Eko kuharica: 'Hrvatskoj sam predstavila batat, a moji recepti često izazivaju čuđenje'

Njen priručnik o zdravoj prehrani su priče o sezonskim namirnicama, malo znane činjenice o svemu što jedemo ili trebamo jesti, 'zapakirane' u zabavne i inovativne recepte za slano i slatko

<p>‘Priče s eko trga’ zanimljiva je knjižica, istovremeno i kuharica, koju je napisala <strong>Ljiljana Olujić</strong> (63) iz Bilja pored Osijeka, promotorica zdrave i ekološke prehrane na osječkoj zelenoj tržnici.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO (Sve o najzdravijim namirnicama):</strong></p><p>A njen priručnik o zdravoj prehrani upravo su priče o sezonskim namirnicama, malo znane činjenice o svemu što jedemo ili bismo trebali jesti, 'zapakirane' u zabavne i inovativne Ljiljanine recepte za slano i slatko, raspoređene po tjednima, upravo onako kako se te biljčice i proizvodi sezonski pojavljuju na tezgama kumica na tržnici.</p><p>- Eko trg se održava u Osijeku svakoga četvrtka. Organiziram ga u suradnji s ekološkim proizvođačima koje sam upoznala kada sam 2006. godine inicirala i osnovala prvi hrvatski klaster ekoloških proizvođača za koji sam radila i kao klaster manager. Paralelno s time razvijala se ta eko priča na tržnici. Doslovce smo posjetiteljima tržnice pričali priče o novim proizvodima, proizvođačima od kojih su neki bili i mikro poduzetnici, a nakon nas su postali veliki - priča Ljiljana.</p><p>Sve što su pričali su i kuhali, blendali, mućkali pred ljudima koji su to degustirali.</p><p>- Svima se to svidjelo toliko da nismo smjeli preskočiti ni jedan četvrtak. To su dakle postale priče o inovatorima, novim poduzetnicima, o startupovima u poljoprivredi, o zdravoj hrani; od kuda je došla, kako, za što je dobra - govori.</p><p>Puno je istraživala stare kuharice kako bih došla do tih priča. Breskvu su na dalekom istoku obožavali i smatrali je voćem besmrtnika. Kupina je kao divlji plod najbolje moguće osvježenje usred ljeta ali predaja kaže da se one smiju jesti samo do ‘Miholja’, a poslije ne, zato što je po legendi arhanđeo Mihael, obračunavajući se sa sotonom, bacio ga na zemlju i udarao, zadnji udarac mu je zadao kupinom. To je bilo na ‘Miholje’. Ljudi to vole slušati. Inspiracija su mi stari autori, što stariji to luđi - kaže Olujić koja svoj zdravi život živi kao predana veganka već 40 godina.</p><p>Taj stil života prihvatila su i njena djeca. Hranu proučava cijeli život. Upravo je ona, prvi puta u Hrvatskoj, predstavila batat pripremajući ga na osječkoj tržnici. Prošle godine promovirala je gorku dinju. Zbog nje su Osječani naučili sve o kvinoji, amaranthu, chia sjemenkama i to tako što im je Ljiljana pripremila obroke koje su kušali.</p><p>- Uvijek složim nešto kao obično i kao neobično pa to izazove čuđenje. Na zadnjem predstavljanju borovnica u tortu koju sam pravila dodala sam spirulinu. Torta je postala zelena - kaže Ljiljana dodajući kako ona i nije neka uzorna kuharica nego ‘kraljica’ improvizacija.</p><p>- Najgore mi je držati se nekog recepta, a još gore mi je kasnije neki ponoviti; uvijek krenem po pravilima, a onda skrenem svojim putem - objašnjava.</p><p>Recepti u knjizi su možda nekome djelomično poznati ali sam ih ja doradila. Svojevremeno smo u sklopu klastera vodili i veganski restoran, koji je bio prvi ekološki veganski restoran.</p><p>Tada sam se prvi puta suočila s činjenicom da je bitno raditi po receptima. Na kraju je tu kuhala djevojka koja nije ni veganka ali je radila čarobne stvari. Na žalost restoran je radio samo dvije godine, govori Ljiljana koja i dalje radi kao projekt manager.</p><p>U knjizi su 52 priče za 52 tjedna u godini, da se pokaže kao se može kroz cijelu godinu hranom pratiti hod prirode. Osim recepata za jelo, tu su i savjeti kako od neke namirnice pripremiti sredstvo za njegu kože, maštovite napitke, tonike, boostere za jačanje imuniteta. Na tržnici se ponavljaju namirnice i tema, ali nikada Ljiljanini recepti i priča, i ono što se degustira. Na jednoj takvoj degustaciji bilo je teško pogoditi da su u istoj čaši pastrnjak, chia, krastavci i jabuke, i što se to nalazi u medu zvanom 'Med pet Tibetanaca'.</p><p>- Znali smo prezentirati sjajne poduzetničke ideje, kao što je ona mlade poduzetnici iz Dalja koja je napravila boom s tjesteninom od jabučnog soka. Upustila se u proizvodnju i nikada nisam srela nekoga tko je takvom brzinom uspio osvojiti tržište. Inovatori su bili i tvorci ‘Meda pet Tibetanaca’ koji je čudo jer ima pet sjemenki koje su esencijalne za zdravi život. Trag te priče ide u povijest sve do Vučedola jer su tamo pronađeni tragovi sjemenki čuvani u medu. Dođu na trg i djeca iz vrtića ili škole na priče o zdravoj hrani. Ispričala sam im priču o budućnosti zdrave hrane i napravila kruh od pirovog brašna sa spirulinom koji je bio jako zelen. Shvatili su da je to kruh budućnosti. Pili su napitak od limuna, krastavaca i chia sjemenki i jeli raw kuglice s maca prahom, slatko od batata. Tete koje su ih dovele su bile šokirane što su to uopće htjeli probati - kaže Ljiljana koja svojim maštovitim, ali istinitim pričama uspije svakome osvijestiti potrebu za zdravom prehranom.</p><h2>Špageti s umakom od matičnjaka</h2><p>Sastojci: 2 šalice svježeg ili 1 šalica suhog matičnjaka, 1/2 šalice maslinovog ulja, 4 češnja bijelog luka, 1/2 kg rajčica (ili 500 ml pasirane rajčice), 3 manje glavice luka, 5 kom šitake gljiva, sol i papar, špagete</p><p>Priprema: Matičnjak, češnjak i maslinovo ulje obraditi u blenderu dok se ne dobije fina ujednačena masa. Na malo ulja pirjati usitnjen luk, šitake gljive (ili šampinjone) i rajčice. Nakon što rajčice puste vodu, kuhati na laganoj vatri oko 15 minuta, povremeno promiješati i dodati vode po potrebi. Kada dobijemo ujednačenu masu, dodamo umak od matičnjaka, promiješamo i poslužimo s kuhanim špagetima.</p><h2>Energetski osvježavajući napitak</h2><p>Sastojci: 1/4 šalice soka od svježe naranče, 1/4 šalice soka od svježeg limuna, 2 šalice toplog čaja od matičnjaka ili kamilice (ili nekog voćnog čaja), 2 jušne žlice meda, malo soli</p><p>Priprema: Sve sastojke dobro promiješati (najbolje u blenderu). Na jednostavan način pripremili smo napitak koji vraća snagu, grije i podiže imunitet. </p><h2>Maska za suhu kožu</h2><p>Sastojci: 1 žlica ribane jabuke, 1 žlica meda, 1 žlica zobenih pahuljica</p><p>Priprema: Sastojke dobro pomiješati. Masku ravnomjerno rasporediti na lice, ostavit da stoji oko 20 minuta, nakon toga se umiti mlakom vodom. </p><h2>Pečeni krumpiri s lavandom</h2><p>Sastojci: 1 kg krumpira neoguljenih, dobro opranih i očišćenih, 2 žlice maslinovog ulja, 1 1/2 žlica lavande, malo soli i papra</p><p>Priprema: Krumpire narezati na kockice, posoliti, popapriti i začiniti lavandom. Saviti u posudu za pečenje i preliti uljem. Peći na 180°C 30-40 minuta.</p><h2>Rižoto sa šampinjonima i orasima</h2><p>Sastojci: 400 g riže, 1/2 glavice crvenog luka, 150 g šampinjona, 100 g oraha, morska sol i začinsko bilje prema ukusu, malo hladno prešanog maslinovog ili repičinog ulja </p><p>Priprema: Rižu s usitnjenim lukom i na listiće narezanim gljivama kuhati polu-poklopljeno u blago posoljenoj vodi. Kada riža potpuno omekša, dodati narezane orahe i malo ulja, skinuti s vatre i ostaviti nekoliko minuta poklopljeno. Začiniti peršinom i drugim začinskim biljem prema ukusu. <br/> </p>