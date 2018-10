Najstariji kralj skakonice: Tek s 50 godina izveo sam prvi salto

Prvi put sam ‘skočio’ u vodu dok sam kao šestogodišnjak s tetom bio na moru u Baškoj. Bio sam na mulu, kad me jedan od lokalnih fakina gurnuo u more. Mislio je da će me tako poniziti, ali nije bio ni svjestan kakvu mi je uslugu učinio. Tad sam ozbiljno proplivao i ‘navukao’ se na skakanje, otkrio nam je 59-godišnji Riječanin Leo Jonjić, koji je ovo ljeto na bazenima Kantrida u prvenstvu skokova u vodu Masters Diving osvojio 4. mjesto u svojoj kategoriji.

Premijerno prvenstvo održalo se u kolovozu, a okupilo je seniorske i veteranske skakače iz 15 zemalja (SAD, Rusija, Švedska...), među kojima je nastupila i 83-godišnju Ruskinja Jevgenija Stepanova, koja se skokovima u vodu počela baviti tek u 60-oj. Svi oni pokazali su fantastičnu kondiciju i vitalnost koja je iznimno teška za održavanje u ovom sportu, čak i kod mlađih.

Gospodin Jonjić svoj prvi izvježbani salto izveo je u 50-oj.

Vježbe na trampolinu

- Kao mladić neprestano sam skakao s nebrojenih plaža, mulova i stijena od Žurkova do Mošćeničke drage, ali to je sve bilo amaterski. Skokovima sam se počeo baviti gotovo slučajno, nakon što sam bio na jednoj prezentaciji strukture bazena na Kantridi. Kad sam ugledao skakaonice, osjećao sam se kao da sam vidio igračku iz djetinjstva - priča Leo.

Baš tad osnivala se veteranska sekcija kluba skokova u vodu pa nije propustio priliku. Početak nije bio lak, bilo je tu i lakših povreda.

- Ponekad bi mi bilo i malo mučno jer sam u more navikao skakati pod kutom, a u bazene se skače vertikalno. Zato u ovom sportu puno pomaže i gimnastika. Prve okrete vježbao sam u dvorani na trampolinu. Tri godine trebalo je proći do mojeg prvog natjecanja, ali to je samo kruna svega i nije toliko bitno - pojašnjava on ističući kako je bitno to što uživa u sportu i nakon napornog radnog dana to mu dođe kao savršena relaksacija.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- To je nevjerojatan osjećaj, kad odbacite racio i baš kao dijete se veselite malim stvarima - objašnjava stomatolog i ortodont privatne prakse, ujedno aktivan na više područja, fokusiran na znanstvena istraživanja na području biofizike i ergonomije u stomatologiji te član i jedan od osnivača Lions kluba Lovran.

'Slušajte svoje tijelo'

Leo kaže da ne razmišlja o mirovini jer 'ne zna što bi radio kad ne bi radio'. Naglašava kako voli biti aktivan pa se vitalni otac jedne kćeri bavi i jedrenjem te je dosad bio sudionik deset međunarodnih regata. Na bazene odlazi tri puta tjedno.

- Živim u kući nekoliko metara od mora, ali sam ovo ljeto u moru bio tek tri puta dok sam na bazenima svako malo. Skokovi me opuštaju, a uz to sam primoran i razgibavati se plivanjem, što je odlično. Svakom bih preporučio da se okuša u ovom sportu jer mislim da svatko to može. Dobro je i to što u ovom sportu čovjek sam sebi određuje dinamiku i vježba po svojem tempu. Svatko treba naći sebe, slušati svoje tijelo te raditi i jesti što mu paše - entuzijastično zaključuje vitalni riječki skakač između prezentacije skvrčenog, ispruženog, povratnog i ostalih salta koje nam je s guštom izveo.