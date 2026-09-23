Lijekovi za mršavljenje uzrokuju sljepoću? I Hrvati su prijavili probleme s vidom...

Lijekovi za mršavljenje posljednjih su godina postali sve rašireniji, no uz njihovu učinkovitost sve se više govori i o mogućim nuspojavama. Među njima su se pojavili i problemi s vidom, od prolaznog zamućenja do ozbiljnijih oštećenja vidnog živca. U SAD-u je zbog navodnog oštećenja vida nakon korištenja takvih lijekova već objedinjeno 216 tužbi u jednom saveznom postupku.

Slični simptomi zabilježeni su i kod nekih hrvatskih pacijenata, kako doznaje RTL Direkt.

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- To je bilo recimo pet pacijenata. Ti poremećaji vida jesu bili blagi, nitko od mojih pacijenata nije došao niti s prolaznom sljepoćom, niti s nekakvim značajnijim gubitkom vida. To su u pravilu neka kratkotrajna zamagljenja, zamućenja vida - govori za RTL Direkt Ana-Marija Liberati Pršo, endokrinologinja, dijabetologinja i nutricionistica te voditeljica Centra za debljinu KB-a Sveti Duh.

- Rizična skupina su dalekovidni pacijenti zbog anatomskih predispozicija njihovog vidnog živca. Također ljudi koji imaju dijabetes, arterijsku hipertenziju, hiperkolesterolemiju, znači povišene masnoće u krvi, osobe starije životne dobi iznad 50 godina života i osobe muškog spola - pojašnjava Jurica Predović, oftalmolog i glaukomatolog iz KB-a Sveti Duh.

Problem je što među prijavljenim nuspojavama nisu samo prolazna zamućenja vida.

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'Infarkt glave vidnog živca'

Prijave su stigle i u Hrvatsku agenciju za lijekove i medicinske proizvode (HALMED). Prema njihovim podacima zabilježeno je 288 prijava nuspojava povezanih s lijekovima takvih sastava. Gotovo petina, odnosno 19 posto, klasificirana je kao ozbiljna nuspojava.

Među njima su i četiri prijave problema s vidom. Zabilježene su optička neuropatija, odnosno oštećenje vidnog živca, zatim NAION - oštećenje vidnog živca zbog nedovoljne opskrbe krvlju i kisikom - kao i nagli gubitak vida ili sljepoća.

- Najčešće prijavljene nuspojave u pravilu se odnose na probavni sustav. To su mučnina, povraćanje, dijareja, konstipacija, bol u abdomenu, i tu se također nalaze umor i omaglica - govori Jelena Juričić, glasnogovornica HALMED-a.

Na moguće probleme s vidom upozorila je i Europska agencija za lijekove (EMA). Njihovo istraživanje pokazalo je da je uzimanje semaglutida, aktivne tvari koja se nalazi u nekim lijekovima za mršavljenje, kod pacijenata s dijabetesom tipa 2 povezano s dvostruko većim rizikom od NAION-a u odnosu na pacijente koji taj lijek ne uzimaju.

- To je u prijevodu na hrvatski jezik infarkt glave vidnog živca. To je stanje koje je nepovratno. Može se vratiti dio vida, ali najčešće ostaju trajne posljedice - objašnjava Predović.

Kako kaže, dijabetes je jedan od rizičnih faktora.

- Naravno da je bilo pacijenata koji su uzimali lijekove za dijabetes. A ovaj za mršavljenje ja osobno nisam imao. Najčešće se javljaju u ranim jutarnjim satima, javi se gubitak dijela vidnog polja, najčešće ili gornja ili donja polovica vidnog polja. I taj proces je trajan. To nisu one mušice koje ljudi znaju vidjeti i nekakva kratkotrajna zamućenja vida - dodaje oftalmolog.

Što koriste Hrvati?

U Hrvatskoj se najviše koriste tri lijeka - Ozempic, koji je registriran kao lijek za dijabetes, te lijekovi za mršavljenje Mounjaro i Wegovy.

- Potražnja konstantno raste. Lijekovi su sve više i više korišteni, dolazi i sve više iskustava s terena. Najčešće nuspojave koje mi vidimo u praksi su mučnina, možda povraćanje, koje su očekivane i trebaju biti tranzitne kod velike većine pacijenata - objašnjava magistar farmacije Mario Vrebčević.

I Liberati Pršo kaže da su nuspojave koje se najčešće susreću u praksi uglavnom blage i prolazne.

- Ne mogu reći da je tih nuspojava više, naravno da možda češće vidimo nuspojave samo zato što ljudi puno češće koriste te lijekove. Nuspojave su u vidu nekakve blage mučnine, možda nadutosti, eventualno pojačanog podrigivanja, neredovitije stolice - govori voditeljica Centra za debljinu KB-a Sveti Duh.

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No, postoje i ozbiljnije nuspojave. U SAD-u je zaprimljeno više od 4000 tužbi, ponajviše zbog gastropareze, odnosno usporenog pražnjenja želuca. U Velikoj Britaniji prijavljeno je gotovo 1300 slučajeva upale gušterače, među kojima je bilo i 19 smrtnih ishoda.

- Osobno nisam imala ni jedan slučaj pankreatitisa, a ono što smatram ozbiljnim, a što se može javiti i javljalo se čak i kod mojih pacijenata jest pojava žučnih kamenaca, odnosno porast istih, ili čak nastanak upale žučnog mjehura, tzv. kolecistitis - dodaje Liberati Pršo.

Proizvođač Ozempica i Wegovyja američke tužbe smatra neosnovanima. Za ABC je poručio da ozbiljno shvaća sve prijave nuspojava. Iz kompanije koja proizvodi Mounjaro također kažu da prate sigurnost svojih lijekova i surađuju s regulatorima.

- Samo lijekovi koji imaju pozitivan sigurnosni profil, odnosno pozitivan omjer koristi i rizika mogu se nalaziti u prometu, pa tako i ovi lijekovi. A pacijenti se za bilo kakve nedoumice oko terapije trebaju obratiti svom liječniku - zaključuje Juričić iz HALMED-a.

Sve nuspojave trebalo bi prijaviti ljekarniku, a u nekim slučajevima, kako smo vidjeli, i oftalmologu.