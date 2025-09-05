Legendarni početak: Emitirana prva epizoda 'Muppet Showa'

Premijerna epizoda "Muppet Showa" prikazana je 5. rujna 1976. godine, a u njoj je gostovala Juliet Prowse. Doduše, pilot epizoda emitirana je još 30. siječnja 1974. godine za ABC i u njoj je gostovala Mia Farrow. U sklopu predstavljanja "Muppet Showa" emitirana je još jedna pilot epizoda, no serija se nije redovito emitirala do spomenute premijere 1976. godine, kao prva od 120 epizoda.

