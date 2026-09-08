Livade su su pune ljubičastih cvjetova: Sliče na šafran, ali nikao ih nemojte brati!

Početkom rujna mnoge livade i proplanci diljem Hrvatske ponovno poprimaju nježnu ljubičastu boju. Među travom se pojavljuju cvjetovi koji na prvi pogled neodoljivo podsjećaju na skupocjeni šafran, no riječ je o jesenskom mrazovcu (Colchicum autumnale). Iako je lijep vjesnik jeseni, stručnjaci i gorske službe spašavanja svake godine iznova upozoravaju na izniman oprez. Ovaj cvijet, poznat i pod narodnim nazivima "biljni arsen", "gola dama" ili "otrovni šafran", jedna je od najotrovnijih biljaka na našem području, a zamjena sa začinskim šafranom može imati smrtonosne posljedice.

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Ključne razlike koje život znače

Iako im cvjetovi izgledaju slično, pravi šafran (Crocus sativus) i jesenski mrazovac (Colchicum autumnale) pripadaju potpuno različitim biljnim porodicama i posjeduju ključne botaničke razlike. Najsigurniji način razlikovanja jest pregled unutrašnjosti cvijeta. Pravi šafran, član porodice perunika (Iridaceae), ima tri prašnika i jedan tučak koji se grana u tri duge, jarko crvene niti. Upravo te niti su najskuplji začin na svijetu. S druge strane, mrazovac, koji pripada porodici mrazovki (Colchicaceae), ima šest prašnika i tri odvojena tučka.

Druga važna razlika vidljiva je u listovima. Jesenski mrazovac cvjeta u jesen, a njegovi cvjetovi izbijaju izravno iz zemlje bez prisutnih listova, zbog čega je i dobio nadimak "gola dama" (naked ladies). Njegovi široki, duguljasti listovi, koji mogu narasti i do 30 centimetara, pojavljuju se tek u proljeće. Upravo tada nastaje nova opasnost jer ih neiskusni berači mogu zamijeniti za listove jestivog medvjeđeg luka (srijemuša), što je u prošlosti u Hrvatskoj također dovodilo do teških, pa i fatalnih trovanja. Za razliku od mrazovca, jestivi šafran u vrijeme cvatnje ima i uske, travnate listove koji često imaju prepoznatljivu bijelu liniju po sredini.

Otrov bez protuotrova

Svi dijelovi mrazovca - lukovica, listovi, cvijet i sjemenke - sadrže iznimno toksičan alkaloid kolhicin. Najveća koncentracija otrova nalazi se u sjemenkama i lukovici. Kolhicin je stanični otrov koji djeluje tako što zaustavlja proces stanične diobe (mitoze), što dovodi do postupnog zatajenja svih organa. Za ovaj otrov ne postoji specifičan protuotrov, a liječenje se svodi na ublažavanje simptoma i potporne mjere. Toplinska obrada, poput kuhanja, ne uništava kolhicin, što znači da biljka ostaje jednako otrovna i nakon pripreme u jelu. Smrtonosna doza za odraslog čovjeka je izrazito niska, a procjenjuje se da već konzumacija pet do sedam grama sjemena može biti fatalna.

Simptomi trovanja javljaju se u dvije faze. Prvi znakovi obično se pojavljuju između dva i dvanaest sati nakon konzumacije i uključuju gastrointestinalne smetnje: osjećaj pečenja u ustima i grlu, mučninu, povraćanje, snažne grčeve u trbuhu i krvavi proljev. Ovi simptomi mogu dovesti do teške dehidracije i hipovolemijskog šoka. Druga, teža faza, nastupa 24 do 72 sata nakon trovanja i karakterizira je zatajenje više organa. Dolazi do teškog oštećenja jetre i bubrega, poremećaja srčanog ritma, zatajenja koštane srži što uzrokuje pad broja krvnih stanica, te respiratornih problema. U konačnici, bez hitne i agresivne medicinske intervencije, smrt najčešće nastupa zbog zatajenja srca i disanja.

Medicinska primjena i trajni oprez

Paradoksalno, kolhicin se, unatoč svojoj smrtonosnoj prirodi, koristi u medicini. U strogo kontroliranim i pročišćenim dozama, sastavni je dio lijekova za liječenje gihta i nekih drugih upalnih bolesti, poput obiteljske mediteranske groznice. Međutim, njegov terapeutski indeks je iznimno uzak, što znači da je razlika između terapijske i toksične doze vrlo mala, zbog čega se primjena mora odvijati isključivo pod strogim liječničkim nadzorom. Svaki pokušaj samoliječenja pripravcima od mrazovca izrazito je opasan i može završiti tragično. Opasnost prijeti i životinjama na ispaši, a zabilježeni su i slučajevi trovanja teladi koja su pila mlijeko krava koje su pasle mrazovac.

Zbog učestalih trovanja, stručnjaci apeliraju na građane da ne beru samonikle biljke ukoliko nisu sto posto sigurni u njihovu identifikaciju. Fotografije ili površno poznavanje nisu dovoljni. U slučaju i najmanje sumnje na konzumaciju mrazovca, ključno je ne čekati pojavu simptoma, već odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć i obavijestiti liječnike o čemu se radi. Pravovremena reakcija jedina je šansa za preživljavanje.

