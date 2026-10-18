Lijek za erektilnu disfunkciju mogao bi imati i čudesna svojstva u obnovi mišića

Vježbanje može biti teško uklopiti u pretrpan dan, a nekim ljudima zbog kroničnih bolesti ili invaliditeta nije ni dostupno. Znanstvenici zato istražuju mogu li lijekovi oponašati neke koristi kretanja. Istraživači sa Sveučilišta Foro Italico u Rimu sada su u časopisu Molecular Biology Reports objavili rezultate laboratorijskog pokusa koji tadalafil povezuje s procesima obnove mišića. Riječ je o lijeku koji se propisuje za erektilnu disfunkciju i plućnu arterijsku hipertenziju.

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Tim je proučavao prekursore mišićnih stanica miševa, odnosno stanice koje se mogu razviti u mišićna vlakna. U pokusu su doze tadalafila povećale broj tih stanica i smanjile broj odumrlih stanica.

Kad su istraživači napravili ogrebotinu na sloju stanica, područje se uz primjenu lijeka zatvorilo brže. Rezultati tako upućuju na to da je tadalafil u laboratorijskim uvjetima potaknuo razmnožavanje stanica i njihovo preživljavanje nakon oštećenja.

Zašto bi lijek koji se koristi za druge zdravstvene probleme mogao utjecati na mišiće? Prema objašnjenju istraživača, tijelo pri vježbanju ili ozljedi koristi dušikov oksid kao signal za regeneraciju, a u tom procesu sudjeluje molekula cGMP.

Foto: 123RF

Enzim PDE5 inače ograničava njezino djelovanje, dok tadalafil blokira taj enzim. Istraživači su zato provjeravali može li lijek produljiti djelovanje signala koji sudjeluje u obnovi mišića.

Rezultati su, međutim, donijeli i neočekivan detalj: nakon tjedan dana stanice tretirane tadalafilom rjeđe su sazrijevale u mišićna vlakna.

Autori smatraju da bi to moglo značiti kako ostaje veća zaliha prekursorskih stanica spremnih za kasniju obnovu. No, kako će odgođeno sazrijevanje utjecati na stvaranje mišića, tek treba utvrditi. Potrebna su daljnja istraživanja na živim organizmima, kao i provjera djeluje li lijek drukčije uz vježbanje.

Foto: 123RF

Studija zato ne pokazuje da tadalafil obnavlja mišiće kod ljudi niti da može zamijeniti trening. Istraživači vide moguću buduću primjenu kao dodatnu terapiju za bolesti koje uzrokuju gubitak mišića, ali prije toga trebaju odgovoriti na važna pitanja o učinku i sigurnosti.

Upozoravaju i na moguću zlouporabu lijeka u sportu zbog utjecaja na obnovu mišića te smatraju da bi antidopinške agencije trebale procijeniti tu mogućnost. Nemojte uzimati lijek za mišiće bez dogovora s liječnikom.

*uz korištenje AI-ja