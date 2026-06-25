'Ljeti su česte duboke opekline kod djece, mi ih u bolnicama liječimo do 300 godišnje'

Ljeto se prvenstveno doživljava kao period bezbrižnosti i opuštanja, no možda baš to često zamagljuje činjenicu da su upravo ljetni mjeseci period koji za djecu nosi niz opasnosti. Neke od njih su i za život opasne, poput, primjerice, naizgled bezazlenih aktivnosti vezanih za obiteljsko roštiljanje. Dodajmo tomu da djeca teške opekline od sunca mogu dobiti već nakon 15 minuta.

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Pokretanje videa... 01:51 ublažite opekline | Video: 24sata/pixsell

Kako kaže prim. dr. Zoran Barčot, dječji kirurg i voditelj Objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj, koža djeteta znatno je tanja i osjetljivija od kože odraslih, zbog čega izlaganje visokim temperaturama trenutno izaziva duboke opekline. U Hrvatskoj se svake godine od opeklina liječi više od 3000 djece, od kojih od 250 do 300 završi na bolničkom liječenju. Iako službena javnozdravstvena statistika, dodaje prim. dr. Barčot, ne izdvaja roštilj kao zasebnu kategoriju, otvoreni plamen, užareni ugljen i roštilji među vodećim su uzročnicima teških opeklina tijekom toplijih mjeseci. Zato roštiljanje, koje se doživljava kao bezbrižna obiteljska aktivnost na otvorenom, sa sobom nosi ozbiljne i često skrivene opasnosti za djecu, kod kojih je sekunda nepažnje dovoljna za nesreću. Te opasnosti, kaže prim. dr. Barčot, kriju se u nekoliko segmenata, a dijele se na fizičke ozljede i teške opekline te na kemijske opasnosti i trovanja. U prvom slučaju opasna su vruća kućišta i pepeo, s obzirom na to da vanjski dijelovi roštilja ostaju ekstremno vrući satima nakon gašenja plamena. Djeca u igri ili trku, ističe liječnik, mogu naletjeti na roštilj, prevrnuti ga ili rukama dotaknuti usijani metal. Žar skriven u pepelu na tlu također može izazvati teške opekline stopala ako dijete hoda boso.



Prim. dr. Zoran Barčot

- Metalne čekinje s četki za čišćenje jedna su od najopasnijih skrivenih zamki. Prilikom čišćenja rešetke jeftinim žičanim četkama komadići žice mogu otpasti, ostati na rešetki i zabiti se u meso. Ako dijete proguta takav komadić žice, može doći do teških perforacija i upala u grlu ili probavnom traktu – navodi prim. dr. Barčot.

A kad govorimo o kemijskim opasnostima i trovanjima, tu su ponajprije tekućine za paljenje i briketi. Sredstva za potpalu roštilja (kockice, gelovi, tekućine) izrazito su toksična. Djeca ih, kaže prim. dr. Barčot, zbog privlačnih boja ili puke znatiželje mogu popiti ili progutati, što dovodi do kemijskih opeklina jednjaka i teških trovanja. Dodatno prijeti i ugljični monoksid (CO). Roštilj se, upozorava prim. dr. Barčot, nikad ne smije paliti u zatvorenim ili poluzatvorenim prostorima (poput garaža, šatora ili natkrivenih terasa). Akumulacija plina CO, koji je bezbojan i bez mirisa, može u vrlo kratkom roku prouzročiti kobno trovanje.

Foto: Privatni album

Kod djece su opekline od roštilja najčešće termalne kontaktne opekline i opekline otvorenim plamenom, a u određenim okolnostima mogu biti opasne za život. Ubrzavanje vatre uz korištenje benzina, alkohola ili zapaljivih gelova uzrokuje eksplozivne plamenove koji u sekundi zahvate djecu u blizini, potom su tu padovi na užareni ugljen te na kraju doticanje vrućih površina. Vanjski metalni dijelovi roštilja, kao što znamo, ostaju ekstremno vrući satima nakon gašenja vatre, što uzrokuje duboke opekline dlanova kod znatiželjne male djece.

Foto: Privatni album

Dijelovi tijela koji najčešće stradavaju kod djece su dlanovi i šake, stopala te lice, vrat i prsa. U većini slučajeva riječ je o lokaliziranim opeklinama manje površine (do nekoliko centimetara) koje se uspješno liječe previjanjima i oblozima za liječenje opeklinskih ozljeda. Međutim, u dječjoj dobi i naizgled mala površina može predstavljati velik postotak ukupnog tijela. Prema medicinskim kriterijima, svaka opeklina koja zahvaća više od 5 do 10 posto površine tijela djeteta smatra se teškom ozljedom koja zahtijeva hospitalizaciju.

Foto: Privatni album

- Opekline od roštilja mogu biti opasne za život. To se najčešće događa kad odrasli koriste ubrzivače gorenja te u slučaju inhalacijskih ozljeda, odnosno oštećenja dišnih putova. U prvom slučaju plamen može trenutačno zahvatiti djetetovu odjeću i kosu, uzrokujući opsežne opekline trećeg stupnja na velikom postotku tijela, što vodi u za život opasni hipovolemijski šok i zatajenje organa. U drugom slučaju, ako se dijete nađe u neposrednoj blizini eksplozije plamena ili gustog dima, udisanje vrelog zraka i toksičnih plinova uzrokuje trenutno oticanje dišnih putova. To dovodi do gušenja i zahtijeva hitno stavljanje djeteta na respirator - kaže prim. dr. Barčot.

Osim roštilja, kako smo već spomenuli, vrlo opasno može biti i sunce na kojem djeca mogu zadobiti iznimno ozbiljne opeklinske ozljede. Kako ističe prim. dr. Barčot, na jakom suncu teške opekline mogu nastati za samo 15 minuta. Dugotrajno i nezaštićeno izlaganje može uzrokovati opekline drugog stupnja, koje karakteriziraju intenzivno crvenilo, jaki bolovi, otekline i pojava mjehura (plikova) ispunjenih tekućinom. Opečeno dijete obavezno treba odvesti liječniku ako je mlađe od godinu dana, ako se na koži pojave mjehuri (plikovi) ili je opečena velika površina tijela te u slučaju kada dijete ima visoku temperaturu, zimicu, povraća ili pokazuje znakove jake dehidracije i poremećaja svijesti.