Lude cijene na Jadranu! Obitelj će na plaži potrošiti i do 100 €

Na plaži u blizini Trogira uglavnom su se proteklog vikenda izležavali turisti iz Češke, Slovenije i Poljske smješteni u obližnjem hotelu s tri zvjezdice, a ima nešto i domaćih gostiju, kao i lokalaca koji biraju okolicu Trogira za morske gušte. Plaža je uredna, radnici prazne kante za smeće svakih sat i pol do dva, more je toplo i pristojno čisto. Ipak, nema pretjerane gužve, premda se i lokalci vole tu doći okupati.