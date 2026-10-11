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Ljubav na daljinu: Može li kilometraža dodatno ojačati ili uništiti odnos

Piše Goran Ivanović,
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Ljubav na daljinu: Može li kilometraža dodatno ojačati ili uništiti odnos
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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Veze na daljinu donose brojne izazove, ali nekim parovima upravo udaljenost može promijeniti odnos i način povezivanja. Ipak, nije svaka veza stvorena da izdrži tisuće kilometara, a neki znakovi mogu otkriti kada je vrijeme za kraj

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Veze na daljinu, nekoć rijetke, danas su stvarnost za mnoge. Zbog studija, posla ili ljubavi s putovanja, tisuće kilometara razdvajaju partnere koji ulažu izniman trud kako bi održali bliskost. Iako ih se često smatra neodrživima, iskustva pokazuju da udaljenost može čak i ojačati emocionalnu povezanost i povjerenje.

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Prevara 00:59
Prevara | Video: 24sata Video

Brojni su primjeri parova koji su uspjeli unatoč tisućama kilometara razdvojenosti, poput onih između SAD-a i Velike Britanije ili Kanade i Vijetnama. Njihove priče svjedoče da uz predanost, česte posjete i jasan cilj o zajedničkom životu, ljubav može premostiti kontinente.

Psihologija veze na dvije adrese

Zašto je takav odnos psihološki zahtjevan? Problem nije u kilometrima, već u nedostatku fizičke blizine. Video poziv ne može zamijeniti biološki umirujući učinak dodira koji regulira stres. Javlja se i "senzorna glad" – žudnja za svakodnevnim dodirom poput zagrljaja.

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Nedostatak fizičkog kontakta smanjuje razinu oksitocina, hormona povezivanja, što može dovesti do razdražljivosti i osjećaja praznine, tiho narušavajući vezu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ključ uspjeha nije u količini, već u kvaliteti komunikacije. Umjesto pukog nabrajanja dnevnih događaja, istraživanja pokazuju da je važno dijeliti emocionalna iskustva. Pitanja poput "što ti je danas bilo na umu?" potiču dublju povezanost. Presudno je i stvarati zajedničke rituale, poput istovremenog gledanja filmova, kako bi se premostio osjećaj da partneri žive odvojene živote.

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Jednako je važan jasan plan za budućnost. Najveći teret nije razdvojenost, već neizvjesnost. Vremenski okvir, čak i dugoročan, daje vezi cilj i psihološku sigurnost. Neodređeni planovi iscrpljuju, dok otvoreni razgovori o tome tko, gdje i kada seli pretvaraju čekanje u zajednički projekt.

Kada je vrijeme za kraj?

Ipak, neke veze ne prežive test udaljenosti. Ključno je prepoznati kada odnos donosi više štete nego koristi. Znakovi upozorenja mogu biti suptilniji jer se oslanjamo samo na verbalnu komunikaciju.

A person holding a torn photo of two people, AI
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Stalno otkazivanje poziva narušava povjerenje, a razgovori koji postaju obaveza ili se vrte oko istih sukoba znak su emocionalnog udaljavanja. Najočitiji signal za kraj je kad partneri više ne vide zajedničku budućnost ili izbjegavaju razgovor o tome. Ostajanje u vezi iz obaveze vodi u nezadovoljstvo.

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