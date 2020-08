Ljudski lanac spasio plivača: 20 je ljudi spojilo ruke i izvuklo ga

Više od 20 kupača su formirali ljudski lanac kako bi zajedničkim snagama pomogli spasiti unesrećenog plivača kod obale Dorset. Obalna straža izvijestila je kako je plivač neozlijeđen

<p>Obalna straža Lulworth-a rekla je kako je unesrećeni plivač u četvrtak u poslijepodnevnim satima upao u opasno more na plaži Durdle Door.</p><p>Više od 20 ljudi povezalo je svoje ruke kako bi ušlo u more i uspješno ga vratilo na obalu.</p><p>Obalna straža je rekla kako plivač nije ozlijeđen, ali je upozorila sve kupače da u more ne ulaze po vjetrovitom vremenu. </p><p>Svjedokinja ovog događaja Jennie Bell je rekla kako su valovi postali 'zaista ogromni' kada su ljudi primijetili plivača u moru koji se borio s njima.</p><p>- Lanac ljudi se protezao do mora onoliko koliko su se odvažili. Na kraju su ga uspjeli spasiti. Zaista lijepo - ispričala je, a prenosi <a href="https://www.bbc.com/news/uk-england-hampshire-53849237?fbclid=IwAR14KyVSgp3G4niYj5owrlhPMlLSuZ5fH_4hz_vnOaTzrFhGUd9QwznYZpE" target="_blank">BBC</a></p><p>Pogledajte u videu cijeli trenutak spašavanja:</p>