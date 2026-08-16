DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Više od 12.000 gostiju pratilo je međunarodnu povorku ljetnoga karnevala u Senju 1988.
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Ljetne maškare preuzele vlast u Senju, traju već 60 godina
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Više od 12.000 gostiju, među kojima i 6000 stranih i domaćih turista, promatralo je međunarodnu povorku 22. ljetnoga karnevala u Senju 1988. godine, piše Večernji list te godine na današnji datum. Dva dana je kostimirana svita maškara upravljala gradom uskoka, a veselja i zabave bilo je na svakom koraku. Međunarodnom ugođaju pridonijele su maškare iz talijanskoga grada Fana (s "plodovima mora") i grupa Blau-Weiss iz Sindelfingena, s nastupom mažoretkinja, stoji u vijesti.
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