'Laži' su frenetični triler koji će vas gurnuti preko ruba

U ovom vremenu lažnih vijesti i opće ekonomsko-političke nesigurnosti sve se više oslanjamo na svoje bližnje. Čak i kada više nikome ne možete vjerovati, uvijek imate obitelj. To je mislio i protagonist romana 'Laži', no gadno se prevario.

Knjiga je prvijenac britanskog autora T. M. Logana koji se njome odmah istaknuo u žanru psihološkog trilera. Smislio je lik mladog učitelja Joea Lyncha koji ni po čemu nije poseban, osim možda po svojoj predanosti obitelji. Obožava svoju ambicioznu suprugu i sina s kojim provodi svaki slobodan trenutak. Ne treba mu ništa više u životu. Samo divna i sretna obitelj koju ima i na kojoj je zahvalan. No stvari neće ispasti kako si je naivni Joe zamislio.

Jedan se dan Joe vraća sa sinom kući s posla. Uobičajen, normalan dan, po svemu se čini. No iznenada ugleda automobil svoje žene kako skreće na parkiralište nepoznatog hotela. Začuđen, jer ona treba biti na poslu, odluči poći za njom i zatekne je u prepirci s njihovim zajedničkim prijateljem Benom. Ben mu se nikada nije sviđao, ali ga je barem tolerirao. Prvi ubod nepovjerenja i užasa. Malo poslije i Joe se nađe u sukobu s Benom; svađa se zaoštrava i Ben završava na tlu, bez svijesti. Drugi ubod. U tom trenutku Joeov sin dobiva težak napadaj astme i on mora odjuriti kako bi mu pomogao. Uskoro se vraća, zabrinut za Bena, ali otkriva da je ovaj netragom nestao. U tom trenutku Joeu stiže prva poruka… Ova je poruka zadnji ubod u koji će rasprsnuti balon Joeove svakodnevice te ga baciti ga u ponor paranoje. Nažalost, sve u toj paranoji je stvarno.

Kada je upitao svoju suprugu što je radila s njihovim zajedničkim prijateljem, odgovor ga je šokirao. Bilo je jasno kao dan da mu ona nešto skriva. Što to može biti osim afere? I kao da to nije dosta, Ben je netragom nestao, ali se javlja Joeu morbidnim porukama preko mobitela i kompjutora. Sve upućuje da mu želi uništiti život u potpunosti. Joe, miran i tolerantan čovjek kakav je, ne razumije zašto bi netko to činio. Zar nije dovoljno što ga je supruga vjerojatno prevarila? Njegov 'prijatelj' ne prestaje nego smišlja sve bolesnije scenarije te na kraju Joe biva optužen za ubojstvo.

Stravičnost ovog trilera očituje se upravo u Joeovoj nevinosti. Kao sasvim prosječan čovjek on se nađe u situaciji noćne more koja se može mjeriti s najluđim ostvarenjima Stephena Kinga ili čak Kafkinih nerješivih situacija. Kada uspije odgonetnuti jednu tajnu, odmah je slijede druge dvije koje su još opasnije i uvrnutije. Usto, čitatelja cijelo vrijeme proganja pitanje 'Zašto?'. Motiv iza cijele priče isprva se čini jasnim, ali kako knjiga odmiče, shvaćamo da se probijamo kroz gomilu laži u rupi bez dna.

Ovo je iznimno napet triler koji će vas uzdrmati do srži. Iako je na momente radnja toliko dobro isplanirana da počinje gubiti poveznicu sa stvarnošću, autor je nevjerojatno vješt u prikivanju čitatelja za stranice. Koliko god da vladate svojom voljom, to vam neće biti dovoljno da prestanete čitati ovaj psihotriler sve dok ne stignete do šokantnog svršetka. Vrlo napeto, i vrlo, vrlo izopačeno.

Knjigu potražite u prodaji na svim kisocima i u knjžarama po cijeni od 119,00 kuna!