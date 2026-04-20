Luksuz može biti tih: Hrvatska stolica IRIS osvojila nagradu za dizajn Red Dot 2026!

Nova stolica IRIS Chair hrvatskog brenda Milla&Milli osvojila je jedno od najprestižnijih priznanja u svijetu dizajna – Red Dot Award: Product Design 2026 – potvrdivši još jednom da domaća dizajnerska scena može ravnopravno konkurirati na globalnoj razini.

Riječ je o stolici koju potpisuje renomirani francuski dizajner Emmanuel Gallina, a koja je međunarodni žiri osvojila visokom razinom dizajnerske kvalitete i jasnoćom forme. Upravo ta jednostavnost, lišena suvišnih elemenata, čini IRIS prepoznatljivom – riječ je o dizajnu koji ne traži dodatna objašnjenja, već se prirodno uklapa u prostor.

Skulpturalna forma i snaga materijala

IRIS Chair ne prati trendove, već gradi vlastiti vizualni identitet. Njezina skulpturalna silueta djeluje poput male arhitekture: uravnotežena, mekana u liniji, ali istovremeno precizna u proporcijama. Poseban naglasak stavljen je na stražnju siluetu naslona, što nije slučajno – upravo je to kut iz kojeg se stolica najčešće promatra u svakodnevnom prostoru.

Foto: Domagoj Kunić

U središtu dizajna nalazi se masivni hrast, korišten ne kao dekorativni dodatak, već kao temeljna odluka. Materijal ovdje nosi filozofiju brenda: stvarati komade koji su taktilni, dugovječni i autentični. Takav pristup postao je zaštitni znak Milla&Milli – namještaj koji nije podložan prolaznim trendovima, već je osmišljen da traje desetljećima.

- IRIS sam zamislio kao organski, prirodan komad, gotovo kao da je nastao iz jednog materijala. Posebnu pažnju posvetio sam naslonu jer se stolica oko stola najčešće promatra upravo s leđa. Htio sam postići sklad, privlačnost i određenu dozu senzualnosti - istaknuo je Gallina. Dodao je kako masivni hrast odmah komunicira kvalitetu i osjećaj vrhunske izrade, dok je udobnost u njegovom dizajnerskom procesu jednako važna kao i estetika.

Red Dot kao potvrda kontinuiteta

Osvojena nagrada nije izoliran uspjeh, već dio kontinuiranog razvoja brenda. Milla&Milli već je ranije prepoznat na međunarodnoj sceni, a među nagrađivanim komadima ističe se i Waves Bar Cabinet, također dobitnik Red Dot priznanja.

Takav kontinuitet ukazuje na jasno definiranu filozofiju: umjesto stvaranja pojedinačnih 'hitova', brend gradi kolekcije koje imaju dugoročnu vrijednost i koherentan identitet.

Vlasnica brenda, Ksenija Pašalić, naglašava kako je razvoj svakog komada rezultat strpljivog i osobnog pristupa:

- Milla&Milli gradimo svakodnevno, s puno pažnje prema materijalu i detaljima. IRIS u jednoj smirenoj silueti objedinjuje sve što smatramo dobrim dizajnom – karakter, udobnost i bezvremensku prisutnost.

Estetika tihog luksuza

U vremenu dominacije vizualno nametljivih trendova, Milla&Milli njeguje suptilniji pristup koji se često opisuje kao 'tihi luksuz'. Fokus je na proporciji, kvaliteti izrade i prirodnim materijalima, a rezultat su komadi koji ne dominiraju prostorom, već ga nadopunjuju.

Takvu estetiku prepoznaju arhitekti i dizajneri interijera, ali i korisnici koji žele prostor koji djeluje organski i nenametljivo. IRIS Chair savršeno se uklapa u taj koncept – ona nije samo funkcionalan predmet, već i vizualno smirena, ali snažna prisutnost u prostoru.

Foto: Domagoj Kunić

Uspjeh dugoročnog dizajna

Osvojivši Red Dot Award: Product Design 2026, IRIS Chair potvrđuje da suvremeni dizajn iz Hrvatske može biti globalno relevantan bez potrebe za spektaklom. Upravo u toj suzdržanosti leži njezina snaga.

IRIS nije samo još jedna nagrađena stolica – ona je manifest dizajnerske filozofije koja stavlja naglasak na trajnost, autentičnost i suptilnu eleganciju. U svijetu koji često traži brzu pažnju, ovakav pristup pokazuje da istinska vrijednost i dalje leži u promišljenom, dugoročnom dizajnu.