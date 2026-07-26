Luka Modrić novi ugovor u Milanu proslavio raskošnom večerom: Chef otkrio što se jelo

Talijanski privatni kuhar Gordon Lenni, pravim imenom Leonardo Cannavale, na svom je Instagramu podijelio raskošnu večeru koju je pripremio za Luku Modrića. Objavu je podijelio dan nakon što je službeno potvrđeno da je hrvatski kapetan potpisao jednogodišnji ugovor s AC Milanom, pa se pretpostavlja da je riječ o slavljeničkoj večeri povodom novog poglavlja njegove karijere.

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Jelovnik za slavlje

Chef Lenni, koji se specijalizirao za rad s vrhunskim sportašima, u objavi je detaljno otkrio jelovnik od čak osam sljedova pripremljen za kapetana Vatrenih i njegovu obitelj. Večera je započela predjelima koja su uključivala domaću focacciu s datterini rajčicama te bao peciva punjena govedinom s umakom od jogurta. Slijedili su biftek tartar s burratom i lješnjacima te klasik talijanske kuhinje, Vitello Tonnato (hladno predjelo koje se sastoji od tanko narezanih komada kuhane ili pečene teletine i kremastog umaka od tune, kapara i inćuna). Od tjestenine tu su bile penne u umaku od rajčice s okruglicama od govedine.

Glavna jela nudila su izbor između sočnog ribeye odreska i tradicionalnog milanskog specijaliteta, Cotoletta alla Milanese (pohani teleći kotlet s kosti, umočen u jaja i krušne mrvice te pržen na maslacu). Kao prilozi posluženi su mladi pečeni krumpiri, miješano povrće te umak od papra i biljna emulzija. Za desert, Modrić i njegovi gosti uživali su u tiramisuu i popularnoj baskijskoj torti od sira s tropskim umakom. Na kraju objave chef je stavio i fotografiju na kojoj Lenni i Modrić zajedno poziraju držeći dres AC Milana s brojem 14 i Lukinim prezimenom.

Kuhar kojeg obožavaju nogometaši

Gordon Lenni, odnosno Leonardo Cannavale, cijenjeni je kuhar s diplomom prestižne škole Le Cordon Bleu. Postao je poznat kao chef koji priprema gurmanske obroke i prilagođene jelovnike za nogometaše iz vodećih klubova Serie A, poput Milana, Intera i Atalante. Ovo nije prvi put da kuha za hrvatskog kapetana; Lenni je bio zadužen i za pripremu novogodišnje večere za obitelj Modrić početkom godine.