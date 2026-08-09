Luka Krilo Jesenice: Ovo malo dalmatinsko mjesto najveća je luka mini kruzera na Jadranu

Nema stranca koji ne uspori kad mu se iza zavoja magistrale između Splita i Omiša iznenada otvori pogled na šumu jarbola, drvenih trabakula, modernih mini kruzera i glisera. Prizor više nalikuje luci velikog obalnog grada nego malog dalmatinskog mjesta stisnutog podno Mosora. A upravo to i jest posebnost Krila Jesenica, koje već 300 godina njeguje svoju brodarsku orijentaciju. Na svega petnaestak kilometara od Splita, u toj poznatoj luci usidreno je više od stotinu turističkih brodova koji plove cijelim Jadranom. Iza tog impresivnog prizora ne stoji slučajnost, nego više od tri stoljeća pomorske tradicije koja se u ovome mjestu prenosi s koljena na koljeno. Povijest Krila Jesenice, međutim, nije počela uz more. Najstariji tragovi naseljenosti ovoga dijela Poljica sežu u 10. i 11. stoljeće. O tome svjedoče stare hrvatske crkve u Sustipanu, Sumpetru, Sukmajsinu i Grebenu, dok znameniti Sumpetarski kartular iz 1080. godine potvrđuje da je na ovom području već tad postojala organizirana zajednica.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Luksuzna jahta Seawolf x u Cavtatu | Video: čitatelj/24sata

Stanovnici su živjeli na obroncima Mosora, bavili se poljoprivredom i stočarstvom, a kuće gradili daleko od mora kako bi se zaštitili od gusarskih napada. Tek će stoljeća koja slijede more pretvoriti u najveći izvor života. Kako se razvijala trgovina, stanovnici su se postupno spuštali prema obali, pogotovo nakon što im je vinograde krajem 19. stoljeća “potukla” filoksera. Poseban poticaj dala je i gradnja ceste Split - Omiš između 1856. i 1869. godine, koja je omogućila bolju povezanost s ostatkom Dalmacije. Upravo tad počinje snažan razvoj pomorstva koje će obilježiti budućnost mjesta. U drugoj polovici 19. stoljeća Krilo Jesenice postaje jedno od najvažnijih brodarskih središta srednje Dalmacije. Brodari jedrenjacima prevoze vino, višnje i druge poljoprivredne proizvode prema Splitu, Kaštelima, Senju, Trstu i Rijeci. Trgovina vinom bila je toliko razvijena da su početkom 20. stoljeća Poljičani u Trstu imali više od pedeset prodavaonica vina, a njihove su trgovine postojale i u Rijeci, Beču i Mariboru.

U isto vrijeme mjesto dobiva i prve organizirane putničke linije. Parobrod Knez od 1907. godine povezuje mjesta između Omiša i Splita, a ubrzo nastaju i prva parobrodarska društva - Poljička parobrodska plovidba i Jadran.

- Prvi dio luke nastao je još krajem 19. stoljeća i upravo je tu započela brodarska tradicija Krila Jesenice. Godine 1922. don Frane Ivanišević dao je sagraditi novi dio luke, čije konture i danas određuju izgled našeg porta. Pedesetih godina ovdje je prolazila i dužobalna brodska linija pa je luka bila važno prometno i trgovačko središte - priča nam brodar Andrija Marasović, koji u Krilu sidri svoje brodove.

Član je Hrvatske udruge privatnih brodara, koja je sa svojih 250 brodova najveća i najstarija udruga turističkih brodara na Jadranu, a većina brodovlasnika u Udruzi potječe iz Krila Jesenice.

Veliki procvat Krila uslijedio je nakon Drugog svjetskog rata, kad su brodovi iz Krila Jesenica preuzeli važnu ulogu u obnovi Dalmacije. Na ušću Cetine vadili su morski pijesak, salbun, koji se koristio za gradnju cesta, luka, tvornica i brojnih građevina od Splita do Dubrovnika. Salbunjeri, njihovi posebni brodovi, desetljećima su bili simbol mjesta, a mnoge su obitelji upravo od tog teškog i zahtjevnog posla osiguravale egzistenciju. Ovi drveni trabakuli, građeni u brojnim brodogradilištima na Jadranu, među ostalim u Piranu, brodari su prozvali još i "piraneži". Danas ih još ima, ali su raspršeni po cijeloj obali i većinom služe za turističke izlete.

- Trabakuli su se gradili u brodogradilištima u Vranjicu, Betini, Trogiru, Veloj Luci, Slanom i Dubrovniku, ali i u Omišu. To su bili drveni brodovi koji su imali nosivost između 20 i 40 tona. Danas još postoji nekoliko vrijednih primjeraka, među kojima se posebno ističe brod Sveti Križ, star oko 150 godina. Potpuno je restauriran i uskoro će ponovno zaploviti, kao živi podsjetnik na brodarsku baštinu našega kraja - uvodi nas u priču brodar i kapetan Andrija Marasović.

Neki građeni krajem 20-ih godina prošlog stoljeća plovili su i do prije desetak godina, jer su, kažu stručnjaci, bili izuzetno kvalitetno građeni, a postoji i stara izreka da "brod traje koliko ima drva u šumi".

Vađenje pijeska, odnosno salbuna iz mora, tražilo je iznimnu fizičku snagu, a nekad bi brodovi bili toliko "natrpani" da su više bili podmornica nego brod.

- Vađenje pijeska bio je izuzetno težak posao. Brodovi su prevozili nekoliko desetaka tona pijeska po turi. Svako jutro polazilo se još po mraku prema Cetini, brod se sidrio s više sidara, a pijesak se najprije kopao ručno, pa kasnije grajferima. Ljudi su ga morali ručno raspoređivati po brodu kako bi stalo što više tereta. Vozio se građevinskim tvrtkama poput Pomgrada, Konstruktora, Lavčevića, Tehnogradnje i Melioracije te privatnim kupcima diljem Dalmacije. To nisu bili ribarski brodovi, nego pravi radni brodovi od kojih su živjele cijele obitelji - govori nam brodar i kapetan Arsen Ercegović, također iz ovog malog dalmatinskog mjesta.

Koliko je taj posao bio težak najbolje opisuje zapis Š. Šehovića iz 1938. godine.

“Prije, kad su počeli raditi, vadili su pijesak najviše iz pet metara dubine. Sad pržinari moraju vaditi pržinu (morski pijesak ili sitan šljunak) iz dubine od 12 do 13 metara. Rade vrlo primitivnim sredstvima. Svaki pržinarski brod ima 'žlicu', od 12 do 14 metara dugu oblu gredu, koja na donjem kraju ima pričvršćen masivan željezni obruč s promjerom od pola metra. Željezni obruč predstavlja ujedno gornji rub i otvor velike i široke vreće koja je pričvršćena uz obruč. Pomoću užeta i kolotura pržinari spuštaju tešku 'žlicu' u more, jedan se popne na ljestvicu 'žlice' i po njoj gazi i tlači da se željezni obruč 'žlice' što dublje zarije u pijesak i tako napuni vreća koja izvlači najednom od 250 do 300 kg pržine. Pržinar koji stoji na ljestvici upadne i do vrata u more usred zime. Isto tako, tri čovjeka na brodu neprestano su mokri kad izvlače 'žlicu', a sav je promočen naročito onaj koji razmeće pijesak u stivi. Pržinari se tako usred zime satima kupaju u odijelu u morskoj vodi. Za ciče zime na vjetru često se smrzne odijelo i ledena kora prilijepi im se uz kožu."

Iz tog mukotrpnog rada nastala je priča koja će nekoliko desetljeća poslije potpuno promijeniti sudbinu Krila Jesenica.

Od salbunjera do mini kruzera

No prije više od pedeset godina Krilo Jesenice našlo se na prekretnici. Potražnja za morskim pijeskom postupno je počela opadati, a brodari su, kao i mnogo puta prije, pokazali ono po čemu su oduvijek bili poznati - sposobnost prilagodbe.

Umjesto da čekaju kraj jednog posla, počeli su stvarati novi.

- Neposredno nakon Drugog svjetskog rata u luci je bilo dvadesetak brodova. Sedamdesetih godina broj brodova narastao je na četrdesetak. Upravo tad dio mještana prepoznaje priliku u turizmu pa prenamjenjuju postojeće brodove ili grade nove kako bi, uz tradicionalni posao, počeli organizirati turističke izlete. Turizam se nije dogodio preko noći. Još sedamdesetih godina pojedini brodari počeli su ljeti organizirati izlete, dok su zimi nastavili vaditi i prevoziti pijesak. Kasnije je potražnja za pijeskom postupno opadala, a potpuno je prestala zatvaranjem eksploatacijskog polja u Omišu 2000. godine. Nakon toga turizam postaje glavna djelatnost - priča Andrija Marasović.

Sličnim putem prošla je gotovo svaka brodarska obitelj u mjestu.

- Nitko nije čekao da posao s pijeskom potpuno nestane. Naši su ljudi na vrijeme shvatili da dolaze nova vremena. Zimi se vadio pijesak, a ljeti vozili turisti. Tako se postupno razvijao turizam, bez velikih planova i potpora, ponajviše zahvaljujući radu i poduzetnosti brodarskih obitelji - priča nam Arsen Ercegović.

Danas se to čini logičnim, ali tad je riječ bila o velikom riziku. Brodovi građeni za prijevoz desetaka tona pijeska postupno su se preuređivali za prijevoz putnika. Prvi jednodnevni izleti vodili su goste na Brač, Hvar i Šoltu, a tek kasnije razvijaju se višednevna krstarenja cijelim Jadranom.

- Naši brodovi plove od Savudrije do Cavtata. Što se moje obitelji tiče, sve je počelo još 1968. godine, kad je moja obitelj nabavila prvi brod. Deset godina kasnije moj otac odlučio je kupiti vlastiti brod i baviti se vađenjem i prijevozom građevinskog pijeska. Zimi se se još radio težak posao s pijeskom, a ljeti vozili turisti. Tako je i naša obitelj, kao i mnoge druge u mjestu, polako zakoračila u turizam. Iako sam završio Višu pomorsku školu u Splitu i godinama plovio na prekooceanskim brodovima po Sjevernoj i Južnoj Americi te zapadnoj Europi, uvijek sam znao da ću se jednoga dana vratiti kući. To iskustvo bilo je neprocjenjivo, ali Jadran i obiteljski posao uvijek su me privlačili. Jednodnevnim izletima bavili smo se sve do 2007. godine, kad smo odlučili napraviti iskorak i gostima ponuditi višednevna krstarenja - govori Marasović.

Ni priča obitelji Ercegović nije bila bitno drukčija.

- Moj otac najprije je radio s brodom Vrutak, a kasnije je kupio Orkan. Vozili smo jednodnevne izlete po Istri preko agencija Kompas, Globtour i Generalturist. Godine 1986. Orkan smo preuredili, dodali kabine i krenuli na višednevna krstarenja po Jadranu. Od tada sam cijeli život u tom poslu. Kasnije sam sagradio četiri broda: Columbo, Mystic, Relax i Azzuro, dok je brat sagradio još pet. Danas su moji sinovi kapetani na tim brodovima i to mi je najveći ponos jer se tradicija nastavlja. Columba smo prodali pa naša obiteljska flota danas ima tri broda. Osobno sam zapovjednik Mystica, najstariji sin Karlo zapovjednik je Relaxa, dok je Paško zapovjednik Azzura - priča nam Ercegović i nastavlja:

- Luku pamtim otkad znam za sebe. Kao djeca brat, prijatelji i ja igrali smo se među drvenim trabakulima. Stariji su nam pričali kako su naši ljudi svašta prevozili, a onda se okrenuli vađenju pijeska. Naša obitelj dio je te priče već četiri generacije - od djeda, preko oca, brata i mene, pa do mojih sinova koji nastavljaju tradiciju.

Razvoj turizma mijenjao je i očekivanja gostiju.

- Prvi gosti bili su Nijemci, Austrijanci, Talijani, Švicarci i Slovenci, dok Amerikanci dolaze tek nakon Domovinskog rata. Nekad su ljudi tražili sunce, kupanje i dobro društvo. Spavalo se skromnije, jelo jednostavnije, a atmosfera bila opuštena i svi su uživali. Danas očekuju vrhunsku gastronomiju, biciklističke ture, planinarenje, vinske ceste i udobnost hotela. To je normalan razvoj turizma i morali smo mu se prilagoditi - priča Ercegović, a Marasović dodaje kako sada njihovi brodovi u Hrvatsku dovode goste iz cijeloga svijeta - od Sjedinjenih Američkih Država i Južne Amerike pa do Izraela i gotovo svih europskih zemalja.

Luka je postala pretijesna

Danas se dovoljno prošetati zimskim Krilom Jesenicama da bi bilo jasno koliko je brodarstvo promijenilo mjesto. Ondje gdje su nekad bili salbunjeri danas su usidreni moderni mini kruzeri koji tijekom sezone plove cijelim Jadranom. No upravo je to otvorilo i novi problem. Postojeća luka više ne može pratiti razvoj flote koja se posljednjih desetljeća višestruko povećala. Tijekom zime u akvatoriju Sumpetra, Bajnica i Krila usidreno je gotovo dvjestotinjak brodova, a njihov raspored nalikuje precizno osmišljenoj slagalici.

- Završetkom sezone, najčešće krajem listopada, počinje posebno zahtjevan posao zimskog rasporeda brodova u luci. Svi brodovi najprije izlaze iz luke, a zatim se vraćaju jedan po jedan prema unaprijed dogovorenom rasporedu. Kad se jednom poslože, ostaju tako približno pet mjeseci, sve do početka nove sezone. Do brodova koji nisu uz obalu dolazi se prelaskom preko drugih brodova, pa cijeli postupak funkcionira samo zahvaljujući dobro uigranoj suradnji svih brodara - objašnjava kapetan Andrija Marasović.

I upravo zato proširenje luke danas smatra jednim od ključnih pitanja budućnosti mjesta.

- Luka je kroz svoju povijest nekoliko puta dograđivana, ali današnji izgled dobila je 2004. godine, kad je uređena u obliku kakav poznajemo danas. Time su stvoreni puno bolji uvjeti za prihvat tadašnje flote turističkih brodova, koja je iz godine u godinu rasla. Međutim, razvoj brodarstva u Krilu bio je toliko brz da su i ti kapaciteti s vremenom postali nedostatni. Danas je luka pretijesna za broj brodova koji ovdje djeluju i zato s velikim očekivanjima gledamo na njezinu rekonstrukciju. To je jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata za naše mjesto jer bez odgovarajuće luke teško je pratiti razvoj koji su krilski brodari svojim radom ostvarili tijekom posljednjih nekoliko desetljeća - kaže Marasović.

Sličnog je mišljenja i Arsen Ercegović, koji podsjeća da se luka razvijala s mjestom.

- Krajem osamdesetih naši su očevi ishodili dozvole i krenuli u njezino proširenje nasipavanjem šljakom iz tvornice Dalmacija Dugi Rat, što je tada bilo u skladu sa svim važećim propisima. Rat je zaustavio radove, tvornica je propala, ali nastavili smo graditi. No razvoj flote bio je toliko brz da su njezini kapaciteti ponovno postali premali. Danas je rekonstrukcija luke jedno od ključnih pitanja za budućnost brodarstva u Krilu i željno je iščekujemo - kaže Ercegović.

Danas je u Krilu usidrena najveća hrvatska flota mini kruzera, a pioniri su bile obitelji Ercegović, Rakuljić, Trgo i Vuković, koje su među prvima počele ovakav oblik turizma. Brodovi iz ovog malog mjesta tijekom godine preplove tisuće nautičkih milja, u Hrvatsku dovode goste iz cijelog svijeta i osiguravaju egzistenciju stotinama obitelji. No iza tog uspjeha ne stoje velike državne investicije ni slučajnost, nego generacije ljudi koji su se uvijek znali prilagoditi vremenu u kojem žive.

Andrija Marasović

- Mislim da je turizam na mini kruzerima jedan od najboljih turističkih proizvoda koje Hrvatska ima. Brod pruža udobnost hotela, ali se svako jutro budite u drugoj luci i na drugom otoku. Kad smo mi počinjali, gotovo da nije bilo ni jedrilica ni organiziranog nautičkog turizma. Danas imamo svjetski prepoznatljivu flotu i mislim da su brodari iz Krila, s kolegama iz drugih dalmatinskih mjesta, bili među pionirima tog razvoja. Danas je možda teže nego nekad. Brodovi su moderniji, ali administracije je puno više, luke su pune i sigurnost gostiju uvijek je na prvome mjestu. Zato nam je proširenje luke Krilo od presudne važnosti. Ono nije samo investicija u infrastrukturu, nego ulaganje u budućnost mjesta koje već više od stoljeća živi od mora - smatra Ercegović.

Arsen Ercegović

- Od 2004. godine dodatni poticaj razvoju dali su programi za gradnju novih brodova i povoljniji modeli financiranja, a to je omogućilo stvaranje ove moderne flote. Ovo što imamo danas, zaista jedinstveni turistički proizvod, mogli smo imati još početkom devedesetih da nas rat nije zaustavio. Niti jedna europska država nema ono što imamo mi - spoj razvedene obale, duge pomorske tradicije i ljudi koji stoljećima žive uz more - zaključuje Marasović.