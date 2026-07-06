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Ljetna ljekarna iz prirode: Ovih 5 biljaka dobro je imati pri ruci

Piše Karolina Krčelić Marenić,
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Ljetna ljekarna iz prirode: Ovih 5 biljaka dobro je imati pri ruci
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
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Godišnji odmor trebao bi biti vrijeme opuštanja, no visoke temperature, duga putovanja i promjena svakodnevne rutine često donose niz manjih zdravstvenih tegoba, kod mojih mogu pomoći i biljke

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Zbog toga mnogi u putnu torbu, uz osnovnu prvu pomoć, sve češće stavljaju i prirodne pripravke. Određene biljke stoljećima se koriste za ublažavanje blažih zdravstvenih tegoba, a zahvaljujući praktičnim oblicima poput gelova, čajeva, kapsula i eteričnih ulja lako ih je ponijeti na put. Stručnjaci pritom naglašavaju kako biljni pripravci mogu pomoći kod blažih simptoma, ali nisu zamjena za liječničku pomoć kada je riječ o ozbiljnijim zdravstvenim stanjima.

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Zašto su ljeti zdravstvene tegobe češće?

Ljeto je razdoblje u kojem je organizam izložen brojnim promjenama. Više temperature potiču pojačano znojenje i gubitak tekućine, a već i blaga dehidracija može izazvati glavobolju, umor, vrtoglavicu i pad koncentracije.

Istodobno, putovanja često znače drukčiju prehranu, neredovite obroke i promjenu vode za piće, što kod mnogih dovodi do nadutosti, proljeva ili osjećaja težine u želucu. Dodatni izazov predstavljaju česti prijelazi iz klimatiziranih prostora na visoke vanjske temperature, što može opteretiti organizam, dok je koža tijekom ljeta izložena UV zračenju, morskoj soli, kloru i ubodima insekata. Upravo zbog toga mnogi prije puta sastavljaju malu putnu ljekarnu u kojoj, osim lijekova koje redovito koriste, ostavljaju mjesto i za nekoliko provjerenih biljnih saveznika.

Foto: 123RF

1. Đumbir - prvi izbor protiv mučnine na putu

Ako vam vožnja automobilom, autobusom, brodom ili avionom često izaziva mučninu, đumbir bi mogao biti jedan od najkorisnijih dodataka putnoj ljekarni.

Korijen đumbira tradicionalno se koristi za smirivanje želuca i ublažavanje osjećaja mučnine, a mnogima pomaže i kod nadutosti te osjećaja težine nakon obilnih obroka. Dostupan je u obliku kapsula, bombona, čaja ili svježeg korijena koji se može grickati tijekom putovanja. Prednost mu je što ne izaziva pospanost kao neki lijekovi protiv putne mučnine.

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2. Paprena metvica - osvježenje za glavu i probavu

Paprena metvica jedna je od najpoznatijih biljaka za ublažavanje probavnih tegoba. Njezin osvježavajući miris mnogima pomaže kod osjećaja mučnine, dok čaj od metvice može ublažiti grčeve, nadutost i nelagodu u želucu.

Foto: 123RF

Razrijeđeno eterično ulje paprene metvice često se koristi za laganu masažu sljepoočnica kod glavobolje izazvane vrućinom ili umorom, no važno ga je koristiti prema uputama proizvođača i izbjegavati kontakt s očima i osjetljivom kožom.

3. Aloe Vera - saveznik nakon pretjeranog sunčanja

Gotovo da nema ljetne kozmetičke torbice bez gela aloe vere. Ova biljka poznata je po svom rashlađujućem i hidratantnom učinku, zbog čega je mnogi koriste nakon sunčanja ili kada koža postane crvena i osjetljiva.Gel aloe vere može pružiti osjećaj hlađenja i pomoći umiriti nadraženu kožu nakon izlaganja suncu, a često se koristi i nakon depilacije ili brijanja. Pri kupnji se preporučuje birati proizvode s visokim udjelom čistog gela aloe vere i što manje dodatnih mirisa i alkohola.

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4. Lavanda - Višenamjenska biljka za ljetne dane

Miris lavande mnoge podsjeća na ljeto, ali njezina primjena daleko nadilazi ugodan miris. Lavanda se tradicionalno koristi za opuštanje, lakše uspavljivanje i umirivanje kože.

Kod uboda komaraca ili drugih insekata može pomoći u ublažavanju svrbeža i osjećaja neugode, dok nekoliko kapi eteričnog ulja na jastuku ili difuzeru mnogima olakšava san tijekom putovanja, osobito u novom okruženju. Ipak, eterična ulja treba koristiti oprezno i pridržavati se uputa za primjenu.

Fotolia
Foto: Fotolia

5. Kamilica - nježna pomoć za cijelu obitelj

Kamilica je jedna od biljaka koja se često nalazi u gotovo svakom kućanstvu, a korisna može biti i tijekom ljeta.

Ohlađeni čaj od kamilice mnogi koriste za umirivanje umornih očiju nakon cjelodnevnog boravka na suncu ili vjetru, dok šalica toplog čaja navečer može pomoći opuštanju i smirivanju želuca nakon obilnog obroka. Upravo zbog svoje blagosti često je prvi izbor i za djecu, no prije primjene biljnih pripravaka kod najmlađih uvijek je dobro posavjetovati se s liječnikom ili ljekarnikom.

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Evo što još ne bi trebalo nedostajati u biljnoj ljekarni...

Biljni pripravci mogu biti korisna nadopuna, ali ne mogu zamijeniti osnovnu putnu ljekarnu. Stručnjaci preporučuju da na put uvijek ponesete lijekove koje redovito uzimate, sredstvo za dezinfekciju rana, sterilne zavoje i flastere, toplomjer, lijek protiv bolova i povišene temperature, preparate za zaštitu od sunca te sredstvo protiv uboda insekata.

Ako imate kronične bolesti ili alergije, prije putovanja provjerite imate li dovoljnu količinu propisane terapije te popis lijekova koje uzimate.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Priroda može pomoći, ali oprez je i dalje najvažniji...

Biljni pripravci mnogima mogu olakšati manje ljetne tegobe i biti praktičan dodatak putnoj ljekarni. Međutim, kod jačih opeklina, ozbiljnih alergijskih reakcija, dugotrajnog proljeva, visoke temperature ili drugih izraženih simptoma potrebno je što prije potražiti liječničku pomoć.

Najbolja zaštita i dalje ostaje prevencija – dovoljno tekućine, odgovarajuća zaštita od sunca, laganija prehrana, dobra higijena ruku i umjeren boravak na visokim temperaturama mogu spriječiti velik dio problema koji se tijekom ljeta najčešće javljaju. Uz malo planiranja i nekoliko provjerenih biljnih saveznika, godišnji odmor mogao bi proći mnogo bezbrižnije.

*Uz korištenje AI-ja

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