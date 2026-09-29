Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
U ČEMU JE TAJNA?

Ljubav u doba algoritma: Jesu li parovi koji su se upoznali online osuđeni na propast?

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Ljubav u doba algoritma: Jesu li parovi koji su se upoznali online osuđeni na propast?
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Novo istraživanje pokazuje razlike između parova koji su se upoznali online i onih koji su se upoznali uživo. Znanstvenici nude nekoliko mogućih razloga, no ističu da online upoznavanje ne znači nužno i neuspješnu vezu

Admiral

U digitalnoj eri, gdje se partneri sve češće pronalaze jednim potezom prsta po ekranu, postavlja se ključno pitanje: utječe li način na koji započinjemo vezu na njezinu kasniju kvalitetu? Prema opsežnoj međunarodnoj studiji, odgovor je potvrdan. Čini se da su parovi koji su se upoznali putem interneta manje zadovoljni i doživljavaju ljubav s manje intenziteta od onih čija je priča započela u "stvarnom svijetu".

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dupla ljubav, identične blizanke u vezi s blizancima: 'Nekad se zabunimo' 00:42
Dupla ljubav, identične blizanke u vezi s blizancima: 'Nekad se zabunimo' | Video: 24sata/Video

Istraživanje, koje je obuhvatilo podatke 6646 ljudi iz 50 zemalja, otkrilo je jasan, iako ne i drastičan, obrazac. Ključni nalaz studije, objavljene u časopisu 'Telematics and Informatics, jest da su sudionici koji su upoznali svoje partnere online izvijestili o nižem zadovoljstvu vezom i manjem intenzitetu doživljene ljubavi, uključujući intimnost, strast i predanost, u usporedbi s onima koji su se upoznali offline.

KAKAV STE PARTNER? Vrline i mane znakova Zodijaka u vezama: Evo tko voli ugađati, a čije riječi bole kao udarci
Vrline i mane znakova Zodijaka u vezama: Evo tko voli ugađati, a čije riječi bole kao udarci

Najveće razlike zabilježene su u osjećaju predanosti, gdje su parovi iz online svijeta bili manje skloni osjećati da je njihova veza "za cijeli život".

Paradoks izbora i potraga za sličnostima

Znanstvenici navode nekoliko mogućih objašnjenja. Jedan od ključnih faktora je sklonost ljudi da stupaju u veze s osobama koje su im slične. Parovi koji se upoznaju izvan mreže, primjerice preko prijatelja ili na poslu, često dolaze iz sličnog društvenog i obrazovnog miljea, što može poticati usklađenost u vrijednostima i pogledima na svijet.

Mixed Race Couple Making Heart Shape Together
Foto: PROFIMEDIA

S druge strane, internet nudi pristup naizgled neograničenom broju potencijalnih partnera, što stvara takozvani "paradoks izbora". Obilje opcija često dovodi do preopterećenosti i potiče potrošački mentalitet "kupovine odnosa", gdje korisnici neprestano procjenjuju i uspoređuju partnere, što može otežati razvoj istinske predanosti jednoj osobi.

Promjena kulture upoznavanja

Zanimljivo je da su ovi nalazi u suprotnosti s nekim ranijim istraživanjima koja su pokazivala da su online parovi sretniji. Istraživači vjeruju da razlog za ovaj preokret leži u samoj evoluciji online upoznavanja.

NOVI IZAZOVI Zašto nam je sve teže održati bliskost u modernim vezama?
Zašto nam je sve teže održati bliskost u modernim vezama?

U prošlosti su internetske stranice bile usmjerene na poticanje dugoročnih veza. Danas dominiraju aplikacije obilježene "kulturom svajpanja", gdje se odluke donose u djeliću sekunde, često na temelju fizičke privlačnosti. Moderni korisnici češće traže neobavezne ili kratkoročne veze, a taj pomak prema manje predanim odnosima može doprinijeti i nižoj ukupnoj kvaliteti veza.

Couple having problems
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Dodatna komplikacija je i lakše prikrivanje mana, s obzirom na to da polovica korisnika priznaje da u svojim profilima navodi lažne podatke.

Ipak, znanstvenici naglašavaju da njihovi nalazi ne znače da su veze započete online osuđene na propast. Internet mnogima pruža priliku za pronalazak partnera koju inače ne bi imali, a brojne takve veze su iznimno uspješne i sretne.

SLENG DEJTANJA Ovo su novi trendovi 'dejtanja' i romantičnih veza u 2026. godini - i neće vam se svi svidjeti
Ovo su novi trendovi 'dejtanja' i romantičnih veza u 2026. godini - i neće vam se svi svidjeti
*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Lista od najgoreg do najboljeg znaka Zodijaka za bračni život
PREDNOSTI I MANE

Lista od najgoreg do najboljeg znaka Zodijaka za bračni život

Na temelju jedinstvenih karakteristika znakova Zodijaka, astrolozi su napravili listu od najgoreg do najboljeg znaka za bračni suživot. Saznajte s kojim horoskopskim znakovima će brak biti ugodniji nego s drugima
FOTO Zovu je najzgodnijom i najhrabrijom znanstvenicom: 'Ne bojim se krokodila ni zmija'
MODEL U SLOBODNO VRIJEME

FOTO Zovu je najzgodnijom i najhrabrijom znanstvenicom: 'Ne bojim se krokodila ni zmija'

Rosie Moore iz Floride osvojila je društvene mreže kombinacijom znanstvene strasti i glamura. Dok radni dan provodi označavajući aligatore i uklanjajući invazivne pitone iz močvara, slobodno vrijeme koristi za modeling
FOTO Albanka Melissa ponosno pokazuje stražnjicu u prozirnim haljinama, očito je i zašto...
FITNESS INFLUENCERICA

FOTO Albanka Melissa ponosno pokazuje stražnjicu u prozirnim haljinama, očito je i zašto...

Gotovo pet milijuna ljudi prati objave Melisse Mtx na Instagramu, a lijepa Albanka ima i 'vojsku' pratitelja na TikToku. Njezine objave variraju od modnih do fitnessa i pokazivanja svakodnevnog života

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026