a sad sam uzor sama sebi - nasmijala je Lara posjetitelje na otvorenju izložbe. Sama razvija svoj stil.

- Ne volim baš crtati s kistom, ali sad pokušavam to razviti. Uglavnom crtam markerima, rapidografima. Ne volim crtati portrete i ljude, samo nekad neke smiješne likove. Više volim životinje. Uglavnom mi je to sve iz mašte jer nikad ne slikam nekoga koga znam - pojašnjava Lara, koja je svojom izložbom privukla i vinkovačkoga gradonačelnika Ivana Bosančića, koji ju je pozvao u goste i darovao joj tablet.

- Kad narastem, želim biti glumica, a ako ne budem to, onda ću biti režiser. Želim napraviti svoj crtić - otvoreno će malena Lara o velikim planovima.

Nedavno je glumila kao statistica u jednom filmu i neprestano “spopadala” redatelja da joj tumači kako se osmišljava i pravi film. Pokazala mu je i svoje crteže.

- Kad ona nešto odluči, onda to mora tako biti. Imamo pun podrum njezinih crteža. Na izložbi su noviji radovi koje je sama izabrala. Dosta je kritična pri odabiru - dodaje majka Morena ističući kako je i tata Ivica zaslužan za kćerin uspjeh jer je njezine crteže pokazivao nekim umjetnicima kako bi se uvjerio da je djevojčica doista talent.

Lara se kao prava lavica othrvala teškoj bolesti pa ne treba sumnjati da će kroz život ostvariti sve svoje snove. Umjetnički talent ima, a cijeli život je pred njom da ga razvija.

