Na današnji dan zabijena je prva zakovica u Kip slobode, Mendelssohn je prvi put javno nastupao, a prvi transkontinentalni telegraf je bio revolucija komunikacije diljem SAD-a
Levi Morton zabio prvu zakovicu u Kip slobode u Francuskoj
Američki veleposlanik u Francuskoj, Levi P. Morton, na današnji dan 1891. godine zabio je prvu zakovicu u Statue of Liberty, odnosno Kip slobode (pod punim nazivom Liberty Enlightening the World). Bio je to dar Francuske SAD-u za stogodišnjicu neovisnosti SAD-a, 1866. godine, postavljen na ušću rijeke Hudson u New Yorku. Od tada predstavlja pozdrav svim posjetiteljima i useljenicima pristiglima u SAD. Zbog jedinstvenosti i simboličke važnosti upisan je na UNESCO-ov popis mjesta svjetske baštine u Sjevernoj Americi 1984. godine.
