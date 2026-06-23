Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
Osječki poduzetnici PLUS+

Lovro i Fabio su moderni urari: 'Preradili smo 3000 satova, Amerikanci ih obožavaju'

Piše Danijela Mikola,
Čitanje članka: 5 min
Lovro i Fabio su moderni urari: 'Preradili smo 3000 satova, Amerikanci ih obožavaju'
Foto: Davor Javorović/PIXSELL

Lovro i Fabio iz Osijeka bave se modifikacijom satova - rastave ih do najsitnijih dijelova i slažu novi, originalni sat sa svojim potpisom. Ideju su dobili dok su lijepili etikete u vinariji

Admiral

Kad su prije nekoliko godina Osječani Lovro Žada (26) i Fabio Brmež (26) sastavljali listu poslovnih ideja kojima bi se jednog dana mogli baviti, jedna je bila neobična. Bila je to ideja o satovima, odnosno o njihovoj modifikaciji. Iako se činila najkompliciranijom i najmanje vjerojatnom za uspjeh, ipak su nju odabrali jer se činila kao velik izazov i dobar "ulaz" u svijet poduzetništva.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nikad mira s njima: Ovi znakovi Zodijaka su najgori za suživot
PAKAO POD ISTIM KROVOM

Nikad mira s njima: Ovi znakovi Zodijaka su najgori za suživot

Bilo da ste u vezi i planirate zajednički život, tražite cimera za novi stan ili se jednostavno ne slažete s ukućanima, astrologija otkriva da neki karakteri ne idu zajedno. Koliko god se trudili, s određenim horoskopskim znakovima zajednički život rijetko može biti miran i skladan
Koji je znak Zodijaka najbolji, a koji najmanje dobar u krevetu?
LJESTVICA STRASTI

Koji je znak Zodijaka najbolji, a koji najmanje dobar u krevetu?

I dok se jedni mogu pohvaliti iznimnim umijećem u krevetu, drugima taj aspekt života nije jača strana. Donosimo rang listu znakova horoskopa poredanih od najmanje dobrog do najboljeg u seksu
FOTO Nitko ne može vjerovati, ali istina je... Ova učiteljica iz Kalifornije ima 48 godina!
IMPRESIVNI GENI

FOTO Nitko ne može vjerovati, ali istina je... Ova učiteljica iz Kalifornije ima 48 godina!

Joleen Diaz ima 48 godina, ali izgleda kao da je u 20-ima. Kaže kako su za njezin izgled zaslužni dobri geni, a u životu se vodi mantrom - 'jednostavan život za zdrav um'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026