Luciano iz Istre gradi eko-brod: Sanjam o njemu već 12 godina

San mi je uvijek bio napraviti naš proizvod, naš katamaran. Nacrt sam izradio još prije 12 godina i kroz godine ga usavršavao i nadograđivao, priča Luciano Beg, vlasnik nacrta i ideje eko-broda

<p><strong>Luciano Beg</strong> (49) u malom istarskom mjestu Kaštelir, u sklopu svog brodogradilišta Marservis sprema se za gradnju katamarana na električni pogon, od prirodnih materijala koji će imati još i solarne panele. Luciano kaže da je u taj inovativni projekt ušao zajedno s zagrebačkim Fakultetom strojarstva i brodogradnje s kojima se i prijavio na natječaj za dobivanje sredstava iz EU fondova.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Eko trampa na Murteru</p><p>- Taj projekt nije došao 'od jučer', već sam o njemu sanjao godinama. San mi je uvijek bio napraviti naš proizvod, naš katamaran. Nacrt sam izradio još prije 12 godina i kroz godine ga usavršavao i nadograđivao. U suradnju sa zagrebačkim spomenutim fakultetom ušao sam kako bi oni istražili ponašanje tih ekoloških materijala poput jute i konoplje, od kojih će se katamaran i graditi - ispričao je Luciano. </p><p>Naravno, neće biti moguće od tih materijala izgraditi cijeli katamaran, ali će prirodnih materijala biti oko 50 posto. U pogonu njegovog brodogradilišta radit će se laminat koji će se potom predati Hrvatskom registru brodova na odobrenje, a potom bi se krenulo u proizvodnju. Za tri godine brod će biti gotov, jer je potrebno vrijeme prije same gradnje broda, za ispitivanje tih prirodnih materijala, rekao je vlasnik Luciano.</p><p> </p><p>Njegovo brodogradilište Marservis osnovano je 1995. godine, a kroz desetljeća rada stvorili su reputaciju i brand iza kojeg stoji kvaliteta i inovacija te visokokvalitetan proizvod. Iza njega je do danas oko 160 izgrađenih plovila, a za domaće tržište su to, kazao je, uglavnom brodovi od šest do 13 metara dužine. Danas tvrtka posjeduje višegodišnje znanje i iskustvo u gradnji plovila, visoku razinu tehnološke opremljenosti i mehanizacije te dobro poznaju suvremene procese proizvodnje sukladno definiranim standardima.</p><p>- Uočili smo mogućnost razvoja putničkog eko-katamarana od prirodnih materijala s ekološki prihvatljivim pogonom koji možemo nuditi kupcima kojima su ekološki zahtjevi na visokoj razini (npr. nacionalnim parkovima ili parkovima prirode). Cilj nam je ispitati maksimalni udio prirodnih materijala kao npr. lan, juta, konoplja… u kompozitu sa karbonskim vlaknima, zadovoljavajući neophodne mehaničke i kemijske karakteristike - objasnio je.</p><p> </p><p>- Vodili smo se i činjenicom da će se samom upotrebom električnih motora pogonjenih akumulatorima i nadopunjavanjem energije iz solarnih panela i vjetrogeneratora, umjesto upotrebe diesel motora, smanjiti emisije ugljičnog dioksida, dušikovih oksida te ostalih čestica u atmosferu - objasnio je Beg. Kaže i kako se upotrebom elektromotora smanjuje direktna i indirektna buka ispuštena u more ili zrak. Nivo buke koju razvijaju tradicionalni motori sa unutarnjim izgaranjem je višestruko jači od buke koju razvijaju elektromotori u eksploataciji.</p><p>Kako elektromotori nemaju auspuha, nema ni indirektne buke u more tako da se pogoni pogonjeni elektromotorima mogu upotrebljavati i u zaštićenim područjima. Eko-katamaran biti će duljine 16 metara, širine 6 metara, a predviđen je za prijevoz 52 putnika uz dva člana posade. Na krovu je predviđeno postavljanje solarnih panela snage 12 kW i vjetroelektrana snage 1 kW. Katamaran će uz pogonske elektromotore sa blokom baterija od 84,4 kW biti u mogućnosti ploviti i do 10 sati neprekidno. </p><p>- Očekujem da će konačna odluka o financiranju tog projekta biti donesena u lipnju, jer projekt nažalost ne možemo sami financirati. Prošli smo za sada treću fazu tog natječaja, a četvrta uključuje potpisivanje ugovora. Mi ćemo taj katamaran ponuditi i našim nacionalnim parkovima, ali se u konačnici nadamo da ćemo se ipak probiti na svjetskom tržištu jer nam je to cilj - rekao je. Vrijednost jednog takvog broda u slobodnoj prodaji, kaže Luciano, bila bi oko 800.000 eura ili šest milijuna kuna, plus PDV.</p><p>- Brod će biti reprezentativan sam po sebi, a među ostalim imati će i dva televizora za multimedijske sadržaje ako brod odlazi u nacionalne parkove, dva wc-a, biti će kompletno prilagođen osobama s posebnim potrebama, a imat će i podesive rampe, prostor za četiri mjesta za osobe s invaliditetom - kazao je. Na katamaranu će raditi šesnaest djelatnika tog malog brodogradilišta u Kašteliru koji s velikom željom čekaju početak gradnje.</p>