Ljubimci znaju biti na alergični buhe, biljke i kućne grinje

Psi i mačke također mogu kao i ljudi patiti od različitih alergija. Istraživanja navode kako je u svijetu oko 20 postoljudi alergičnih na pse i mačke, no jednako je sve veći broj ljubimaca a alergijama

<p>Ne postoje službeni podaci ni istraživanja o alergijama kućnih ljubimaca, no pojedini stručnjaci pretpostavljaju da je oko 10 posto životinja s različitim vrstama alergije. Najčešće je riječ o alergijama na buhe, biljke i kućne grinje, kazao je za <a href="https://lifehacker.com/how-to-handle-your-pets-allergies-1845136730">Lifehacker</a> veterinar dr. <strong>Gary Richter.</strong></p><p>Dodao je kako u rijetkim situacijama ljubimci čak mogu biti alergični jedni na druge. Ako mislite da vaš ljubimac ima alergiju, ovo su znakovi na koje valja pripaziti:</p><p>- crvena upaljena koža koja svrbi<br/> - žvakanje šapa<br/> - česte infekcije uha ili kože<br/> - respiratorni problemi poput kašlja, kihanja ili pištanja<br/> - gastrointestinalni simptomi poput povraćanja ili proljeva</p><p>Richter navodi kako se kod alergija na druge životinje kod ljubimaca najčešće javljaju simptomi povezani s respiratornim sustavom te problemi s kožom. Ako vaš ljubimac ima bilo koji od navedenih simptoma, što prije posjetite veterinara i ne pokušavajte ljubimca liječiti sami.</p><h2>Test i liječenje</h2><p>- Liječenje alergija obično iziskuje puno truda, vremena i novca. Kao i ljudi, životinje također mogu primiti injekcije koje će im olakšati simptome, no to je moguće tek nakon što provedemo sve nalaze i samo ako je riječ o alergijama uzrokovana okolišem, kaže dr. <strong>Tory Waxman</strong> iz klinike Sunday for Dogs.</p><p>Ističe kako postoji i niz drugih lijekova i tretmana, pa je stoga važno porazgovarati sa svojim veterinarom i pronaći najbolje rješenje.</p><h2>Pripazite na prehranu ljubimca</h2><p>Ljubimci mogu biti alergični na određenu hranu. Waxman kaže da nema pouzdanog testa za alergije na hranu kod ljubimaca, ali veterinar može pomoći suziti izbor mogućih uzroka. Ako promijenite prehranu svog ljubimca, možete utjecati i a ostale simptome alergije.</p><p>- Ako ljubimcu omogućite najbolju prehranu i dodatke prehrani, možete pomoći tijelu da osnaži imunološki sustav i tako smanjiti ili ograničiti imunološki odgovor, savjetuje Richter.</p><h2>Držite ljubimce urednima</h2><p>AKo ste zamijetili da se ljubimci osobito češu u određenom dijelu godine, dr. Waxman preporučuje da im krzno i šape prebrišete čistom vlažnom krpom nakon svakog povratka iz šetnje jer na taj način smanjujete izloženost alergenima iz okoliša.</p><h2>Držite dom urednim</h2><p>Kao i kod ljudi, alergiju ljubimaca može potaknuti okoliš. Stoga kod kuće pripazite da ima dovoljno svježeg zraka te redovito čistite svoj dom. Ako alergen možete u postupnosti izbjeći, to je očiti cilj. No ako je jedan ljubimac alergičan na drugog, to možda neće biti moguće riješene i stoga je važno reagirati na simptome.</p><p>- Ljudi moraju biti savjesni kad je riječ o simptomima jer na kraju dana, alergije kod životinja i kod ljudi su nešto s čim pojedinci na kraju dana moraju živjeti, zaključuje dr. Richter.</p><p> </p>