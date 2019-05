Liječnica izumila prvu šminku u svijetu otpornu na kiselinu

U Velikoj Britaniji prije nekoliko godina jedva da se čulo o napadima s kiselinom. No sada se u prosjeku barem dva takva napada dogode svaki dan. Između 2012. i 2016., broj napada s kiselinama povećao se gotovo trostruko, sa 228 na 601. Porast se otada nastavio s oko 70 napada mjesečno.

Takvi slučajevi, ali i strašan slučaj poznatog modela Katie Piper potresao je doktoricu i istraživačicu Almas Ahmed i potaknuo je da pokrene liniju šminke otpornu na kiselinu.

Ova revolucionarna šminka otporna na kiselinu izaći će na tržište početkom sljedeće godine.

'Super šminka' liječnice Ahmed djeluje kao nevidljivi oklop i potpuno se uklapa u kožu, čineći ju privlačnom. Ova šminka također pomaže u zaštiti od onečišćenja i UV zračenja. Čak ju mogu koristiti i vatrogasci za zaštitu od plamena.

Iako je teško predvidjeti napad, liječnica Ahmed vjeruje da će se ljudi osjećati sigurnije kad izađu van sa šminkom iz njene linije koja se zove Acarrier. Ona toliko vjeruje u taj proizvod da je u proizvod uložila 514.800 kuna vlastitog novca. Acarrirer šminka može služiti samo kao dio jutarnje rutine, ali usput i štititi kožu. Liječnica Ahmed garantira da se ova šminka može skinuti baš kao i svaka 'normalna' šminka, i dodaje da je unatoč svojoj snazi, dobra za osjetljivu kožu jer je potpuno bezopasna i bez štetnih tvari.

Foto: Mirror.co.uk Almas Ahmed - liječnica koja je izumila šminku otpornu na kiselinu

- Ako je osoba napadnuta, sve što treba učiniti je isprati lice, i kiselina će se isprati skupa sa šminkom - tvrdi liječnica Ahmed i sa sigurnošću tvrdi kako je njezin proizvod '100 posto učinkovit' protiv kiseline.

'Kiseli napadi' mogu imati posljedice koje vam mogu zauvijek promijeniti život. Piper je zbog napada kiselinom izgubila vid na jednom oku, te se morala se podvrgnuti operaciji kože.

- Otkrila sam da su napadi kiselinom veliki problem u Pakistanu, a kad sam išla dublje istraživati, otkrila sam da je to jedan ogroman problem i da žene već duže vrijeme pate. To je ono što me natjeralo da učinim nešto po tom pitanju - otkrila je doktorica Almas Ahmed.

Ovakvi napadi, zbog učestalosti, postali su i strogo kažnjivi. Bangladeš je 2002. godine uveo smrtnu kaznu zbog napada s kiselinama. U Velikoj Britaniji je to kazneno djelo, odnosno kažnjivo je posjedovanje sumporne kiseline koncentracije iznad 15 posto. Ljude koji napadnu kiselinom čeka kazna dvije godine zatvora i velika novčana kazna.

