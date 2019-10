'Obožavam moje koze misice, a sir i skutu radim nakon zadaće'

Svaki dan kad završi škola nešto pojedem i odmah biciklom dođem u Rakalj baviti se svojim kozama, svojim blagom. Nije to težak posao za onoga tko ga voli. Ako radiš s ljubavlju, onda je sve lakše, priča nam Luka Lupetina (15) iz Krnice u Istri.



Nakon 17 sati svakoga dana ovaj učenik prvog razreda Poljoprivredne srednje škole u Poreču odlazi svojim kozama. Ništa mu nije teško napraviti za svoje dvije mezimice, a one su mu ljubav i brigu vratile i time što su u rujnu postale Miss koze Istre i druga pratilja. Njegova Pina proglašena je najkozom, a malena šestomjesečna Ema na izboru je okrunjena titulom druge pratilje.

Prijatelji iz razreda su, priča nam dok obilazimo imanje, ponosni na njega i njegovu predanost kozama. Luka koze drži kod prijatelja Bepija, Josipa Percana, koji na svojem imanju ima i ovce, pa je njih dvojicu povezala ljubav prema životinjama.

Foto: Duško Marušić/PIXSELL

- U životu se želim baviti samo kozama. Želim od toga moći živjeti, a ako nastavim raditi ovako predano, sigurno ću uspjeti. Moji roditelji nisu poljoprivrednici. Mama radi u bolnici, a tata u policiji. Ja sam tu ljubav naslijedio od none. Kad sam roditeljima rekao da želim koze, isprva im je bilo malo čudno. Prvi su mi uskočili nono i nona, koji su mi pomogli u svemu. Moje koze su najljepše i jako sam ponosan na njih. Kad su na izboru najkoze proglasili moju Pinu za misicu, srce mi je skoro stalo od sreće - prisjetio se Luka.

Hrani ih sijenom, ali kaže da koza ipak najviše voli ići na ispašu kako bi brstila. Posla je svaki dan preko glave, a Luka svoje koze i muze te od mlijeka pravi sir i skutu, koju svi vole jesti. Pokazao nam je kako vješto pomuze kozu. U samo nekoliko minuta ispred nas se stvorila puna zdjela svježeg mlijeka.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

- Ja kozu namuzem tik-tak. Sir me naučio praviti barba jer on ima krave, a tu je i nona, koja je pomogla. Da bi sir na kraju imao malo više od kilograma, potrebno je oko 10 litara kozjeg mlijeka. Sakupim i po 30 litara mlijeka, koje držim u škrinji. Dan prije nego što ću raditi sir odledim mlijeko i stavim sve u veliki lonac. Zagrijavam sve do sobne temperature i potom se unutra stavlja sirenje. Treba zatim pustiti sat vremena da se sve zgusne kad se vraća na vatru, dodaje sol te se miješa. S vrha se potom skida sir i stavlja u kalupe i hladi - objašnjava mladi kozar.

Kaže da su njegov sir i skuta vrhunske kvalitete.

- Mlijeko i sir od koze Pine su fantastični i svi ih vole, a moji ukućani su oduševljeni neutralnim okusom - dodao je.

Foto: Duško Marušić/PIXSELL

Napominje nam da, kao i s čovjekom, s kozama treba malo porazgovarati, družiti se.

- Čim dođem u Rakalj, one poznaju moj glas i počnu blejati, žele mi se javiti, dati mi do znanja da me čekaju cijeli dan. Divne su i puno ih volim. Osim školom i kozama, bavim se folklorom, s kojim često idem na putovanja, a aktivan sam i u DVD-u Marčana. Nemam još curu, ali ću je sigurno naći, za to nema brige - kaže nam samouvjereno.

Lukine koze su rase francuska alpina, a uskoro namjerava nabaviti i autohtonu istarsku pasminu.

Kad obavi sve što treba, marljivi srednjoškolac rado uzme instrumente mih i roženice te zasvira na radost svojih koza.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

- To su tradicionalni istarski instrumenti, koje znam i volim svirati. Često i rado zapjevam i istarski bećarac: ‘Čuvam ovce i sjedim na panju, majko moja, ja sam u drugom stanju. Volija bin rep od janjca nego mladu Sutivanca...’ - zapjevao je Luka uz mih.

Uz pjesmu smo se i oprostili te ostavili mladića da nahrani svoje mezimice.



- Ma sve ja stignem, nema brige - doviknuo nam je veselo na rastanku.

