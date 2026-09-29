Ljubav u doba algoritma: Jesu li parovi koji su se upoznali online osuđeni na propast?

U digitalnoj eri, gdje se partneri sve češće pronalaze jednim potezom prsta po ekranu, postavlja se ključno pitanje: utječe li način na koji započinjemo vezu na njezinu kasniju kvalitetu? Prema opsežnoj međunarodnoj studiji, odgovor je potvrdan. Čini se da su parovi koji su se upoznali putem interneta manje zadovoljni i doživljavaju ljubav s manje intenziteta od onih čija je priča započela u "stvarnom svijetu".

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Istraživanje, koje je obuhvatilo podatke 6646 ljudi iz 50 zemalja, otkrilo je jasan, iako ne i drastičan, obrazac. Ključni nalaz studije, objavljene u časopisu 'Telematics and Informatics, jest da su sudionici koji su upoznali svoje partnere online izvijestili o nižem zadovoljstvu vezom i manjem intenzitetu doživljene ljubavi, uključujući intimnost, strast i predanost, u usporedbi s onima koji su se upoznali offline.

Najveće razlike zabilježene su u osjećaju predanosti, gdje su parovi iz online svijeta bili manje skloni osjećati da je njihova veza "za cijeli život".

Paradoks izbora i potraga za sličnostima

Znanstvenici navode nekoliko mogućih objašnjenja. Jedan od ključnih faktora je sklonost ljudi da stupaju u veze s osobama koje su im slične. Parovi koji se upoznaju izvan mreže, primjerice preko prijatelja ili na poslu, često dolaze iz sličnog društvenog i obrazovnog miljea, što može poticati usklađenost u vrijednostima i pogledima na svijet.

Foto: PROFIMEDIA

S druge strane, internet nudi pristup naizgled neograničenom broju potencijalnih partnera, što stvara takozvani "paradoks izbora". Obilje opcija često dovodi do preopterećenosti i potiče potrošački mentalitet "kupovine odnosa", gdje korisnici neprestano procjenjuju i uspoređuju partnere, što može otežati razvoj istinske predanosti jednoj osobi.

Promjena kulture upoznavanja

Zanimljivo je da su ovi nalazi u suprotnosti s nekim ranijim istraživanjima koja su pokazivala da su online parovi sretniji. Istraživači vjeruju da razlog za ovaj preokret leži u samoj evoluciji online upoznavanja.

U prošlosti su internetske stranice bile usmjerene na poticanje dugoročnih veza. Danas dominiraju aplikacije obilježene "kulturom svajpanja", gdje se odluke donose u djeliću sekunde, često na temelju fizičke privlačnosti. Moderni korisnici češće traže neobavezne ili kratkoročne veze, a taj pomak prema manje predanim odnosima može doprinijeti i nižoj ukupnoj kvaliteti veza.

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Dodatna komplikacija je i lakše prikrivanje mana, s obzirom na to da polovica korisnika priznaje da u svojim profilima navodi lažne podatke.

Ipak, znanstvenici naglašavaju da njihovi nalazi ne znače da su veze započete online osuđene na propast. Internet mnogima pruža priliku za pronalazak partnera koju inače ne bi imali, a brojne takve veze su iznimno uspješne i sretne.

*uz korištenje AI-ja