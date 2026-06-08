Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
TU SU I RECEPTI

Lipe cvatu! Evo zašto su toliko dobre za zdravlje organizma

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 3 min
Lipe cvatu! Evo zašto su toliko dobre za zdravlje organizma
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lipa pomaže kod prehlade i kašlja te jača imunitet, a istovremeno smiruje živce i olakšava nesanicu. Najčešće se koristi kao čaj ili sirup. Zbog svog blagog, ali širokog djelovanja smatra se vrijednom ljekovitom biljkom

Admiral

Lipa je jedno od onih stabala koje se teško može promatrati samo kao dio krajolika. U narodnoj medicini i tradiciji europskih naroda zauzima posebno mjesto, ponajprije zbog svojih cvjetova koji se već stoljećima koriste kao prirodno sredstvo za očuvanje zdravlja. Mirisni cvatovi lipe nisu samo ugodni, nego i iznimno funkcionalni - djeluju na više sustava u organizmu istovremeno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

00:46
Video: 24sata/pixsell

Najpoznatija primjena lipe odnosi se na ublažavanje simptoma prehlade i gripe. Čaj od njezinih cvjetova potiče znojenje, čime pomaže tijelu da prirodno snižava temperaturu i izbacuje toksine. Upravo zato se često koristi u ranim fazama bolesti, kada organizmu treba podrška u obrani od infekcija.

Prirodno umirenje za živčani sustav

Osim što djeluje na fizičke simptome bolesti, lipa je poznata i po svom blagom sedativnom učinku. Tradicionalno se koristi kod nesanice, nervoze i stresa, jer pomaže opuštanju bez jakog sedativnog djelovanja. Zbog toga je čaj od lipe čest izbor u večernjim satima, posebno kod osoba koje imaju problema sa snom ili su izložene dugotrajnoj mentalnoj napetosti.

VIŠE MIRA Čaj od lipe i kamilice te fizička aktivnost mogu biti korisni protiv stresa koji smo proživjeli
Čaj od lipe i kamilice te fizička aktivnost mogu biti korisni protiv stresa koji smo proživjeli

Večernji ritual s lipom: jednostavan recept za smirenje

Za lakši san često se preporučuje jednostavan napitak:

  • 1–2 čajne žličice suhih cvjetova lipe
  • šalica vruće vode
  • po želji malo meda

Cvjetove je dovoljno preliti vrućom vodom, poklopiti i ostaviti desetak minuta. Piti toplo prije spavanja, bez žurbe.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Podrška dišnom sustavu i olakšanje kod kašlja

Lipa se tradicionalno koristi i kod tegoba dišnog sustava. Njezini prirodni sastojci pomažu razrjeđivanju sluzi i olakšavaju iskašljavanje, zbog čega se često preporučuje kod bronhitisa, kašlja i začepljenih dišnih putova. Topli čaj dodatno umiruje nadraženo grlo i smanjuje osjećaj grebanja.

LJEKOVITO BILJE Za što je sve dobar čaj od lipe?
Za što je sve dobar čaj od lipe?

Blago djelovanje na krvotok i opće stanje organizma

U fitoterapiji se lipa često povezuje i s blagim pozitivnim učinkom na krvni tlak i cirkulaciju, ponajviše zbog svog opuštajućeg djelovanja na krvne žile i živčani sustav. Iako nije zamjena za terapiju, može biti koristan dio svakodnevne rutine kod osoba koje žele prirodnu podršku organizmu.

Foto: dreamstime/ilustracija

Lipin sirup

Jedan od tradicionalnih načina korištenja lipe je priprema sirupa koji se može koristiti tijekom cijele godine.

Sastojci:

  • 2 šake svježih cvjetova lipe
  • 1 litra vode
  • 1 kg meda
IMAMO TOP RECEPTE Ova čudesna biljka liječi sve: Evo za koje tegobe je korisna
Ova čudesna biljka liječi sve: Evo za koje tegobe je korisna

Priprema:
Cvjetovi se kratko prokuhaju i ostave da odstoje nekoliko sati, najbolje preko noći. Nakon cijeđenja, tekućina se lagano zagrije i pomiješa s medom. Sirup se čuva u staklenim bocama i uzima po žlicu dnevno, posebno u hladnijim mjesecima.

Lagani probavni učinak i detoksikacijska svojstva

Lipa se koristi i kod blažih probavnih tegoba, poput nadutosti i osjećaja težine u želucu. Topli čaj može potaknuti rad probavnog sustava i pomoći tijelu u prirodnom čišćenju. U kombinaciji s drugim biljkama, često se koristi i u detoksikacijskim mješavinama.

Lipina ljetna limunada

Iako se najčešće pije topla, lipa se može pretvoriti i u osvježavajući napitak.

Sastojci:

  • ohlađeni čaj od lipe
  • sok limuna
  • malo meda
  • list mente
Foto: 123RF

Priprema:

Sve se sastojke pomiješa i posluži hladno. Dobiva se lagan napitak koji istovremeno osvježava i blago smiruje organizam. 

Lipa se u fitoterapiji ne cijeni bez razloga - njezino djelovanje je široko, ali nježno. Pomaže kod prehlade, smiruje živčani sustav, olakšava disanje i doprinosi općem osjećaju ravnoteže u tijelu. Upravo ta kombinacija učinila ju je jednom od najvažnijih ljekovitih biljaka u europskoj tradiciji.

U svakodnevnom životu, njezina najveća snaga možda je upravo u jednostavnosti: šalica toplog čaja od lipe često je dovoljna da tijelo i um dobiju prijeko potreban predah.

*Uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Horoskop: Lista od najzlobnijeg znaka do ultimativne dobrice
GDJE STE NA LJESTVICI?

Horoskop: Lista od najzlobnijeg znaka do ultimativne dobrice

Svatko ima neku zločestu crtu u sebi, no kod nekih je ona ipak izraženija i naglašenija. Evo kako izgleda redoslijed horoskopskih 'zlikovaca' i njihovih osobina - od onog najzlobnijeg do najveće dobrice
Zanimljivosti o seksu koje sigurno niste znali: Muškarci su nekada na penisu imali sitne bodlje
ZVUČE BIZARNO

Zanimljivosti o seksu koje sigurno niste znali: Muškarci su nekada na penisu imali sitne bodlje

Seks se smatra često oblikom uživancije i zabave, no on zapravo ima vrlo značajnu ulogu fizičkom i psihičkom zdravlju osobe. I dok se o temi seksa puno više zna nego prije, neke činjenice o seksu i dalje iznenađuju
Ovo je 40 namirnica koje treba izbjegavati nakon četrdesete
ZDRAVO STARENJE

Ovo je 40 namirnica koje treba izbjegavati nakon četrdesete

Nakon četrdesete, tijelo prolazi kroz brojne promjene: metabolizam usporava, hormonska ravnoteža se mijenja, a rizik od kroničnih bolesti raste. Pravilna prehrana postaje ključna za očuvanje zdravlja i vitalnosti. Donosimo popis namirnica koje biste trebali ograničiti ili izbjegavati da biste podržali svoje zdravlje u ovoj životnoj fazi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026