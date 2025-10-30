Ljekarnik iz Pirota je prodavao efikasan 'penicilin za ćelavost'

Je li to penicilin za ćelavost? - pitanje je iz naslova velike teme u Večernjem listu objavljene na današnji dan, u kojoj novinar Josip Grbelja piše o velikoj navali na preparat Allin, koji se može nabaviti u ljekarni u Pirotu, na jugu Srbije. Naime, direktor ljekarne, magistar Čedomir Mitić, dosad je dobio više od 100.000 pisama zadovoljnih korisnika preparata, koji ne mogu nahvaliti njegovu efikasnost.

