Lukava mladenka: Našla način kako da ne plati fotke sa svadbe

Ideja američke mladenke je gostima reći da postoji 'natjecanje za najbolju fotku', kako bi oni sami snimali obred i svadbeno slavlje, pa bi imala mnoštvo slika bez plaćanja skupocjenih profesionalnih fotografa

<p>Anonimna američka mladenka razmišljala je kako smanjiti troškove svog nadolazećeg vjenčanja te se dosjetila poprilično lukave ideje. Naime, umjesto da plaća profesionalnog fotografa, ona bi gostima prepustila taj zadatak pod krinkom 'natjecanja za najbolju fotku'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nevjerojatno hvatanje buketa</strong></p><p>Rekla je da planira zamoliti svoje goste da sudjeluju u natjecanju tko će snimiti najbolje slike i na kraju ponudila nagradu za njihov trud, prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8998237/Bride-reveals-shes-asked-guests-COMPETE-photography-contest.html">Daily Mail</a>.</p><p>Neimenovana žena, za koju se vjeruje da ima sjedište u SAD-u, u Facebook grupi That's It, I'm Wedding Shaming napisala je kako ne želi 'bacati novac na fotografa', zbog čega su je mnogi kasnije u komentarima nazvali 'škrticom'.</p><p>U početnom postu, buduća mladenka napisala je: 'Jel' netko NIJE imao fotografa? Razmišljamo o uštedi novca tako što ćemo organizirati "najbolje foto natjecanje", tako da SVI naši gosti fotografiraju iz svakog kuta i da im nagrada bude motivacija za dobro slikanje.'</p><p>Zatim je pitala grupu za njihova 'razmišljanja' na njezin prijedlog.</p><p>I mnogi su ostali impresionirani - posebno profesionalni fotografi koji su članovi te grupe.</p><h2>Snima teta Sue sa iPhoneom 7</h2><p>'U ime vjenčanih fotografa svugdje: Sretno s tim', napisao je jedan, dok je drugi napisao: 'Mislim, ako ne želite dobre slike svog vjenčanja, to je na vama. Čini se glupo.'</p><p>Treći je dodao: 'Samo ako ne želite dobre slike', dok je četvrti komentirao: 'Oof, pa svadbe nisu događaji za štednju',</p><p>Još se jedan našalio kako bi želio vidjeti 'krajnji rezultat', dok je još napisao: 'Tko treba otmjeno osvjetljenje kad teta Sue ima 6 piva i iPhone 7'.</p><p>Inače, jedna je osoba sugerirala da natjecateljska priroda mladenkine ideje može dovesti do toga da ljudi više slikaju nego se zabavljaju, što će definitivno upropastiti atmosferu večeri.</p>