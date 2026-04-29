Sklopive ležaljke koje postaju torba bit će hit ovog ljeta na plažama. Lagane, praktične i povoljne, idealne su za izlete i kampiranje. Vrijeme je da ih isprobate i zaboravite na najam ležaljki
Ležaljke koje se sklope u torbu: Ljetni hit koji morate imati!
Sklopive ležaljke koje se pretvaraju u torbu ili ruksak sve su češći prizor na plažama i izletima. Kombiniraju funkcionalnost i mobilnost - nakon korištenja jednostavno ih sklopite i nosite poput torbe, bez dodatnog napora.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Zašto su ove ležaljke postale toliko popularne?
Glavni razlog je praktičnost. Za razliku od klasičnih ležaljki koje su glomazne i teške, ove su lagane (oko 1,5 - 2 kg) i dizajnirane za nošenje.
Popularnost im dodatno dižu:
- lako prenošenje (često imaju ručke ili naramenice)
- brzo sklapanje i rasklapanje
- kompaktne dimenzije - stanu u auto, ali i pod ruku
- višenamjenska upotreba (plaža, kampiranje, piknik, festivali)
U praksi, to znači da više ne ovisite o najmu ležaljki ili nošenju ručnika na tvrdom tlu.
Koliko koštaju u Hrvatskoj?
Na domaćem tržištu cijene su vrlo slične, često čak i nešto niže u akcijama:
- već od 13 - 20 € za osnovne modele
- oko 20 - 30 € za standardne modele s torbom
- oko 20 - 25 € za jednostavne prijenosne verzije
Većina modela ima nosivost do 100 kg i težinu oko 1,7 kg, što ih čini vrlo praktičnima za svakodnevno korištenje.
Kome su namijenjene?
Ovakve ležaljke posebno su korisne za:
- ljude koji često idu na plažu ili izlete
- putnike koji žele laganu opremu
- obitelji s djecom (brzo postavljanje i spremanje)
- kampere i festivale
- sve koji ne žele plaćati najam ležaljki
Drugim riječima - za sve koji žele mobilnost i komfor bez komplikacija.
Isplati li se kupiti?
U većini slučajeva - da.
Isplati se jer:
- jeftinije je od višekratnog najma ležaljki
- koristi se više sezona
- štedi vrijeme i živce na plaži
- lako se nosi i skladišti
Manje se isplati ako:
- rijetko idete na plažu
- preferirate klasične, velike ležaljke s više udobnosti
Sklopive ležaljke koje se pretvaraju u torbu savršen su primjer pametnog, praktičnog proizvoda. Za relativno mali iznos dobivate mobilnost, udobnost i slobodu - bez ovisnosti o gužvama i najmu. U vremenu kada svi traže jednostavna rješenja za odmor i putovanja, nije čudno da su upravo ove ležaljke postale mali ljetni must-have.
*Uz korištenje AI-ja
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+