Magija boja privlači ono što želite, znate li koja je vaša?

7., 16., 25. - BIJELA - Simbolizira svetost i čistoću zbog svoje besprijekorne kvalitete. Predstavlja mir i jasnoću, pomažući u uklanjanju prepreka. Neptun se povezuje s ovim datumima rođenja i smatra se tkalcem snova u astrologiji, pa je prikladno da se ova boja usklađuje s živahnim planetom i onima rođenima na ove datume. Budući da bijela označava duhovnu svijest i duboko razumijevanje viših sfera, ove osobe mogu postići emocionalnu i intuitivnu veličinu. Osim toga, bijela predstavlja nove početke i mogućnosti. Kao kombinacija svih boja, simbolizira cjelovitost i jedinstvo. Može poboljšati energiju koja okružuje one rođene na ove datume pružajući temelj za poboljšanje i iscjeljenje, služeći kao katalizator za rast na različite načine. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA