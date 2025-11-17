Ljetni kamp Selce: 'Trudimo se djecu naučiti da ih dijabetes ne koči u radosti i životu'

Iskustvo naših ljetnih kampova za djecu s dijabetesom, koji se već tradicionalno organiziraju u Selcu, pokazalo je da kroz igru i zajedničko druženje djeca oboljela od šećerne bolesti lakše svladavaju poteškoće izazvane kroničnom bolešću i stvaraju navike za pozitivan razvoj. Većina od 1500 polaznika edukativno-rekreativnoga kampa, koliko ih je bilo do sada, danas su odrasli uspješni poslovni ljudi i roditelji. Boravak u kampu mnogima je pomogao u regulaciji bolesti, sprečavanju razvoja komplikacija i poboljšanju kvalitete života, ističu u Hrvatskom savezu dijabetičkih udruga vezano za projekt koji sad već ima bogatu povijest i za mnoge male dijabetičare podrazumijeva i lijepe uspomene.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:02 Bolja kontrola šećerne bolesti: Pokrenite se uz kućni trening od samo pet vježbi | Video: 24sata/pixsell

S organiziranjem ljetnih kampova, kažu nam, počeo je još prof. Zdenko Škrabalo – prvi ravnatelj Klinike “Vuk Vrhovac” - sa suradnicima, davne 1973. godine. Medicinsko osoblje Klinike “Vuk Vrhovac” i pedijatrije bolnice Sestara milosrdnica organiziralo je i kontinuirano brinulo o djeci, što čak niti tijekom Domovinskog rata 1991. godine nije bilo prekinuto. Ipak, tad su djeca boravila u Zagrebu, u Dječjoj bolnici za plućne bolesti Srebrnjak, te svakodnevno odlazila na izlete u obližnje toplice ili na bazen na Šalati. Do 1990. godine sve troškove boravka djece snosilo je zdravstveno osiguranje.

Nakon osamostaljenja Hrvatske zdravstveno osiguranje prestaje s financiranjem kampova te brigu o organizaciji, uz medicinske timove spomenutih klinika, preuzimaju i Hrvatski savez dijabetičkih udruga i lokalna društva dijabetičara, koji ih organiziraju za svoje mlade članove, a roditelji sudjeluju u dijelu troškova. Roditelji koji su zainteresirani za boravak djeteta u kampu najbolje će učiniti ako se prijave matičnoj udruzi, koje svake godine šalju prijedloge kandidata.

Foto: Hrvatski savez dijabetičkih udruga

Uz malo predavanja o dijabetesu, terapiji i načinu života, polaznici mogu uživati u sportskim aktivnostima i druženjima

- Ljetni kamp počinje nakon završetka škole i traje 7 dana. Obično u njemu sudjeluje od 30 do 35 djece u dobi od 8 do 17 godina, a prvenstvo imaju djeca koja su se suočila s dijagnozom dijabetesa, a ranije nisu prolazila ovakve kampove, no s njima se druže i djeca koja su prije bila u kampovima - kažu u Savezu.

Foto: Hrvatski savez dijabetičkih udruga

Do sada je kroz kamp prošlo oko 1500 malih polaznika

Kako djeca najbolje uče jedna od drugih i najbolje se socijaliziraju kad vide vršnjake ili nešto stariju djecu koja također boluju od dijabetesa, cilj je spajati ih i potaknuti da jedni drugima prenose iskustva o bolesti.

- U kampu o djeci 24 sata brinu dva liječnika i tri medicinske sestre, a tu su i animator, psiholog i dvije osobe u ime organizatora, Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga. Uz skrb o terapijama, dozama inzulina, hipoglikemijama, organiziramo predavanja o šećernoj bolesti i komplikacijama, hipoglikemiji i hiperglikemiji, važnosti pravilne prehrane i modernim tehnologijama u liječenju šećerne bolesti. Predavanja su uvijek prilagođena njihovoj dobi, s ciljem da o svojoj bolesti nauče što više kako bi je i nakon boravka u Ljetnom kampu mogli bolje držati pod kontrolom, a time i spriječiti i odgoditi komplikacije - ističu u Hrvatskom savezu dijabetičkih udruga.

Foto: Hrvatski savez dijabetičkih udruga

Djeca se ovdje uče i samostalnosti i odgovornosti za brigu o doziranju inzulina i kombiniranju obroka

Posebno su ponosni zbog toga što se djeca i mladi sa šećernom bolešću tipa 1 nerijetko upravo nakon boravka u njihovom edukativno-rekreativnom kampu češće odlučuju za primjenu inzulinskih pumpi i samostalniji su u brizi za svoju bolest.

- Vrijeme provedeno u ljetnom kampu bude ispunjeno različitim aktivnostima i događanjima kako djeci ne bi bilo dosadno. Organiziramo različite tematske večeri i mnoga natjecanja i vrlo smo ponosni na to što im u pravilu uspijevamo pokazati da ih dijabetes ne treba sprečavati ni u jednoj aktivnosti, te da mogu živjeti i funkcionirati kao i ljudi koji nemaju šećernu bolest, uz redovne kontrole i terapiju te pridržavanje pravila prehrane i kretanja - ističu naši sugovornici.

Dodaju kako kamp nije zamišljen samo kao potpora djeci, iako oni uz ugodno ljetovanje i druženje u sigurnom okruženju uče o svojoj bolesti i mogu razmjenjivati iskustva; poanta je i u činjenici da tih 7 dana sami preuzimaju odgovornost za samokontrolu i postupno se osamostaljuju.