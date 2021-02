Mačke su oduvijek prikazivane kao tajanstvene životinje kojima nije stalo do svojih vlasnika, već samo do sebe. No, koliko god se činilo da su potpuno nezainteresirane za sve što se oko njih događa, itekako su toga svjesne. Pogotovo kad je u pitanju njihov vlasnik. Suživot s njima donosi neke zanimljive prednosti, a većina ih je povezana s činjenicom da pomažu ljudima pronaći unutarnji mir.

POGLEDAJTE VIDEO: 6 najpopularnijih mačaka na Instagramu

1. Predenje je zvuk koji koriste kako bi se izliječile, a tako opuštaju i vlasnika

Ovaj prepoznatljiv zvuk je jedan od načina na koji mačke komuniciraju sa svojim vlasnikom i drugim mačkama, ali nije samo to.

Ponekad predu jer su gladne, uplašene ili ih nešto boli. S druge strane, predenje se događa i kad je mačkama ugodno i mirno, kad ih mazite ili kada žele izraziti svoje prijateljstvo i ljubav. U svakom slučaju, frekvencije tih zvukova mogu se u nekim slučajevima podudarati s frekvencijama zacjeljivanja.

Zbog toga se kaže da je predenje svojevrsna terapija za mačke, a možda čak i za ljude oko njih jer taj čin ima opuštajući učinak, pogotovo u stresnim situacijama.

2. Smanjuju anksioznost i borave uz ljude tijekom stresnih vremena

Maženje mačke može čovjeku uljepšati dan jer taj ponavljajući čin ima umirujući efekt. Istraživanje provedeno proteklih godina utvrdilo je da posjedovanje mačke ili nekog drugog kućnog ljubimca može pomoći u ublažavanju stresa i tjeskobe izazvane svakodnevnim životom.

To znači i održavanje dobrog krvnog tlaka i zdrav srčani ritam zbog čega će se ljudi osjećati opuštenije i bezbrižnije.

Istraživanje je otkrilo da čak 83% sudionika istraživanja mačke smatra stalnim izvorom druženja, njih 67% je izjavilo da u najtežim trenutcima su njihove mačke uvijek uz njih i da im tijekom stresnih i emotivnih situacija mačke pružaju emotivnu podršku.

Još jedan plus koji je utvrdilo drugo istraživanje jest da kućni ljubimci kod kuće imaju pozitivan utjecaj na samopoštovanje vlasnika i mogu povisiti razinu endorfina, koji je povezan s načinom na koji čovjek doživljava sreću i dobrobit.

3. Potiču bolji san

Neki ljudi misle da mačke spavaju s njima u krevetu kako bi im bilo udobno i toplo, a zapravo, kad dođe vrijeme za spavanje mačke traže ljudsku naklonost i zaštitu. Osjećaju se sigurnije u društvu svojih vlasnika.

Stručnjaci kažu da ljudi koji pate od nedostatka sna zbog stresa, bi mogli probati staviti svoju mačku uz glavu (točnije čelo) na 5 minuta. Smatraju da će im to pomoći da se oslobode nakupljene negativne energije.

4. Uveseljavaju ukućane

Vlasnici mačaka često znaju reći da je njihov život s ovim ljubimcima svakodnevna avantura. Praćenje kretanja svog ljubimca i svjedočenje njihovim izrazima i ponašanju često veseli vlasnike.

Jedno istraživanje je pokazalo da nije potrebno imati mačku za ljubimca, već da je dovoljno gledanje videozapisa mačaka na internetu kako bi se popravilo čovjekovo raspoloženje.

5. Pomažu ljudima s autizmom komunicirati

Znanstvenici konstantno istražuju kako pomoći ljudima s autizmom da lakše komuniciraju sa svijetom i jedan od objavljenih dokumenata govori da se ljudima s autizmom terapija životinjama pokazala jednim od najkorisnijih alata koji pomažu u uspostavljanju novih kanala komunikacije.

Djelomičan razlog tome je što ljudi s autizmom osjećaju jaču povezanost sa životinjama. Također, ispostavilo se da djeca koja imaju kućnog ljubimca se osjećaju smirenije i društvenije od djece koja ga nemaju.

Kad dijete mazi mačku, razina oksitocina može porasti i povećati povjerenje i ljubav prema ljubimcu s kojom se osjeća povezanost.

6. Mačke imaju pozitivan učinak kod alergija (pogotovo kod male djece)

Roditelji s malim bebama rijetko smatraju da je dobra ideja uz bebe doma imati i mačku, ali istraživanja su pokazala da djeca mlađa od jedne godine koja imaju mačku kao ljubimca tijekom odrastanja rjeđe razvijaju alergije.

Ovi rezultati sugeriraju da bi kućni ljubimac u ranoj fazi života mogao pomoći ljudskom tijelu da se kasnije u životu suzdrži od razvoja alergije na životinje. Također bi mogao pomoći u suočavanju s drugim sličnim problemima, poput alergije na prašinu.

7. Društvene su

Iako su mačke neovisne, to ne znači da ne vole interakciju s ljudima. Ispada da se puno mačaka više voli družiti, nego jesti ili se igrati s određenim predmetima.

8. Vlasnici mačaka su inteligentniji od vlasnika pasa

Bitka između vlasnika mačaka i pasa nešto je što je vjerojatno započelo kad su ljudi prvi put udomili životinju i što bi potencijalno moglo zauvijek trajati piše Brightside.

Istraživanja su pokazala da ljudi koji posjeduju pse su aktivniji, društveniji i više vole provoditi vrijeme van kuće, dok vlasnici mačaka su češće zatvoreni u sebe, vole provoditi vrijeme u kući, i to po mogućnosti sami.

To je možda razlog zašto je utvrđeno da vlasnici mačaka mogu biti inteligentniji od vlasnika pasa. Ali treba imati na umu da se ovaj rezultat isključivo temelji na različitim osobnostima i interesima svake vrste vlasnika, pa daleko od toga da je konačan.