Obavijesti

Lifestyle

Komentari 2
ZA CIJELU OBITELJ

Lijepa gastro influencerica iz Sinja otkrila recept za omiljeni ljetni ručak: 'Sve ide od oka'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Lijepa gastro influencerica iz Sinja otkrila recept za omiljeni ljetni ručak: 'Sve ide od oka'
Foto: Instagram / ninacvetkovski

Poznata hrvatska influencerica otkrila je kako radi svoj omiljeni obrok u ljetnim danima, radi se o jednostavnom receptu za cijelu obitelj, a pokazala je i kako ga priprema

Influencerica i kuharica Nina Cvetkovski (25) ima omiljeni ljetni ručak. Smatra da ponekad treba kuhati "od oka" te dobro pripremiti rajčice i ostale sastojke. Rođena Sinjanka, osim atraktivnog izgleda, pozornost plijeni i kuhanjem, a umjesto kuhinjske pregače nosi dekoltirane haljine.

- Najdraži litnji ručak. Tu nemam točne mjere, sve ide od oka i srca. Za šalšu najprije pomidore blanširat, zatim im skinuti kožu. Na kapuli ih lagano užutiti i pustiti da se dooobro ukuvaju. Sol, papar, bosiljak i ništa više ne triba. A za popečke od tikvica, tikvice naribati, posoliti, ostaviti 10-tak minuta da puste vodu te dobro iscijediti. Dodati brašno, dva jaja, ABC sir, malo kozjeg sira, goudu, sol, papar, vegetu, origano. Peći na 200°C oko pola sata - predlaže Nina. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dašak Pariza u Zagrebu: 'Kuhao sam za Macrona, kuhanje je moj posao, ali je pilotiranje moja najveća strast' 00:48
Dašak Pariza u Zagrebu: 'Kuhao sam za Macrona, kuhanje je moj posao, ali je pilotiranje moja najveća strast' | Video: 24sata/pixsell
Foto: Instagram / ninacvetkovski

Špageti s ovim umakom su joj među omiljenim jelima, dok uz tikvice mogu i neki drugi prilozi.

RADITE LI IH I VI? Ovih 12 pogrešaka u kuhinji svi i dalje radimo, iako ne bi smjeli
Ovih 12 pogrešaka u kuhinji svi i dalje radimo, iako ne bi smjeli
Foto: Instagram / ninacvetkovski

Poseban okus umaku daju sirevi i origano, kako bi okus bio kompletan. Iskusna u kuhanju, u videima otkriva svoje omiljene recepte. 

SANDRA JE OTVORILA TJEDAN Visokih 38 bodova na otvaranju 'Večere za pet': 'Sve mi je bilo super, ali uz par zamjerki...'
Visokih 38 bodova na otvaranju 'Večere za pet': 'Sve mi je bilo super, ali uz par zamjerki...'
Foto: Instagram / ninacvetkovski

- Svoje recepte počela sam dijeliti prije godinu dana. Dugo sam se premišljala hoću li to raditi. No ja stvarno volim kuhati i, naravno, ne radim to u profesionalnom smislu. Razmišljala sam kako sve to da 'zapakiram' i istaknem se po nečemu, da ne budem samo još jedna u moru ostalih, da ipak to bude nešto s mojim 'dodatkom'. Odlučila sam spojiti moju koketnu osobnost i izgled s kuhanjem - izjavila je Nina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Lista od najgoreg do najboljeg šefa među znakovima Zodijaka
KAKVA SU VAŠA ISKUSTVA?

Lista od najgoreg do najboljeg šefa među znakovima Zodijaka

Nismo svi talentirani za iste stvari, a isto je tako i kada pričamo o sposobnosti vođenja drugih. Astrolozi su prema karakteristikama znakova napravili listu od najgoreg do najboljeg šefa po Zodijaku
FOTO 'Nazivaju me ruskom Kim Kardashian, ali ja sam prirodna'
NEKIMA JE PREBUJNA

FOTO 'Nazivaju me ruskom Kim Kardashian, ali ja sam prirodna'

Unatoč odbijanjima od strane brojnih modnih agencija zbog njezinih oblina, odlučila je pretvoriti svoje obline u zaštitni znak, što ju je učinilo prepoznatljivom na društvenim mrežama
Dnevni horoskop za srijedu 10. rujna: Lav treba više mira, Vaga se opušta uz kavu i razgovor...
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za srijedu 10. rujna: Lav treba više mira, Vaga se opušta uz kavu i razgovor...

Pročitajte dnevni horoskop za srijedu 10. rujna i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025