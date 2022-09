Ljudi sami izrađuju grijalice od svijeća i tegli: 'Ovo me spasilo'

Mnoštvo korisnika društvenih mreža oduševljeno je otkrićem kako se zagrijati za malo novca, u doba krize s energentima i cijenama koja je preplavlja svijet. Naime, trik koji je poznat već dugo preplavio je društvene mreže, a smrznuti korisnici tvrde da je grijalica i više nego učinkovita.

Iako ima različitih načina na koji ljudi izvode terakota grijalicu, objašnjavaju da je ključno imati više posuda različite veličine. Naime, za ovu grijalicu potrebne su svijeće, a najčešće se koristi više komada dušica.

Na postolje odvojeno od podloge treba se namjestiti tegla od terakote, okrenuta naopako.

Na nju zatim treba ići veća tegla koja pomaže sa prikupljanjem topline. Neki tutorijali savjetuju i treću teglu, a neki koriste samo jednu.

Prostor ispod ruba tegle mora biti otvoren kako bi svijeće imale kisika za gorjeti, a terakota prikuplja svu toplinu iz dušica koja je izlazi van u prostor.

Tegle koje su zarobile toplinu zatim se zagrijavaju i isijavaju je još jače u prostor, čime su brojni korisnici društvenih mreža oduševljeni.

- Hvala na ovom tutorijalu, spasili ste me od smrzavanja - napisala je jedna od korisnica, a druga je dodala da je sigurna da će joj ovakvo grijanje pomoći s troškovima plina.

Jedan korisnik snimio je rezultate termalnom kamerom, krenuo je s 72 F (22.2 C) i došao do 123 F (50.6 C stupnjeva) u tegli pa time dokazao koliko je topline prikupila terakota.

Najčitaniji članci