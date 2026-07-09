Ljetni popusti su tu! Ovo su top ulovi koje ne smijete propustiti

Ljetni popusti savršena su prilika za obnoviti garderobu i pronaći odlične komade po znatno povoljnijim cijenama. Sniženja su već u punom jeku, a ponuda je dovoljno raznolika da svatko može pronaći nešto za sebe. Posebno se isplati obratiti pažnju na komade koji se lako kombiniraju i mogu nositi tijekom cijele sezone. Uz malo strpljenja i dobar odabir, moguće je pronaći prave modne favorite bez velikog troška
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U nastavku donosimo neke od najboljih ulova s aktualnih ljetnih popusta koji su nam privukli pažnju.
| Foto: 123RF
U nastavku donosimo neke od najboljih ulova s aktualnih ljetnih popusta koji su nam privukli pažnju.
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Foto: 123RF
U nastavku donosimo neke od najboljih ulova s aktualnih ljetnih popusta koji su nam privukli pažnju.
| Foto: 123RF
KOMBINIRANA STRUKTURIRANA HALJINA - 17,99 eura
| Foto: Zara
MINI HALJINA OD GAZE S VEZOM - 19,99 eura
| Foto: Zara
HALJINA SRCOLIKOG IZREZA - 17,99 eura
| Foto: Zara
KRATKA ASIMETRIČNA HALJINA ZW COLLECTION - 25,99 eura
| Foto: Zara
ČIPKANA HALJINA S NABORIMA - 15,99 eura
| Foto: Zara
KRATKA RASTEZLJIVA HALJINA S ČIPKOM - 15,99 eura
| Foto: Zara
KRATKA HALJINA OD IMITACIJE BRUŠENE KOŽE - 25,99 eura
| Foto: Zara
ASIMETRIČNA HALJINA S UZORKOM OD 100 % VISKOZE - 29,99 eura
| Foto: Zara
MIDI HALJINA S ČIPKOM ZW COLLECTION - 39,99 eura
| Foto: Zara
Majica kratkih rukaca s printom - 5,99 eura
| Foto: Reserved
Strukturirana bluza bez rukava 7,99 eura
| Foto: Reserved
Top s cvjetnom aplikacijom - 10,99 eura
| Foto: Reserved
Top s cvjetnom aplikacijom - 15,99 eura
| Foto: Reserved
Rupičasti top - 8,99 eura
| Foto: Reserved
Pamučna majica s printom - 7,99 eura
| Foto: Reserved
Sportski kombinezon - 22,99 eura
| Foto: Reserved
Ravne hlače od lana - 22,99 eura
| Foto: Stradivarius
Sandale s potpeticom od umjetne kože - 15,99 eura
| Foto: Stradivarius
Mrežaste cipele s otvorenom petom - 17,99 eura
| Foto: Stradivarius
Top bez rukava s ovratnikom s trakom - 7,99 eura
| Foto: Stradivarius
Košulja s kimono rukavima od lana - 12,99 eura
| Foto: Stradivarius
Top bez rukava s ovratnikom s trakom - 7,99 eura
| Foto: Stradivarius
Haljina s volanima i zakovicama - 15,99 eura
| Foto: Stradivarius
MAXI HALJINA OD VISKOZE - 24,99 eura
| Foto: Stradivarius
Midi haljina - 17,99 eura
| Foto: Mohito
Maxi haljina s metalik koncem - 29,99 eura
| Foto: Mohito
Bluza od mješavine liocelnih vlakana - 17,99 EUR
| Foto: Mohito
Maxi haljina s halter izrezom - 29,99 eura
| Foto: Mohito
Rebrasti top - 3,99 eura
| Foto: Mohito