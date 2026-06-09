Ljepša od lavande, a komarci je ne podnose: Ova biljka mogla bi postati zvijezda vašeg vrta

S dolaskom toplijih dana počinje i sezona komaraca, krpelja i drugih napasnika koji mnogima mogu pokvariti boravak na otvorenom. Iako su police trgovina prepune raznih repelenata, sve više ljudi okreće se prirodnim rješenjima. Jedno od njih je biljka koju vrtlari posljednjih godina sve češće preporučuju kao prirodnu zaštitu od dosadnih kukaca - mačja metvica.

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Mačja metvica (Nepeta cataria) pripada porodici mente te prirodno raste u Europi i Aziji, no danas je rasprostranjena diljem svijeta.

Ova višegodišnja biljka iz porodice mente poznata je po nježnim ljubičastim cvjetovima i srebrnastozelenim listovima, zbog čega je mnogi smatraju čak i ljepšom od lavande. Osim što izgleda dekorativno u vrtu, na balkonu ili prozorskoj dasci, mačja metvica ima još jednu veliku prednost - odbija komarce.

Tajna se krije u spoju zvanom nepetalakton, prirodnoj tvari koja se nalazi u eteričnom ulju biljke. Upravo taj sastojak djeluje kao prirodni repelent i smanjuje prisutnost komaraca u neposrednoj blizini biljke. Zbog toga mnogi savjetuju sadnju mačje metvice uz terase, vrtne staze, prozore ili mjesta na kojima se tijekom ljeta najviše boravi.

Foto: 123RF

Neki vrtlari preporučuju i dodatni trik. Nekoliko svježih listova dovoljno je lagano zgnječiti među prstima i protrljati po vrtnom namještaju ili tkaninama u blizini kako bi se miris još intenzivnije širio.

Poznata američka poduzetnica i kuharica, Martha Stewart jednom je prilikom istaknula kako je upravo mačja metvica bila njezin saveznik u borbi protiv komaraca.

- Jedno ljeto posadila sam mačju metvicu po cijelom dvorištu i komarci, koji me inače obožavaju gristi, gotovo su nestali - ispričala je.

Miris ove biljke ne vole ni muhe, a često se spominje i kao prirodna zaštita od pojedinih glodavaca. Upravo zato sve se češće nalazi u vrtovima ljubitelja ekološkog vrtlarenja.

I mačke je vole

Mačke je, malo je reći, obožavaju. Zbog nepetalaktona koji kod većine odraslih mačaka izaziva privremenu euforiju i razigrano ponašanje. Mačke se vole valjati u biljci, trljati o nju ili je grickati, a učinak obično traje desetak minuta. Stručnjaci ističu da biljka nije štetna niti izaziva ovisnost.

Mačja metvica ima primjenu i kod ljudi. Od nje se može pripremati čaj koji se tradicionalno koristi za opuštanje, ublažavanje stresa, lakše uspavljivanje te smirivanje probavnih tegoba. Neki je koriste i za ublažavanje simptoma prehlade i gripe jer potiče znojenje i može pomoći pri snižavanju temperature.

Foto: 123RF

Dodatni razlog njezine popularnosti je jednostavan uzgoj. Voli sunčana mjesta i dobro drenirano tlo, ne zahtijeva mnogo njege, a cvjeta od lipnja do rujna. Uspijeva jednako dobro u vrtu i u posudama na balkonu, pa je mogu uzgajati i oni koji nemaju vlastito dvorište.

Ako ovog ljeta tražite prirodan način da smanjite broj komaraca oko kuće, mačja metvica mogla bi biti jedno od najjednostavnijih i najljepših rješenja. Jedina nuspojava koju vrtlari često spominju jest mogućnost da će vaš vrt odjednom postati omiljeno okupljalište susjedskih mačaka.