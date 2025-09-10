Lijepa gastro influencerica iz Sinja otkrila recept za omiljeni ljetni ručak: 'Sve ide od oka'

Influencerica i kuharica Nina Cvetkovski (25) ima omiljeni ljetni ručak. Smatra da ponekad treba kuhati "od oka" te dobro pripremiti rajčice i ostale sastojke. Rođena Sinjanka, osim atraktivnog izgleda, pozornost plijeni i kuhanjem, a umjesto kuhinjske pregače nosi dekoltirane haljine.

- Najdraži litnji ručak. Tu nemam točne mjere, sve ide od oka i srca. Za šalšu najprije pomidore blanširat, zatim im skinuti kožu. Na kapuli ih lagano užutiti i pustiti da se dooobro ukuvaju. Sol, papar, bosiljak i ništa više ne triba. A za popečke od tikvica, tikvice naribati, posoliti, ostaviti 10-tak minuta da puste vodu te dobro iscijediti. Dodati brašno, dva jaja, ABC sir, malo kozjeg sira, goudu, sol, papar, vegetu, origano. Peći na 200°C oko pola sata - predlaže Nina.

Foto: Instagram / ninacvetkovski

Špageti s ovim umakom su joj među omiljenim jelima, dok uz tikvice mogu i neki drugi prilozi.

Poseban okus umaku daju sirevi i origano, kako bi okus bio kompletan. Iskusna u kuhanju, u videima otkriva svoje omiljene recepte.

- Svoje recepte počela sam dijeliti prije godinu dana. Dugo sam se premišljala hoću li to raditi. No ja stvarno volim kuhati i, naravno, ne radim to u profesionalnom smislu. Razmišljala sam kako sve to da 'zapakiram' i istaknem se po nečemu, da ne budem samo još jedna u moru ostalih, da ipak to bude nešto s mojim 'dodatkom'. Odlučila sam spojiti moju koketnu osobnost i izgled s kuhanjem - izjavila je Nina.