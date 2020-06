Ljudi iskreno o prvom seksu: Tu ima posla, iznenadilo me koliko sam glasna i kakav je on poslije

Jedno su romantična ili seksualna očekivanja, a drugo realnost. Prvi seks ženama obično nije pozitivno iskustvo, dok muškarcima je. Mnoge su iznenadili zvukovi i vlastita fizička nemoć

<p>Od toga da je seks zapravo puno fizički zahtjevniji nego su očekivali do činjenice da se proizvodi svakakvi neobični zvukovi, pa sve i do toga da se tek tada suočavaju sa svojom seksualnom orijentacijom - ovo su neka od iskustava.</p><p>Pogledajte video o ženskom libidu:</p><p>Jedno su očekivanja, a drugo realnost - zaključak je koji se može izvući na temelju iskustva prvog seksa ljudi, bilo da je riječ o početnoj neugodnosti do upoznavanja tijela i njegovih funkcija, prenosi<a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8404627/People-reveal-surprised-sex-time.html"> Daily Mail</a>.</p><p>Korisnik popularnog Reddita pod imenom pass_the_aggression započeo je razgovor o tome s pitanjem 'kakav vam je bio prvi seks'. Velik broj njih na to je komentirao da je bio fizički zahtjevniji nego su očekivali.</p><p>- Zapravo ima tu puno posla - napisala je jedna komentatorica, dodajući da sad shvaća zašto se sportaši suzdržavaju od seksa za vrijeme natjecanja.</p><p>Drugi je napisao 'moji mišići uopće nisu tako snažni kako sam mislio', a nekoliko je mladića bilo iznenađeno činjenicom da su 'trajali puno dulje nego su očekivali'.</p><p>- S obzirom na sve opće prihvaćene šale na temu muškaraca i prijevremene ejakulacije, iznenadio sam sebe - rekao je jedan komentator.</p><h2>Evo što su još rekli:</h2><h2><x-inline attributes="css:" custom_description="" entity="image" float="" height="auto" model="repository.image" pk="1621493" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2018-50/dreamstime_xxl_95316774.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><h2>Što prvi seks zapravo znači?</h2><p>Gubitak djevičanstva budi sve vrste emocija, a kod muškaraca znatno utječe na rast samopoštovanja, pokazalo je istraživanje na Sveučilištu Penn State. </p><p>Prvo seksualno iskustvo ima različite emocionalne posljedice za muškarce u odnosu na žene. Sreća žena smanjila se nakon prvog puta, dok je zadovoljstvo muškaraca doslovno "procvjetalo".</p><p>- Za žene, to većinom nije pozitivno iskustvo. Za razliku od njih, muškarci na prvi seks uglavnom gledaju pozitivno jer se nakon njega osjećaju atraktivnije te je za njih to dokaz muževnosti - rekla je voditeljica studije Sara Vasilenko.</p>