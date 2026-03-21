Ljudi koji su često umorni imaju ove probleme dok spavaju

Ako ste primijetili da se stalno budite umorni, čak i nakon noći dobrog sna, problem je vjerojatno u tome što radite prije nego što legnete u krevet. Promijenite li neke od svojih navika, možda se probudite odmorni

Spavate osam sati noću, a i dalje se budite s osjećajem kao da ste tek legli. Ta vrsta iscrpljenosti prati vas cijeli dan i nikako se ne možete odmoriti. Većina ljudi nema pojma što se zapravo događa između trenutka kada zatvore oči i trenutka kada im se oglasi alarm.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kako izbjeći bore 01:35
Kako izbjeći bore | Video: 24sata/pixsell

Biti stalno izvan sebe od umora obično ima vrlo malo veze s tim koliko sati spavate, a sve s onim što krene po zlu dok spavate. Ovih pet skrivenih pogreški pravi su razlog zašto se ne možete riješiti umora, bez obzira koliko rano idete u krevet.

PSIHOLOZI TVRDE Ljudi koji rade ovu stvar prije spavanja imaju jači karakter
Ljudi koji rade ovu stvar prije spavanja imaju jači karakter

1. Unos alkohola

Iako mnogi uživaju u čaši vina nakon posla, vrlo malo ih zna da unos alkohola zapravo može značajno utjecati na kvalitetu sna. Iako vam alkohol pomaže da brže zaspite, često vam može poremetiti san u drugoj polovici noći. Bilo da ste toga svjesni ili ne, loša kvaliteta sna vas polako ubija. Stoga, preskočite tu čašu vina ili piva uz večeru i primijetit ćete veliku razliku u kvaliteti sna.

2. Neprikladna posteljina

Svi znaju da loš madrac može biti štetan za kvalitetu sna i cjelokupno zdravlje, ali jeste li znali da određene tkanine također mogu negativno utjecati na vaš san? Odaberite prirodna vlakna poput pamuka ili vune. Bez obzira na godišnje doba, preskočite sintetičku posteljinu od poliestera ili najlona. Časopis za istraživanje sna otkrio je da prirodna vlakna poput pamuka i vune bolje reguliraju temperaturu od sintetičkih vlakana. Ako se prevrćete i ne možete shvatiti zašto, vaša posteljina vas možda pregrijava, a da toga niste ni svjesni.

3. Apneja

Apneja za vrijeme spavanja jedan je od vodećih medicinskih uzroka lošeg sna. Ovaj ozbiljni poremećaj spavanja uzrokuje da ljudi više puta prestanu disati tijekom noći pa se tijelo zapravo ne odmara već preživljava do jutra. Osobe s apnejom često glasno hrču, osjećaju se umorno nakon dugog sna i imaju glavobolje. Ako mislite da se borite s apnejom, odmah se obratite liječniku. Od apneje pati oko 935 milijuna odraslih diljem svijeta, a mnogi je nisu niti svjesni.

4. Unos kofeina

Ovo je još jedan čest uzrok prekida sna. Kofein stimulira mozak, što vam pomaže da ostanete budni i koncentrirani pa biste ga trebali izbjegavati prije spavanja. Zapravo, vjerojatno biste trebali popiti posljednju šalicu nakon ručka, kako bi potpuno napustio vaše tijelo do trenutka kada legnete u krevet.

DOBRO I LOŠE Evo što se događa s tijelom kad spavate uz upaljen televizor
Evo što se događa s tijelom kad spavate uz upaljen televizor

5. Dnevne brige

I na kraju, ali ne i najmanje važno, vaše dnevne brige također mogu prekinuti vaš san. Stres negativno utječe na svaki aspekt vašeg života više nego što možete zamisliti - i često počinje s lošom kvalitetom sna. Ako vas brige muče svaki put kada vam glava dotakne jastuk, isprobajte neke prirodne lijekove, poput lavande. 

Ovo su najomraženiji znakovi Zodijaka: Na kojem ste mjestu?
OD NAJVIŠE DO NAJMANJE OMRAŽENIH

Ovo su najomraženiji znakovi Zodijaka: Na kojem ste mjestu?

Neki horoskopski znakovi imaju lošu reputaciju, no to ne znači da su ti stavovi opravdani. Svi horoskopski znakovi imaju dobre i loše strane, samo su neki malo neshvaćeni
Dnevni horoskop za subotu 21. ožujka: Rak rješava ljubavna pitanja, Lav uspijeva u naumu...
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za subotu 21. ožujka: Rak rješava ljubavna pitanja, Lav uspijeva u naumu...

Pročitajte dnevni horoskop za subotu 21. ožujka i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
FOTO Kamena kuća stara više od stoljeća kod Makarske danas pruža odmor iz snova
TKO TAJ POGLED MOŽE PLATIT?

FOTO Kamena kuća stara više od stoljeća kod Makarske danas pruža odmor iz snova

Ova kamena kuća iz 1910. godine, pažljivo obnovljena 2021., odiše toplinom drvenih greda, polukružnih prozora i detalja koji podsjećaju na bogatu lokalnu arhitekturu, dok moderni komfor omogućuje savršen odmor

