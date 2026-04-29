PRAKTIČNO I JEFTINO

Ležaljke koje se sklope u torbu: Ljetni hit koji morate imati!

Ležaljke koje se sklope u torbu: Ljetni hit koji morate imati!
Sklopive ležaljke koje postaju torba bit će hit ovog ljeta na plažama. Lagane, praktične i povoljne, idealne su za izlete i kampiranje. Vrijeme je da ih isprobate i zaboravite na najam ležaljki

Admiral

Sklopive ležaljke koje se pretvaraju u torbu ili ruksak sve su češći prizor na plažama i izletima. Kombiniraju funkcionalnost i mobilnost - nakon korištenja jednostavno ih sklopite i nosite poput torbe, bez dodatnog napora.

Zašto su ove ležaljke postale toliko popularne?

Glavni razlog je praktičnost. Za razliku od klasičnih ležaljki koje su glomazne i teške, ove su lagane (oko 1,5 - 2 kg) i dizajnirane za nošenje.

Popularnost im dodatno dižu:

  • lako prenošenje (često imaju ručke ili naramenice)
  • brzo sklapanje i rasklapanje
  • kompaktne dimenzije - stanu u auto, ali i pod ruku
  • višenamjenska upotreba (plaža, kampiranje, piknik, festivali)

U praksi, to znači da više ne ovisite o najmu ležaljki ili nošenju ručnika na tvrdom tlu.

Koliko koštaju u Hrvatskoj?

Na domaćem tržištu cijene su vrlo slične, često čak i nešto niže u akcijama:

  • već od 13 - 20 € za osnovne modele 
  • oko 20 - 30 € za standardne modele s torbom 
  • oko 20 - 25 € za jednostavne prijenosne verzije 

Većina modela ima nosivost do 100 kg i težinu oko 1,7 kg, što ih čini vrlo praktičnima za svakodnevno korištenje.

Kome su namijenjene?

Ovakve ležaljke posebno su korisne za:

  • ljude koji često idu na plažu ili izlete
  • putnike koji žele laganu opremu
  • obitelji s djecom (brzo postavljanje i spremanje)
  • kampere i festivale
  • sve koji ne žele plaćati najam ležaljki

Drugim riječima - za sve koji žele mobilnost i komfor bez komplikacija.

Isplati li se kupiti?

U većini slučajeva - da.

Isplati se jer:

  • jeftinije je od višekratnog najma ležaljki
  • koristi se više sezona
  • štedi vrijeme i živce na plaži
  • lako se nosi i skladišti
Manje se isplati ako:

  • rijetko idete na plažu
  • preferirate klasične, velike ležaljke s više udobnosti

Sklopive ležaljke koje se pretvaraju u torbu savršen su primjer pametnog, praktičnog proizvoda. Za relativno mali iznos dobivate mobilnost, udobnost i slobodu - bez ovisnosti o gužvama i najmu. U vremenu kada svi traže jednostavna rješenja za odmor i putovanja, nije čudno da su upravo ove ležaljke postale mali ljetni must-have.

