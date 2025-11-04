Obavijesti

Ljubav koja se vidi i osjeća srcem: Babich i Ivana Kindl objavili novi spot “Pričekaj”

Babich i Ivana Kindl diraju srca novim singlom "Pričekaj"! Spot s nevjerojatnim Markom i Dajanom ruši stereotipe o ljubavi koja vidi srcem, a ne očima

Emocije, glazba i poruka koja dira ravno u srce – tako bi se najkraće mogao opisati novi singl Babicha i Ivane Kindl “Pričekaj”, koji donosi snažnu priču o ljubavi koja ne poznaje granice ni prepreke.

POGLEDAJ VIDEO: Nova himna 'vatrenih'

Pokretanje videa...

Nova himna 'vatrenih' 00:58
Nova himna 'vatrenih' | Video: 24sata/pixsell

U spotu koji je već izazvao oduševljenje publike, glavne uloge tumače Marko Baković i Dajana Biondić, oboje slijepi, ali nevjerojatno inspirativni i aktivni članovi zajednice. Marko je poznat kao glazbeni novinar i bubnjar, dok je Dajana medicinska maserka i kazališna glumica. Zajedno donose interpretaciju koja ruši stereotipe i podsjeća koliko istinska povezanost nadilazi sve fizičke granice.

Kroz dodir, geste i emocije, Marko i Dajana prenose toplinu i nježnost ljubavi koja se vidi srcem, a ne očima. Njihova izvedba unosi autentičnost i dubinu kakvu rijetko viđamo u domaćim glazbenim spotovima.

Spot potpisuje redatelj Dinko Čvorić Doringo, koji je zaslužan za režiju, snimanje i montažu, dok je za drugu kameru i rasvjetu bio zadužen Igor Bogdanović. Vizualno jednostavan, ali emotivno iznimno snažan, spot “Pričekaj” slavi različitost, bliskost i ljubav u najčišćem obliku.

Pjesma je objavljena u izdanju Croatia Recordsa, a već se sada ističe kao jedno od najosjetljivijih i najiskrenijih glazbenih izdanja godine.

“Pričekaj” nije samo pjesma – to je podsjetnik da ono najvažnije nikada ne vidimo očima, nego srcem.

