Lovro i Fabio iz Osijeka bave se modifikacijom satova - rastave ih do najsitnijih dijelova i slažu novi, originalni sat sa svojim potpisom. Ideju su dobili dok su lijepili etikete u vinariji
Osječki poduzetnici PLUS+
Lovro i Fabio su moderni urari: 'Preradili smo 3000 satova, Amerikanci ih obožavaju'
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Kad su prije nekoliko godina Osječani Lovro Žada (26) i Fabio Brmež (26) sastavljali listu poslovnih ideja kojima bi se jednog dana mogli baviti, jedna je bila neobična. Bila je to ideja o satovima, odnosno o njihovoj modifikaciji. Iako se činila najkompliciranijom i najmanje vjerojatnom za uspjeh, ipak su nju odabrali jer se činila kao velik izazov i dobar "ulaz" u svijet poduzetništva.
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