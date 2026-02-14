Ljubavna priča Pierrea i Marie Curie: Početak partnerstva koje je obilježilo povijest i znanost

Ljubav između Marie Skłodowske Curie i Pierrea Curieja nije bila tek romantična epizoda u životima dvoje znanstvenika, nego duboko partnerstvo koje je promijenilo svijet.

POGLEDAJ VIDEO: Najluđe što ste napravili za ljubav? 'Otišao u Mostar i tražio njezine roditelje'

VIDEO Pitali smo Zagrepčane što je najluđe što su napravili zbog ljubavi. | Video: 24sata Video

Susret dvoje iznimnih umova

Marie Skłodowska stigla je u Pariz 1891. godine iz tada ruskom okupirane Poljske. Bila je briljantna, ali siromašna studentica fizike i matematike na Sorbonni, odlučna da uspije u svijetu koji ženama nije bio sklon. Pierre Curie već je tada bio cijenjeni fizičar, poznat po radu na piezoelektricitetu i magnetizmu.

Upoznali su se 1894. godine zahvaljujući zajedničkom prijatelju, poljskom fizičaru Józefu Wieruszu-Kowalskom, koji je znao da Marie traži laboratorij za istraživanje magnetizma čelika. Pierre joj je ponudio prostor i opremu. Ono što je započelo kao profesionalna suradnja brzo je preraslo u duboko intelektualno i emocionalno povezivanje.

Foto: wikimedia

Pierre je bio impresioniran Marienom odlučnošću i jasnoćom misli. Ona je u njemu prepoznala ravnopravnog partnera – rijetkost u vremenu kada su žene u znanosti bile marginalizirane. U svojim pismima Pierre joj je otvoreno izražavao divljenje i nudio zajednički život posvećen znanosti. Marie je u početku oklijevala, razmišljajući o povratku u Poljsku, ali naposljetku je odlučila ostati u Francuskoj. Vjenčali su se 26. srpnja 1895. godine.

Brak bez konvencija

Njihovo vjenčanje bilo je skromno i bez tradicionalnih obilježja. Marie je nosila tamnoplavu haljinu koja će joj kasnije služiti kao laboratorijska odjeća. Umjesto luksuznog medenog mjeseca, mladenci su biciklima putovali francuskim selima. Već tada bilo je jasno da će njihov brak biti drukčiji - lišen formalnosti, ali ispunjen zajedničkim ciljem.

Njihov odnos bio je ravnopravan. U vremenu kada su žene rijetko dobivale priznanje za znanstveni rad, Pierre je inzistirao da Marie bude jednako potpisana na svim istraživanjima. Kada su 1903. godine primili Nobelovu nagradu za fiziku zajedno s Henrijem Becquerelom za istraživanje radioaktivnosti, Pierre je jasno dao do znanja da je Marien doprinos ključan. Isprva Nobelov odbor nije namjeravao uključiti Marie, ali nakon Pierreove intervencije i zahvaljujući podršci švedskog matematičara Göste Mittag-Lefflera, i ona je službeno uvrštena među laureate.

Otkrića koja su promijenila svijet

U improviziranom laboratoriju - zapravo trošnoj šupi - Pierre i Marie započeli su istraživanje zračenja koje je Becquerel otkrio kod uranija. Marie je uvela pojam “radioaktivnost” i usmjerila istraživanja prema novim elementima. Godine 1898. objavili su otkriće polonija, nazvanog po Marienoj domovini Poljskoj, a iste godine i radija.

Njihov rad bio je izuzetno naporan. Tone smolinca ručno su obrađivali kako bi izolirali tragove novih elemenata. Radili su u teškim uvjetima, često bez adekvatne zaštite, nesvjesni opasnosti zračenja. No unatoč fizičkom naporu i financijskim teškoćama, njihova predanost nije jenjavala. Znanost je bila njihova zajednička strast.

Tragedija i nastavak nasljeđa

Sreća nije dugo trajala. Dana 19. travnja 1906. Pierre Curie poginuo je u Parizu kada ga je pregazila konjska zaprega nakon što se poskliznuo na mokroj ulici. Imao je 46 godina. Marie je ostala sama s dvije kćeri, Irène i Ève.

Njegova smrt bila je ogroman osobni i profesionalni udarac. U svom dnevniku Marie je zapisivala bol i osjećaj praznine. Ipak, odlučila je nastaviti njihov zajednički rad. Preuzela je Pierreovu profesuru na Sorbonni, postavši prva žena profesorica na tom sveučilištu.

Godine 1911. dobila je drugu Nobelovu nagradu, ovaj put za kemiju, za izolaciju čistog radija i istraživanje njegovih spojeva. Time je postala prva osoba u povijesti koja je osvojila dvije Nobelove nagrade u različitim znanstvenim disciplinama.

Ljubav kao znanstveno partnerstvo

Priča o Marie i Pierreu Curieju nije samo priča o romantičnoj ljubavi, nego o rijetkom i dubokom partnerstvu u kojem su se međusobno poticali, poštovali i nadopunjavali. Njihov brak pokazuje da ljubav može biti snažna pokretačka sila za stvaranje i otkrivanje.

Marie je kasnije zapisala da je u Pierreu pronašla najboljeg prijatelja i najdragocjenijeg suputnika. Njihov odnos bio je izgrađen na zajedničkoj znatiželji, intelektualnoj jednakosti i predanosti višem cilju.

U svijetu znanosti, gdje su priznanja često individualna, priča o Curiejima podsjeća da su neka od najvećih otkrića rezultat zajedničkog rada i dubokog međusobnog povjerenja. Njihova ljubav nije bila spektakularna u klasičnom smislu – nije bila obilježena dramatičnim gestama - ali je bila snažna, postojana i, prije svega, istinita.

Više od stoljeća kasnije, imena Marie i Pierrea Curie ostaju nerazdvojna - ne samo u udžbenicima fizike i kemije, nego i u povijesti jedne iznimne ljubavne priče koja je promijenila svijet.