Ljudi koji su često umorni imaju ove probleme dok spavaju

Spavate osam sati noću, a i dalje se budite s osjećajem kao da ste tek legli. Ta vrsta iscrpljenosti prati vas cijeli dan i nikako se ne možete odmoriti. Većina ljudi nema pojma što se zapravo događa između trenutka kada zatvore oči i trenutka kada im se oglasi alarm.

Biti stalno izvan sebe od umora obično ima vrlo malo veze s tim koliko sati spavate, a sve s onim što krene po zlu dok spavate. Ovih pet skrivenih pogreški pravi su razlog zašto se ne možete riješiti umora, bez obzira koliko rano idete u krevet.

1. Unos alkohola

Iako mnogi uživaju u čaši vina nakon posla, vrlo malo ih zna da unos alkohola zapravo može značajno utjecati na kvalitetu sna. Iako vam alkohol pomaže da brže zaspite, često vam može poremetiti san u drugoj polovici noći. Bilo da ste toga svjesni ili ne, loša kvaliteta sna vas polako ubija. Stoga, preskočite tu čašu vina ili piva uz večeru i primijetit ćete veliku razliku u kvaliteti sna.

2. Neprikladna posteljina

Svi znaju da loš madrac može biti štetan za kvalitetu sna i cjelokupno zdravlje, ali jeste li znali da određene tkanine također mogu negativno utjecati na vaš san? Odaberite prirodna vlakna poput pamuka ili vune. Bez obzira na godišnje doba, preskočite sintetičku posteljinu od poliestera ili najlona. Časopis za istraživanje sna otkrio je da prirodna vlakna poput pamuka i vune bolje reguliraju temperaturu od sintetičkih vlakana. Ako se prevrćete i ne možete shvatiti zašto, vaša posteljina vas možda pregrijava, a da toga niste ni svjesni.

3. Apneja

Apneja za vrijeme spavanja jedan je od vodećih medicinskih uzroka lošeg sna. Ovaj ozbiljni poremećaj spavanja uzrokuje da ljudi više puta prestanu disati tijekom noći pa se tijelo zapravo ne odmara već preživljava do jutra. Osobe s apnejom često glasno hrču, osjećaju se umorno nakon dugog sna i imaju glavobolje. Ako mislite da se borite s apnejom, odmah se obratite liječniku. Od apneje pati oko 935 milijuna odraslih diljem svijeta, a mnogi je nisu niti svjesni.

4. Unos kofeina

Ovo je još jedan čest uzrok prekida sna. Kofein stimulira mozak, što vam pomaže da ostanete budni i koncentrirani pa biste ga trebali izbjegavati prije spavanja. Zapravo, vjerojatno biste trebali popiti posljednju šalicu nakon ručka, kako bi potpuno napustio vaše tijelo do trenutka kada legnete u krevet.

5. Dnevne brige

I na kraju, ali ne i najmanje važno, vaše dnevne brige također mogu prekinuti vaš san. Stres negativno utječe na svaki aspekt vašeg života više nego što možete zamisliti - i često počinje s lošom kvalitetom sna. Ako vas brige muče svaki put kada vam glava dotakne jastuk, isprobajte neke prirodne lijekove, poput lavande.