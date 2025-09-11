Obavijesti

Komentari 0
Luk vam se brzo pokvari? Držite ga na ovom mjestu u kuhinji i ostat će svjež 6 mjeseci

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Luk vam se brzo pokvari? Držite ga na ovom mjestu u kuhinji i ostat će svjež 6 mjeseci
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Luk je nezaobilazan sastojak u svakoj kuhinji, ali ga mnogi ne znaju pravilno skladištiti. Ako počne klijati, omekšavati ili se pojavi plijesan, znak je da ga ne čuvate na dobar način ili ga čuvate na pogrešnom mjestu

Pravilno skladištenje namirnica može puno značiti u kuhinji – ne samo za banane i krumpire, nego i za produženje trajnosti luka. Većina ljudi luk čuva u hladnjaku, zajedno s drugim povrćem, no upravo ondje mu nikako nije najbolje mjesto. Ako primijetite da vam luk klija, postaje mekan ili se na njemu pojavljuje plijesan, vrlo je vjerojatno da ga spremate na pogrešan način.

YouTube autor Jerry James Stone otkrio je svoju provjerenu metodu kako luk ostaje čvrst i svjež, 'bez truljenja i gnjecanja'.

- Ako luk spremate na pravi način, može trajati i do šest mjeseci. Najvažnije – nikada ga nemojte držati u hladnjaku. Tamo će se zapravo pokvariti i postati mekan, objasnio je

Razlog je taj što hladnoća i vlaga iz hladnjaka nimalo ne pogoduju cijelom luku – on traži sasvim druge uvjete. Budući da lako upija vlagu, u frižideru brzo postaje gnjecav i kvarljiv. (Iznimka je oguljen ili narezan luk, koji u hladnjaku ipak treba čuvati.)

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- Luk voli suho, prohladno i dobro prozračeno mjesto - dodaje Jerry. 

- Izbjegavajte zatvorene ladice, a najbolje ga je držati u smočnici ili na mjestu gdje ima puno zraka. Ventilacija je ključna jer luk sam ispušta vlagu - tvrdi Jerry.

Još jedno važno pravilo: nikad ga nemojte skladištiti pored krumpira. Luk oslobađa vlagu i plin etilen, što ubrzava klijanje krumpira. No, odlično podnosi blizinu češnjaka – vole iste uvjete.

Ako luk kupite u plastičnoj vrećici, prije spremanja ga obavezno izvadite van. Plastika zadržava vlagu i pogoduje nastanku plijesni. Kako bi ostao svjež, luk mora 'disati', pa ga je najbolje čuvati u mrežastoj vrećici ili košari, gdje zrak slobodno cirkulira.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Za kratko čuvanje (dan ili dva) dovoljno ga je staviti u zdjelu na kuhinjski pult ili u ormar. No, za dugotrajno skladištenje idealno je hladno, suho i tamno mjesto, poput podruma ili garaže, gdje nema izravnog svjetla, tvrdi Express.

