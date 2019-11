Ljiljana (74) iz Zagreba trči polumaratone: Ne mislim stati

Ljijana je ujedno i članica Atletskog kluba Sljeme, te tvrdi kako je jako sretna zbog toga jer su ju svi jako dobro prihvatili. Njezina polumaratonska avantura započela je 2015. godine kada joj je zet prvi puta poklonio opremu za trčanje. Otada je zaljubljenica u sport i kaže kako ne bi mogla živjeti bez bilo kakve tjelesne aktivnosti.

- Nakon odlaska u mirovinu 2012. godine shvatila sam da bi se trebala početi družiti sama sa sobom, pa sam počela češće izlaziti van u prirodu – ispričala je Ljiljana i dodala kako je i prije trčala, ali ne tako intenzivno kao sada s klubom.

Sve je počelo šetnjom sa psima, u početku je samo hodala, a zatim je postepeno uvodila trčanje. No, osim trčanja, Ljiljana gaji i veliku ljubav prema jogi. Na jogu ide dva do tri puta tjedno, i kaže kako joj ona izuzetno pomaže kod trčanja jer joj pripremi i istegne tijelo, a isto tako je i tehnike disanja koje je naučila na jogi primijenila na trčanju.

Odličnog je zdravlja

- Kada na Maksimiru organiziraju utrku od 10 kilometara, tamo nas dočekaju liječnici i medicinske sestre koji nam onda izmjere šećer, krvni tlak, kisik i masnoće u krvi. Meni su uvijek rezultati odlični – pohvalila se. Fizički se jako dobro osjeća i nema problema sa spavanjem. Ljiljana kaže da je za to zaslužno Sljeme koje redovito posjećuje i tamo trenira.

- Tužno je što ljudi više ne koriste to naše brdo. Sljeme je izvor zdravlja i ljudi bi tamo trebali ići upravo zbog velikog zagađenja koje je u gradu – smatra Ljiljana.

Najbolji rezultat na polumaratonu joj je bio 2:26 i to po kiši. Polumaratoni na kojima Ljiljana prisustvuje se uglavnom održavaju po Hrvatskoj i Italiji, a da bi bila spremna za njih trenira i do četiri puta tjedno.

Foto: Matija Habljak/Pixsell

- Planirala sam odraditi 10 maratona godišnje, ali mi nije uspjelo. Ipak moram malo pauzirati od trčanja da bi se tijelo odmorilo i oporavilo – kaže Ljiljana.

Njena obitelj itekako je sretna i ponosna na nju, jer, kako kaže 'sretni su što je zdrava i što se može kretati', a bodre ju i kćerka i sin. ali i unuci koji su isto aktivni u sportu. Muž joj pak čuva ljubimce i brine o njenoj prehrani, ali je isto tako i njezina najveća podrška.

Zbog intenzivnog trčanja Ljiljana nije imala nikakvih većih zdravstvenih problema. Ponekad ju je znalo boljeti koljeno jer je zanemarivala istezanje. No, oko toga joj joga puno pomaže.

- Uvijek kada idem k liječniku i kažem mu čime se bavim on je svaki put oduševljen – tvrdi Ljiljana i dodaje da ljudi rade diskusiju o tome treba li se cijepiti ili ne, ali ona kaže da ako si zdrav i aktivan, ako se ne prepustiš nedaćama u starosti, malo se discipliniraš, piješ puno vode i čajeva, bit ćeš zdrav.

Nostalgija za danima provodenima u školi

Inače, Ljiljana je diplomirana profesorica anglistike i povijesti umjetnosti. Iako je sada u mirovini, Ljiljani nedostaju djeca i učiteljski dani.

- Bilo mi je jako lijepo raditi s djecom. Bez obzira na to što je u razredu znalo biti djece s poteškoćama, uvijek se pronašlo neko rješenje za njih. Vodila sam i dramska grupu, gdje su djeca uživala, a i ja skupa s njima - opisuje Ljiljana svoje učiteljske dane i dodaje da su kod nje djeca na nastavi djeca uvijek izvodila neke pjesmice, skečeve, pantomime, crtanje ili ples. Ukratko, poticala je kreativan način rada. Kod nje nije bilo lošeg đaka, svatko je mogao nešto napraviti i svi su se uvijek uključili u nastavu, nitko nije bio po strani.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Osim što je aktivna u sportu, baka Ljiljana je i izuzetno moderna. Na svojem mobitelu ima razne aplikacije koje su specijalizirane za trčanje, vremensku prognozu i zagađenje zraka. Osim toga, ima i profil na Instagramu, a, kako kaže, imala je i Facebook ali ga je izbrisala.

- Nemam Facebooku jer sam shvatila da mijenjaju politiku. Počele su mi se prikazivati raznolike reklame i shvatila sam da me na neki način iskorištavaju. Zato imam Twitter i njega najviše volim. Tamo pratim teme o trčanju i to me jako zanima - ispričala je.

Važna je i prehrana

Što se tiče prehrane, Ljiljana ujutro obavezno pojede neke žitarice, a tijekom dana jede orašaste plodove, puno zelenog povrća, ali i manje mesa. Tvrdi da je prehrana jako važna pogotovo jer često trenira, ali zato uvijek tri sata prije vježbanja ništa ne jede već pije samo vodu ili čaj. Također voli jesti slatko, pa ponekad pojede poneki kolač, no to se događa jednom do dva puta tjedno. Radije pojede bananu, grožđe ili jabuku.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Za ručak jako volim jesti juhe, a najviše juhu od kostiju jer je jako zdrava, puna je kolagena, a to treba starijim ljudima - tvrdi. Također jede i tjesteninu u umaku od povrća, rižu, piletinu i slično, no naglašava da umjereno jede meso.

Ljiljana također savjetuje da bi svi trebali jesti med, a pogotovo trkači jer doprinosi imunitetu. Ona pojede čak tri velike žlice meda dnevno. Osim zdrave prehrane, Ljiljana ponekad uzme i neke dodatke prehrani kako bi održavala razinu energije. Prije je koristila energy gel koji je znala uzeti ako je na utrci zadnjih 10 kilometara bila pri izmaku snaga. On je na bazi guarane i bogat je ugljikohidratima. Nakon treninga obavezno pije magnezij za oporavljanje mišića, a ponekad voli pojesti i proteinske pločice.

- Tijekom trčanja imam malo torbicu u kojoj držim prirodne i zdrave grickalice poput smokvi ili datulja, njih pojedem oko četiri komada tijekom utrke kako bi zadržala energiju - kaže.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Najdraže iskustvo s trčanja joj je svakako bio polumaraton u Osijeku.

- Tamo je na svakih 5 metara bila neka glazbena točka i glazbeni sastav. Bilo mi je jako lijepo i na polumaratonu u Iloku, tamo je stvarno predivan pejsaž - prisjetila se.

Ima i poruku za svoju generaciju...

- Stalno svojim kolegicama govorim da zajedno sa mnom idu trčati. Potičem ih i motiviram da je jako dobro hodati i kretati se. Dvije kolegice iz svojeg kvarta sam nagovorila da se krenu baviti trčanjem i hodanjem kaže Ljiljana i dodaje da joj najteže pada slušanje o bolestima, odnosno kada se ljudi žale na svoje zdravstveno stanje.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

No, ona im poručuje: 'Uzmi svoj životu u svoje ruke! Kako bi dozvolio da nešto što je izvan tvoje kontrole upravlja tvojim životom. Cijeli život je odricanje. Mi smo svaki dan na gubitku i zato svaki trenutak u danu moramo uzeti kao nešto prekrasno. Ako si zdrav, možeš se kretati i nisi nikome na teret, trebaš biti zahvalan. Ako se brineš na vrijeme za svoje zdravlje sve će biti dobro. Zato se treba odreći alkohola, cigareta i prejedanja. Prejedanje je također ovisnost. Ja se brinem o svom zdravlju i svome tijelu. Zašto bi bila nekome na teret? Ja sam svoj najbolji prijatelj'.

