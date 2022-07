Liječnik otvorio prvu agenciju za zapošljavanje, a kruna Kipa slobode otvorena je za javnost

Tog 4. srpnja 1631. godine u Parizu otvorena je prva agencija za pomoć pri zapošljavanju. Osnovao ju je Théophraste Renaudot, istaknuti liječnik, novinar i filantrop. Pokrovitelj mu je bio kardinal Richelieu i francuski kralj. Renaudotov cilj bio je boriti se protiv siromaštva svim raspoloživim sredstvima.

Kasnije je pokrenuo i sustav koji je omogućio besplatne medicinske konzultacije za siromašne, a godine 1642. objavio je priručnik za samodijagnostiku. Kasnije je osnovao besplatnu ambulantu unatoč protivljenju medicinskog fakulteta u Parizu.

Kruna Kipa slobode otvorena je ponovno za javnost 4. srpnja 2009. godine, na Dan neovisnosti SAD-a, nakon što je bila zatvorena od napada na World Trade Center 11. rujna 2001. godine. Simbol slobode i demokracije i istaknuta atrakcija za turiste, kip je bio jedan od prvih prizora koji su vidjeli milijuni imigranata koji su stigli u luku New Yorka u 19. i 20. stoljeću.

Kip je bio zatvoren za javnost zbog sigurnosnih razloga nakon napada 11. rujna 2001.. Muzejska galerija i vidikovac u podnožju znamenitosti ponovno su otvoreni za javnost 2004., ali je pristup dalje od te točke ostao zabranjen. Vrh kipa, odnosno kruna, bio je zatvoren jer nije imao brz izlaz u slučaju opasnosti.

Dana 4. srpnja 1911. rekordne temperature pogodile su sjeveroistok Sjedinjenih Američkih Država kada je to područje pogodio smrtonosni toplinski val koji je ubio 380 ljudi. U Nashui, New Hampshire, živa je dosegla vrhunac od 41°C. Područje od sjeveroistoka Pennsylvanije do Mainea bilo je najviše pogođeno nepodnošljivom vrućinom.

Posebno je teško pogođen grad New York. Zapravo, Odjel za zdravstvo grada New Yorka izdalo je jedno od svojih prvih upozorenja o vrućini tijekom srpnja 1911. Gradonačelnik William Gaynor pokušao je osigurati led za gradske trgovce kako bi mogli nastaviti s isporukom hrane. U to vrijeme, naime, nije bilo hladnjaka u kućama pa je led u takvim danima bio ključan za čuvanje hrane od kvarenja.

Više vremeplova pročitajte ovdje.

Najčitaniji članci