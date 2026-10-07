Luksuz samo takav! Bondov apartman prodaju za 1,4 mil. €

Ako ste gledali "Casino Royale" iz 2006., teško je zaboraviti posljednju scenu. James Bond napokon sustiže gospodina Whitea ispred veličanstvene vile na obali jezera Como, puca mu u nogu, a zatim se prvi put u filmu predstavlja legendarnom rečenicom: "Bond... James Bond".

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Kulisa tog prizora nije filmski set nego stvarna povijesna rezidencija - Villa La Gaeta, jedna od najdojmljivijih vila na jezeru Como. Smještena je u mjestu San Siro u Italiji, na zapadnoj obali jezera, između Menaggija i Acquaserije, na stjenovitom rtu po kojem je i dobila ime.

Foto: Instagram

Već na prvi pogled jasno je zašto su je producenti odabrali za Bondov film. Dva prepoznatljiva tornja, kamena pročelja, lođe, lučni prozori i položaj tik uz jezero daju joj gotovo filmski, pomalo misteriozan izgled. Jedan od tornjeva uzdiže se neposredno iznad vode, a drugi prati obronak iza vile, zbog čega cijeli kompleks izgleda gotovo poput malog srednjovjekovnog dvorca.

Današnja vila dovršena je 1921. godine, a projektirali su je braća Gino i Adolfo Coppedè. Njihov stil lako je prepoznati po kombinaciji različitih povijesnih motiva, pa Villa La Gaeta spaja srednjovjekovne i neogotičke elemente sa secesijskim detaljima. Pročelja kombiniraju prirodni kamen, opeku, žbuku, freske, ornamente i dekorativne elemente, a pogled prema jezeru dodatno ističu lođe i bifore. Namjerna kombinacija različitih materijala, površina i arhitektonskih oblika pojačava slikovit karakter zgrade i integrira je u uređeni krajolik.

Prije današnje građevine na istom se mjestu nalazila jednostavnija rezidencija koja je pripadala talijanskom numizmatičaru Soloneu Ambrosoliju. Nakon njega imanje su preuzeli njegovi nasljednici, koji su dali izgraditi sadašnju vilu. Oko 1941. godine prešla je u vlasništvo plemićke obitelji Gerli, u čijim je rukama ostala desetljećima.

Foto: Instagram

Između jezera i planina

Velika promjena dogodila se 2011. godine, kad je kompleks temeljito obnovljen i podijeljen na pet privatnih apartmana. Time je nekadašnja obiteljska vila postala ekskluzivna rezidencija u kojoj danas postoje privatni stanovi, zajednički vrt, pristup jezeru, bazen i marina.

Foto: Instagram

Posebnu pozornost Villa La Gaeta privukla je upravo zahvaljujući filmu "Casino Royale". U završnoj sceni Bond se penje stubama isklesanima u stijeni prema gospodinu Whiteu, dok se iza njih otvaraju jezero i planine. Taj prizor postao je jedna od prepoznatljivijih lokacija iz novije ere filmova o Jamesu Bondu.

Foto: Booking.com

Gotovo dva desetljeća poslije vila se ponovno našla u središtu pozornosti jer je jedan od apartmana u kompleksu ponuđen na prodaju. Riječ je o rezidenciji od oko 120 četvornih metara, raspoređenoj na dvije etaže. Ima dvije spavaće sobe, dvije kupaonice, dnevni prostor okrenut prema jezeru i terasu s panoramskim pogledom.

Foto: Booking.com

Poseban detalj je privatni vez za brod u marini, a vlasniku su dostupni i bazen, parkirališno mjesto, spremište te pristup obali. Kompleks okružuje park od oko 4000 četvornih metara, s mediteranskim i planinskim raslinjem, privatnom plažom i pogledom koji je praktički jednak onome iz filma.

Prema informacijama objavljenima uz izlazak nekretnine na tržište, vrijednost apartmana procjenjuje se na između 1,2 i 1,4 milijuna eura, a Sotheby's cijenu službeno navodi na upit.

Foto: Booking.com

Zanimljivo je i da za boravak na slavnoj Bondovoj adresi nije nužno kupiti nekretninu. U kompleksu se iznajmljuje Villa Gaeta Penthouse, apartman od oko 90 četvornih metara s jednom spavaćom sobom, dvjema kupaonicama, dnevnim boravkom, potpuno opremljenom kuhinjom i velikom terasom na vrhu vile.

Foto: Instagram

Penthouse na Bookingu

Gostima su na raspolaganju vrt, privatni dio plaže te pogled na jezero i okolne planine. Smještaj oglašavaju i putem Bookinga, a cijena noćenja, ovisno o terminu, može dosegnuti oko 1000 eura.

Villa La Gaeta tako danas živi dvostrukim životom. S jedne strane riječ je o zaštićenoj povijesnoj građevini i iznimnom primjeru eklektične talijanske arhitekture, a s druge o adresi koju ljubitelji filmova odmah povezuju s Jamesom Bondom.

I nije teško razumjeti zašto je upravo ovo mjesto završilo u "Casino Royaleu". Privatna marina, stjenovita obala, tornjevi, planine i duboko plavo jezero stvaraju kulisu koja gotovo izgleda kao da je napravljena za filmsko platno.

Foto: Booking.com

Za one s dovoljno dubokim džepom danas postoji i prilika da dio tog filmskog svijeta postane njihova svakodnevica - bilo kupnjom apartmana bilo noćenjem u penthouseu. A za sve ostale ostaje barem mogućnost zamišljanja kako bi izgledalo probuditi se na mjestu na kojem je 007 izgovorio svoje najslavnije ime.