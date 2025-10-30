Ljekarnik iz Srbije dobio je, izvještavali su mediji 1971. godine, više od 100.000 pisama hvale za tonik protiv ćelavosti koji prodaje, svi su njime bili oduševljeni
Ljekarnik iz Pirota je prodavao efikasan 'penicilin za ćelavost'
Je li to penicilin za ćelavost? - pitanje je iz naslova velike teme u Večernjem listu objavljene na današnji dan, u kojoj novinar Josip Grbelja piše o velikoj navali na preparat Allin, koji se može nabaviti u ljekarni u Pirotu, na jugu Srbije. Naime, direktor ljekarne, magistar Čedomir Mitić, dosad je dobio više od 100.000 pisama zadovoljnih korisnika preparata, koji ne mogu nahvaliti njegovu efikasnost.
