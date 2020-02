Legendarna mokasina sada je dobila koloristički makeover

Retro cipele svako malo proživljavaju renesansu, ovoga puta čast je pripala mokasinama koje će ove sezone dobiti snažan koloristički identitet. Već sada high-street brendovi natječu se tko će imati zanimljivije modele, bilo da se radi o jarkim bojama ili životinjskim uzorcima.

Ponuda je raznolika, od crnih, lakiranih, preko tankih ukrašenih končanim uzorcima ili jačom bojom do glomaznih s debljim potplatima.

Foto: H&M

Popularne cure vole ih nositi u kombinaciji s niskim čarapama, uz traperice ili plisirane suknje. Ovaj model cipele popularan je ne samo radi udobnosti, već i dobre doze elegancije, jer svakom outfitu daje fini izgled.

Mokasine su uglavnom bile simbol muškog odijevanja, no još u četrdesetima nosile su ih i cure, one koje su se osjećale moderno i napredno, uglavnom članice akademske zajednice.

Foto: Mango

Priča o mokasinama kaže da su inspirirane obućom norveških ribara. Nakon što je u Americi naučio zanat izrade cipele, početkom 30-ih godina prošloga stoljeća Norvežanin Nils Gregoriusson Tveranger vratio se kući i osmislio cipelu koju nije potrebno vezati, već samo nataknuti. Prozvao ju je Aurland mokasinom.

Ubrzo je obitelj Spaulding, iz New Hampshirea, započela proizvodnju sličnog modela kojeg su prozvali The Loafer. To je ubrzo postalo popularno ime za cipelu koja je lagana za nošenje. U modernijoj varijanti 1936. ih je godine počeo proizvoditi George Henry Bass.

Voljele su je mnoge poznate dame, poput Grace Kelly, koja je mokasinu kombinirala s jednostavnim hlačama i košuljama.

Foto: H&M

Tijekom pedesetih ova je cipela postala omiljeni modni dodatak studenata i mladića, u kojoj su, na prednjem djelu ispod kožnate trake, čuvali penny iliti novčić. Otuda ime koje je ostalo do danas – Penny Loafer.

Foto: Tod's

Danas mokasina ima i glamuroznu verziju, muškarci je kombiniraju i uz smoking, dok se u ženskom svijetu radi o raznolikim modelima za sve moguće prigode, od dnevnih do večernjih. Među najpoznatijim modelima danas su oni s potpisom Tod's.

Šareni modeli često dolaze u color-block trendu, a inspiracija su prirodne nijanse od smeđe do zelene.

Često su nošene na bosu nogu, no za to su idealni modeli od prave kože.

Za eklektičan stil tu su mokasine s raznim aplikacijama poput bisera.

Vrh je ili obli ili našiljen, iako je ovaj drugi nespretan za velike brojeve cipela jer noga izgleda još veća.

Nedavno su hit postale mokasine s krznom, u varijanti natikače, iako je osnovni model praktičniji. Ionako je ovaj model lako obuti, kombinirati i nositi.

