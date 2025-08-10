Louvre otvoren u jeku Francuske revolucije: Godišnje ga posjeti oko devet milijuna ljudi...

Ne tako davno, prije 35 godina, glavni zadatak sonde Magellan, koja je na današnji dan ušla u Venerinu orbitu, bio je mapiranje Venerine površine. Prva je to sonda koja je lansirana s pomoću space shuttlea
U središtu Pariza u zgradi nekadašnje kraljevske palače 1793. godine osnovali su muzej tijekom Francuske revolucije želeći prikazati blaga francuskih kraljeva. Iste godine, 10. kolovoza, otvorili su ga za javnost, a izložili su 537 slika i 147 predmeta. Danas je u Louvreu više od 38.000 umjetničkih djela, a svake godine ga posjeti više od devet milijuna ljudi.
